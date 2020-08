Top 10 nhà nghỉ giá rẻ chất lượng tại quận Nam Từ Liêm mà cặp đôi nào cũng thích

Your browser does not support HTML5 video.

Cận cảnh chiếc khẩu trang mạ vàng nạm kim cương có giá bán hơn 30 tỷ đồng

Nhà thiết kế người Israel, ông Isaac Levy cho biết khẩu trang nạm vàng trắng 18 karat được đính 3.600 viên kim cương ngoài ra nó cũng được trang bị bộ lọc N99 nên cũng có tác dụng như 1 chiếc khẩu trang thực thụ.