Top 10 nhà nghỉ giá rẻ chất lượng, đầy đủ tiện nghi ở quận Đống Đa Hà Nội

Nhà nghỉ Times Hoàng Cầu

Nằm tại trung tâm khu phố Xã Đàn, Hoàng Cầu, khách sạn Times là một trong những nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa, sở hữu view cực đẹp và đặc biệt là khá thuận lợi cho việc di chuyển đi lại ra các địa điểm lớn khác như Vincom, Royal City, Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch, Văn Miếu. Times có khoảng 40 phòng ngủ sang trọng, lịch sự, được thiết kế thoáng đãng, đông ấm hạ mát, chất lượng phục vụ luôn được đánh giá cao. Mỗi phòng đều được bố trí đầy đủ tiện nghi, giúp bạn có những phút giây thư giãn thoải mái dù là thuê theo giờ hay thuê dài ngày.

Times Hoàng Cầu là một khách sạn giá rẻ chất lượng ở Đống Đa mà bạn nên đến

Địa chỉ: Số 83, ngõ 9 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 091 487 95 25

Mức giá: 100k/2h

Có chỗ để ô tô

My Hotel Hoàng Cầu - nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa

Là một trong những nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa, My Hotel được nhiều người lựa chọn khi đi công tác hay du lịch dài ngày tại Hà Nội. Mặc dù nhà nghỉ này nằm ở một con ngõ nhỏ yên tĩnh nhưng đương đi lại khá dễ tìm. Trong vòng bán kính 3km của nhà nghỉ bạn có thể di chuyển đến các địa điểm khác như Văn Miếu, Chùa một cột, Vincom Nguyễn Chí thanh, sân bay Nội Bài một cách dễ dàng. Các phòng ngủ tại đây cũng được thiết kế sang trong, sạch sẽ, ấm cúng. Nhà nghỉ có bồn tắm riêng, phòng xông hơi và massage vô cùng tiện lợi.

My Hotel Hoàng Cầu là một điểm đến thú vị cho nhiều khách hàng

Địa chỉ: Số 68, ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3323 4567

Mức giá: từ 400K/ đêm

Có chỗ để xe ô tô

Nhà nghỉ giá rẻ chất lượng Phú Nhuận New

Một trong những nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa không thể không kể đến Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Nhuận New ở Hoàng Cầu. Đây là điểm dừng chân tuyệt vời cho bạn nếu muốn nghỉ ngơi, thư giãn. Các phòng nghỉ tại đây được bố trí hiện đại, đầy đủ tiện nghi, có tivi màn hình phẳng, wifi, điều hoà hai chiều,.... phục vụ bạn 24/7. Lễ tân của Phú Nhuận New cũng được đánh giá là nhiệt tình, chu đáo, sẵn sàng phục vụ khi khách hàng cần.

Nhà nghỉ giá rẻ chất lượng Phú Nhuận New

Địa chỉ: số 7, ngách 68 phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3514 9284

Mức giá: từ 300k/đêm

Có chỗ để ô tô

Nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa - Nhà nghỉ Hoàng Ngân

Nhà nghỉ Hoàng Ngân là một nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa. Tuy chỉ là nhà nghỉ bình dân thế nhưng nhà nghỉ này lúc nào cũng trong tình trạng full phong bởi khách đến đây đều cảm thấy vô cùng ưng ý với chất lượng phòng và chất lượng dịch vụ ở đây. Các phòng nghỉ được thiết kế nội thất khá đơn giản, ngăn nắp, sạch sẽ. Nhân viên lễ tân trực sẵn 24/7, có thể phục vụ bất cứ khi nào khách hàng có yêu cầu, kể cả lúc nửa đêm.

Nhà nghỉ Hoàng Ngân với nội thất đẹp, sạch sẽ và sang trọng

Địa chỉ: số 12, ngõ 95 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3537 1421

Mức giá: từ 200k/đêm

Có chỗ để xe tô

Nhà nghỉ Ánh Sao Hotel

Ánh Sao Hotel tọa lạc ở ngay mặt phố Mai Anh Tuấn, là địa điểm dừng chân lý tưởng cho những người có đi công tác hoặc đi chơi xa. Ánh Sao Hotel được đánh giá là một trong những nhà nghỉ/khách sạn có kiến trúc độc đáo, vừa hiện đại, vừa cổ điển. Đặc biệt, từ view của các phòng ngủ tại đây bạn có thể nhìn ngắm được toàn bộ khu hồ Hoàng Cầu, Đống Đa, thậm chí có thể thấy được cả tàu cao tốc trên cao chạy qua hàng ngày. Bên cạnh đó, chất lượng phụ vụ chuyên nghiệp cùng với mức giá phòng không thể hơp lý hơn là lý do mỗi người khách tới đây đều muốn nán lại Ánh Sao Hotel thật lâu.

