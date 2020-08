Top 10 nhà nghỉ giá rẻ chất lượng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nhà nghỉ Tân Xuân (Số 15b Ngõ 342 Khương Đình, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ Tân Xuân là một trong những nhà nghỉ giá rẻ, chất lượng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhà nghỉ có đường đi rất thuận tiện và dễ tìm với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, họ luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Phòng ốc tại đây sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi. Chỗ nghỉ này được đánh giá là đáng đồng tiền bát gạo ở quanh khu vực.

Nhà nghỉ Tân Xuân sạch sẽ hiện đại (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 15b Ngõ 342 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0965060299

Giá: 140,000đ

Nhà nghỉ 3A (Số 342/41 Khương Đình, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ 3A là một nhà nghỉ đẹp có địa chỉ ngay tại 342/41 Khương Đình, Thanh Xuân, đường đi rất thuận tiện và dễ tìm. Nhà nghỉ 3A có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, phòng ốc cũng khá sạch sẽ thoáng mát thích hợp cho việc nghỉ ngơi thư giãn.

Nhà nghỉ 3A là nơi được rất nhiều khách hàng yêu thích (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 342/41 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0973954718

Giá 130,000đ/đêm

Nhà nghỉ 19 (Số 19 Ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ 19 có địa chỉ tại số 19 Ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhà nghỉ này được đánh giá là sạch đẹp, đầy đủ tiện ích trong phòng, có đầy đủ nóng lạnh, internet. Chỗ nghỉ này cũng được đánh giá là đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với các chỗ nghỉ khác.

Nhà nghỉ 19 có thiết kế ấm cúng, tiện nghi (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 19 Ngõ 58A Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0987580565

Giá: 130.000đ/đêm



Nhà nghỉ Diễm (A5TT1 bắc Linh Đàm, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ Diễm được đánh giá là một trong top những nhà nghỉ giá rẻ chất lượng tại quận Thanh Xuân, sở hữu đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình chuyên nghiệp, phòng ốc tại đây luôn được dọn dẹp sạch sẽ đầy đủ tiện nghi.

Nhà nghỉ Diễm (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: A5TT1 bắc Linh Đàm, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0904241133

Giá: 150,000đ/đêm

Nhà nghỉ Sao (số 356 Kim Giang, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ Sao tại 356 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội là địa chỉ được rất nhiều khách hàng yêu thích. Nơi đây có đầy đủ các trang thiết bị như Tivi, nóng lạnh, wifi miễn phí. Tới đây bạn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng về chất lượng phòng cũng như chất lượng phục vụ của nhà nghỉ Sao.

Một góc của Nhà nghỉ Sao (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 356 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0977039298

Giá: 130 000đ/đêm

Nhà nghỉ Bích Ngân (số 395 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân)

Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một nhà nghỉ giá rẻ, chất lượng và tiện nghi ở quận Thanh Xuân thì không thể bỏ qua nhà nghỉ Bích Ngân đâu nhé. Đây là một trong những địa chỉ được rất nhiều người lui tới bởi không gian thoãng đãng, phòng ốc sạch đẹp mà giá cả lại hết sức phải chăng.

Nhà nghỉ Bích Ngân có phòng đôi tiện lợi (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 395 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0988287496

Giá: 250,000đ/đêm

Nhà nghỉ Hiền Lương (86 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ Hiền Lương là một nhà nghỉ đẹp, có đường đi rất thuận tiện. Phòng ốc tại đây được đánh giá là sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi, được trang bị đầy đủ tivi, bình nóng lạnh, wifi, có chỗ để xe qua đêm. Đảm bảo chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng khi tới nghỉ ngơi tại đây.

Nhà nghỉ Hiền Lương (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 86 ngõ 116 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0986947004

Giá: 160.000đ/đêm

Nhà nghỉ Ngọc Tú (Số 21 ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân)

Nếu còn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn nhà nghỉ nào giá rẻ chất lượng tại quận Thanh Xuân thì bạn có thể tham khảo lựa chọn nhà nghỉ Ngọc Tú. Nhà nghỉ này có quy mô 6 phòng, mỗi phòng đều rất sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi mà giá cả lại không thể hợp lý hơn.

Nhà nghỉ Ngọc Tú (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 21 ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0989330799

Giá: 160.000đ/đêm

Nhà nghỉ Thùy Dung 1 (số 8 ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân)

Nhà nghỉ Thùy Dung 1 là một trong top những nhà nghỉ giá rẻ chất lượng tại quận Thanh Xuân. Khách đến đây đều đưa ra một cảm nhận chung đó là nhân viên đặc biệt thân thiện, nhiệt tình, phòng ốc lại sạch đẹp, ấm cúng và bày trí thuận tiện. Trăm nghe không bằng một thấy, bạn hãy thử đến đây một lần và cảm nhận nhé.

Nhà nghỉ Thùy Dung 1 (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: số 8 ngõ 12 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0984671137

Giá: 150.000đ/đêm

Nhà nghỉ Thế Kỷ 2 (Số 46/178 đường GIải Phóng, Thanh Xuân)

Nằm trên đường Giải Phóng của quận Thanh Xuân, nhà nghỉ Thế kỷ 2 là một trong những nơi nghỉ ngơi sạch sẽ, tiện nghi và đáng giá tiền nhất ở quanh khu vực. Các phòng ốc ở đây có đầy đủ trang thiết bị như Tivi, wifi, điều hòa, bình nóng lạnh, truyền hình cáp,... đảm bảo sẽ làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất.

Nhà nghỉ Thế Kỷ 2 sạch sẽ tiện nghi (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 46/178 đường GIải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 01666561398

Giá: 200,000đ/đêm

