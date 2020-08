Top 10 cửa hàng mua bánh trung thu ngon nhất tại Hà Nội

Cứ mỗi mùa tết trung thu thì bánh trung thu lại là một món ăn được nhiều người tìm mua nhất. Ký ức về những chiếc bánh nướng bánh dẻo thơm lừng béo ngậy luôn khiến cho trái tim của bao người phải thổn thức mỗi khi nghĩ về nó.

Cửa hàng mua bánh trung thu Bảo Phương





Những người sinh sống tại Hà Nội chắc hẳn đã không còn xa lạ gì với cửa hàng mua bánh trung thu Bảo Phương. Đây là một địa chỉ uy tín và được khách hàng yêu thích trong nhiều năm qua, và nếu bạn đang không biết nên mua bánh trung thu ở đâu Hà Nội thì cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương sẽ là lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua.

Cửa hàng bánh trung thu Bảo Phương là địa điểm lý tưởng cho những ai thích hương vị của bánh trung thu truyền thống. Ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài mộc mạc đơn giản là hương vị bánh đặc biệt khiến bao người phải "mê mẩn". Vào những ngày rằm tháng Tám âm lịch, người dân khắp phố phường Hà Nội đều xếp hàng dài trước cửa tiệm bánh để mua cho bằng được những chiếc bánh do Bảo Phương chế biến.

Bảo Phương là một thương hiệu bánh trung thu lâu đời tại Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 183, Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 024 38230797 & 0979419092.

Giờ mở cửa: 7h00 – 21h00.

Giá bán: dao động từ 25.000 VNĐ – 70.000 VNĐ/1 cái.

Bánh trung thu khách sạn Daewoo

Một trong những nơi bán những chiếc bánh trung thu hiện đại, chất lượng không thể không kể đến khách sạn Daewoo. Đây là một trong những địa điểm mua bánh trung thu quen thuộc của người Hà Nội mỗi khi ngày rằm tháng Tám cận kề. Bánh trung thu bán tại Khách sạn Daewoo có mẫu mã vô cùng đẹp mắt và tinh tế với nhiều loại bánh có hương bị độc đáo, được nhiều người lựa chọn để mua về thắp hương hoặc dành tặng cho người thân yêu của mình.

Bánh trung thu tại khách sạn Daewoo

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 59 Hàng Buồm, Hoàn kiếm, Hà nội.

Giờ mở cửa: Mở cửa cả ngày.

Giá bán: dao động từ 690.000 VNĐ – 4.260.000 VNĐ/1 hộp.

Cửa hàng bánh trung thu cổ truyền Phương Soát

Cửa hàng bánh trung thu cổ truyền Phương Soát là một địa chỉ bán bánh quen thuộc với mỗi người dân Hà Nội. Giữa vô vàn sự lựa chọn như hiện nay, hương vị của tiệm bánh trung thu Phương Soát vẫn luôn khiến bao người không thể quên.

Muốn ăn những chiếc bánh trung thu mang đậm phong cách cổ truyền thì ghé qua Phương Soát nhé !

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 52 Hàng Bè, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giờ mở cửa: Từ 8h30 – 20h30.

Giá bán: dao động từ 50.000 VNĐ – 70.000 VNĐ/1 cái.

Điện thoại: 0243 9322.375 & 0912.294.748





Cửa hàng bánh trung thu Thu Hương Bakery

Luôn có tên trong danh sách 10 cửa hàng bánh trung thu ngon nhất Hà Nội đó chính là Thu Hương Bakery. Cửa hàng này luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng những chiếc bánh trung thu chất lượng từ mẫu mã cho đến hương vị. Ngoài những chiếc bánh bình dân, bạn có thể lựa chọn những chiếc bánh trung thu cao cấp tại đây để làm quà biếu tặng ông bà cha mẹ hoặc cấp trên cũng đều thích hợp vô cùng.

Mẫu mã thu hút của Thu Hương Bakery

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1: 37A Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Cơ sở 2: 5 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Cơ sở 3: 34T Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Thanh xuân, Hà Nội. Giờ mở cửa: 6h15 – 22h15.

Giá bán : dao động từ 380.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ.

Điện thoại: 090 754 66 68.

Cửa hàng bánh trung thu Kinh Đô

Kinh Đô có lẽ là thương hiệu bánh không còn xa lạ gì đối với mỗi người dân Hà thành. Hằng năm cứ đến dịp lễ tết thì chuỗi cửa hàng bánh kẹo của Kinh Đô luôn nhộn nhịp và tấp nập người qua. Tại đây có rất nhiều loại bánh trung thu để bạn lựa chọn. Bên cạnh những chiếc bánh với hương vị truyền thống thì Kinh Đô cũng có cả những chiếc bánh mang đậm phong cách phương Tây.

Bánh trung thu Kinh Đô là mang đậm phong cách truyền thống

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 451 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Giờ mở cửa: mở cửa cả ngày.