Phòng đẹp thế này thì hẳn sẽ có nhiều người không muốn rời đi đâu

Địa chỉ: 184 Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3951 8888

Mức giá: từ 300K/đêm

Có chỗ để ô tô

Nhà Khách Hoàng Gia

Một nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa khác không thể không kể đến nhà khách Hoàng Gia. Nhà nghỉ này nằm ở phố Cát Linh, đây là con phố trung tâm nếu bạn muốn di chuyển đến các khu thăm quan khác như lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, trung tâm triển lãm Giảng Võ, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tuy là nhà nghỉ bình dân nhưng cũng đầy đủ đồ đạc, trang thiết bị, sạch sẽ .. vì thế giá phòng cũng cực kỳ hợp lý, giao động tầm 300k/phòng là phòng cả ngày lẫn đêm, còn nếu như nghỉ qua đêm thôi thì chỉ tầm 180k.

Không gian ấm cúng, sạch sẽ và thoáng mát tại nhà khách Hoàng Gia

Địa chỉ: Số 42 Ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 8 234 110

Giá phòng thấp nhất: 180 000đ/phòng (qua đêm).

Có chỗ để xe ô tô

OYO 416 Giao Thông Hotel

OYO 416 Giao Thông Hotel là một nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa, cung cấp phòng nghỉ có máy điều hòa, truyền hình cáp, tivi màn hình phẳng, wifi miễn phí ở quận Đống Đa, Hà Nội. Nhà nghỉ có lễ tân phục vụ 24 giờ, chỗ nghỉ cũng có sảnh khách chung và phòng giữ hành lý cho khách. Phòng nghỉ của khách sạn được trang bị bàn làm việc và tủ để quần áo. Từ OYO 416 Giao Thông Hotel có thể di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng khác như: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Sân bay gần nhất là sân bay quốc tế Nội Bài.

Phòng ngủ sang trọng tại OYO 416 Giao Thông Hotel

Địa chỉ: 152 Đường Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3851 4921

Giá 300.000/đêm

Có chỗ để xe ô tô

Nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa - Milan Hotel

Đây là nhà nghỉ/khách sạn 2 sao giá rẻ chất lượng tại quận Đống Đa Hà Nội. Milan Hotel có vị trí khác đắc địa, rất gần với các địa điểm vui chơi, và các quán ăn uống nổi tiếng ở Hà Nội. Mặc dù được xét vào diện khách sạn bình dân nhưng Milan Hotel vẫn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhờ sự tiện nghi đầy đủ, hiện đại với tivi màn hình phẳng, điều hòa, tủ lạnh minibar, vòi sen, bồn tắm và các vật dụng đồ dùng cá nhân khác . Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tình chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

Milan Hotel là một nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa

Địa Chỉ : 30 Ngõ 157, Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giá Phòng : 400k/phòng

Điện Thoại : 1638296522

Có chỗ để xe ô tô

Khách sạn Thái Hà

Khách Sạn Thái Hà là một trong những khách sạn chất lượng và đẹp nhất ở quận Đống Đa, Hà Nội. Cũng giống như nhiều nhà nghỉ/khách sạn khác, tại đây cũng có hệ thống wifi miễn phí, truyền hình cáp, điều hòa, phòng tắm riêng, lễ tân phục vụ 24 giờ. Khách Sạn Thái Hà mang lại dịch vụ hoàn hảo, làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất với những tiện nghi sang trọng tuyệt vời. Bên cạnh đó, khách sạn còn gợi ý cho bạn những hoạt động vui chơi giải trí bảo đảm bạn luôn thấy hứng thú trong suốt kì nghỉ. Với vị trí lý tưởng và cơ sở vật chất thích hợp, Thai Ha Hotel – nhà nghỉ giá rẻ chất lượng ở Đống Đa Hà Nội giúp chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.

Một góc của phòng ngủ ở Khách sạn Thái Hà

Địa Chỉ : Số 27 ngõ 3, Phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giá Phòng : 350k/phòng

Điện Thoại : 01697403349

Có chỗ để xe ô tô

Khách sạn Hồng Anh

Nằm ở vị trí thuận lợi tại quận Đống Đa, khách sạn Hồng Anh được đánh giá là một nơi dừng chân tuyệt vời tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Khách sạn này có 24 phòng với giá cả tương đối hợp lý, tất cả đồ nội thất đều mới, chất lượng và tiện lợi. Từ vị trí của khách sạn này bạn có thể dễ dàng di chuyển sang những quận lân cận khác như Ba Đình,Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm… Về giá phòng ở đây cũng bình dân thôi, có thể tăng giảm tùy vào mùa hoặc ngày lễ, khách hàng đến đây có thể gọi điện trước để đặt phòng và nhận được những tư vấn hợp lý nhất.

Khách sạn Hồng Anh ở Láng Hạ

Địa chỉ: 3F, ngõ 81 Láng Hạ, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Giá phòng rẻ nhất: 350 000đ/phòng

Số điện thoại: 024 35 149 113

Có chỗ để xe ô tô

Theo Phương Hoa/SKCĐ

