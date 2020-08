Nội dung hay đã đành, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà còn khiến chị em mê mẩn bởi nhan sắc 2 nam chính

Thời điểm hiện tại, nhắc tới những bộ phim đang gây sốt trên khắp các trang mạng chắc chắn không có gì hot hơn cái tên Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Bộ phim mới này đang được nhiều người đón xem và yêu thích đến mức, lướt đâu trên mạng cũng có thể tìm thấy những hình ảnh hoặc thông tin liên quan đến phim.

Bộ ba diễn viên 9x có sự kết hợp ăn ý, phản ứng hóa học và những màn tung hứng không chê vào đâu được.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là sự quy tụ của bộ ba diễn viên trẻ Tống Uy Long, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành. Bộ ba diễn viên 9x có sự kết hợp ăn ý, phản ứng hóa học và những màn tung hứng không chê vào đâu được. Từng khía cạnh từ tình cảm gia đình , anh em đến bạn bè và tình yêu của 3 nhân vật chính Lăng Tiêu (Tống Uy Long) - Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) - Lý Tiêm Tiêm (Đàm Tùng Vận) đều được thể hiện vô cùng tự nhiên, rõ nét.





Chỉ mới lên sóng được một tuần, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà khiến không chỉ khán giả xứ Trung mà khán giả Việt cũng phải mê mệt bộ ba này. Bộ phim liên tục leo top tìm kiếm trên Weibo, trở thành từ khóa hot được nhiều người dùng mạng, đặc biệt là giới trẻ theo dõi và nhắc tới.

Nhan sắc cực phẩm của 2 nam chính trong phim.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là bộ phim tình cảm hiện đại lấy đề tài gia đình, kể về biến cố của ba đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng đã đến với nhau một cách ngẫu nhiên và trở thành người nhà dưới sự nuôi dưỡng của 2 người cha.

Chưa cần nhắc tới những tình huống sâu sắc, hài hước hay những màn 'cua lái' khét lẹt trong phim, chỉ cần nhan sắc của 2 nam chính cũng đủ khiến chị em mê mệt. Đâu đâu trên mạng xã hội cũng có thể thấy chị em đang 'mất liêm sỉ' mà chia thành 2 phe... nhận chồng: Anh cả Lăng Tiêu (Tống Uy Long) và anh nhỏ Tử Thu (Trương Tân Thành) trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà.

Anh cả Lăng Tiêu khiến biết bao chị em 'rung rinh'.

Nếu như anh cả Lăng Tiêu mang vẻ đẹp trầm tĩnh, ít nói đúng kiểu 'nam thần vạn người mê' thì anh nhỏ Tử Thu lại mang sắc thái trẻ trung, tươi sáng đúng kiểu 'hot boy' nhà bên. Thậm chí, nhiều chị em còn truyền nhau, nếu anh cả là của Tiêm Tiêm thì anh nhỏ là của 'chúng mình' rồi.

Anh nhỏ Tử Thu cũng khiến không ít người mê mệt.

Phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hiện được phát sóng trên FPT Play và Keeng Movies

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà trailer.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