Giá bán: dao động từ 40.000 đồng – 480.000 đồng/1 hộp.

Cửa hàng bánh trung thu Hữu Nghị

Chẳng cần phải nói quá nhiều về cửa hàng bánh trung thu Hữu Nghị vì những lời này đều quá dư thừa. Các sản phẩm bánh kẹo mang thương hiệu của Hữu Nghị đều được đánh giá là uy tín, chất lượng trong suốt nhiều năm qua. Bởi vậy mỗi mùa trung thu tại các gian hàng của Hữu Nghị luôn tấp nập người tới mua đồ. Mẫu mã của những chiếc bánh trung thu tại đây luôn rất đa dạng, sang trọng và bắt mắt, chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Bánh trung thu Hữu Nghị quen thuộc với mọi gia đình

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

Giờ mở cửa: mở cả ngày.

Giá bán: dao động từ 120.000 VNĐ – 1.280.000 VNĐ.

Cửa hàng bánh trung thu Givral

Nằm trong top những cửa hàng mua bánh trung thu ngon nhất tại Hà Nội không thể bỏ qua cái tên Givral. Nếu bạn là một người yêu thích bánh trung thu hiện đại thì Givral sẽ là một lựa chọn không thể hợp lý hơn. Bánh trung thu Givral có rất nhiều hương vị đặc biệt, từ loại bình dân cho đến cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bánh đa dạng trên thị trường. Đến đây, bạn sẽ dễ dàng tìm được cho mình một loại bánh trung thu hợp ý để thưởng thức hoặc để làm quà tặng.

Bánh trung thu Givral có mẫu mã vô cùng bắt mắt

Thông tin liên hệ:

Cơ sở 1: 31 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cơ sở 2: 78 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 3: Số 5 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Cơ sở 4: 35 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ sở 5: 257 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Giờ mở cửa: mở cửa cả ngày.

Giá bán: dao động từ 454.000 VNĐ – 865.000 VNĐ/ 1 hộp. Giờ mở cửa: mở cửa cả ngày.

Tiệm bánh trung thu Bà Dần

Cái tên nghe mộc mạc thân thuộc này lại là một trong những cửa hàng sở hữu những chiếc bánh trung thu ngon và độc đáo nhất. Hơn 30 năm tồn tại và phát triển tại mảnh đất Ngàn năm văn hiến, bánh trung thu Bà Dần vẫn lưu giữ được nét đẹp cổ truyền xưa trong vị bánh của người Hà Nội. Bánh Trung thu của cửa hàng Bà Dần được đựng trong những chiếc hộp đơn giản, quen thuộc nhưng vẫn thu hút bao người nhờ nét đẹp cổ truyền đặc trưng. Tại cửa hàng đang bán đầy đủ các vị bánh truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo, bánh đậu xanh, bánh dẻo chay.

Cửa hàng bánh trong thu Bà Dần nổi tiếng với những chiếc bánh mang hương bị cổ truyền

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:

Cơ sở 1: 52 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cơ sở 2: 126 ngõ 554, Trường Chinh, Hà Nội.

Cơ sở 3: 422 Tây Sơn, Hà Nội Điện thoại: (024) 3853 1106 & 02439261042

Cửa hàng bánh trung thu Ninh Hương

Ninh Hương là một thương hiệu bánh trung thu lâu đời nhất nhì tại Hà Nội. Trải qua nhiều năm tồn tại và phát triển, cửa hàng bánh trung thu Ninh Hương tại 22 Hàng Điếu đã trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những ai muốn sở hữu các sản phẩm truyền thống "homemade" chính hiệu. Bánh trung thu Ninh Hương nổi tiếng là loại bánh khá ngọt nhưng ăn lại không thấy ngán nên mọi người đều rất thích.

Bánh trung thu Ninh Hương nổi tiếng với những chiếc bánh thơm ngon và không bị ngấy

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 22, Hàng Điếu, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3825 1148.

Búp Tâm An - Thực Phẩm Dưỡng Sinh

Chốt danh sách top 10 cửa hàng mua bánh trung thu ngon nhất tại Hà Nội dưới đây chính là những chiếc bánh trung thu của Búp Tâm An. Trải qua 5 mùa Trăng, Búp Tâm An được nhiều khách hàng yêu mến bởi những chiếc bánh trung thu được làm ra từ nguồn nguyên liệu chất lượng do chính nhà Búp chọn lọc và chế biến. Đặc biệt, thương hiệu này không bao giờ sử dụng chất bảo quản trong sản phẩm của mình nên khách hàng có thể yên tâm khi chọn mua hàng tại đây.

Bánh trung thu Búp Tâm An

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Nhà 3/10, ngõ 95 Chùa Bộc, Hà Nội

Hotline: 0981 546 969

Người Hà Nội xếp hàng dài mua bánh Trung thu

