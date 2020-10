Top 10 nhà nghỉ giá rẻ, chất lượng tại Sapa, view siêu đẹp được du khách khen nức nở

Tháng 10 về rồi, bạn đang kế hoạch cho một chuyến đi nghỉ dưỡng tại Sapa cùng những người bạn thân của mình nhưng chưa biết nên thuê nhà nghỉ ở đâu? Dưới đây hãy cùng tham khảo top 10 nhà nghỉ siêu đẹp siêu rẻ ở gần trung tâm Sapa nhé.

Nhà nghỉ Le Gecko (33 Xuân Viên, Thị trấn Sapa, huyện Sa Pa)

Le Gecko là một nhà nghỉ có lối kiến trúc khá độc đáo và tinh tế pha trộn giữa phong cách kiểu Pháp và Việt Nam. Không gian bên trong nhà nghỉ được trang trí khá kỳ công, đặc biệt là những tác phẩm kiến trúc làm bằng đá. Phòng ngủ tại đây luôn luôn sạch sẽ, gọn gàng, thơm mát, có đầy đủ phòng đơn phòng đôi cho nhóm du lịch từ 2 người trở lên. Le Gecko sở hữu cảnh quan cực kỳ hút mắt, cây cối xanh tươi mang đến cảm giác cực kỳ thư giãn cho du khách.

Giá: 200.000 – 400.000 VNĐ/đêm

Nhà nghỉ Hoa Anh Đào (07 Điện Biên Phủ, Sa Pa 5)

Một trong những quyết định sáng suốt cho chuyến đi Sapa của bạn đó là lựa chọn Nhà nghỉ Hoa Anh Đào làm địa điểm dừng chân. Thường ở một mức giá quá rẻ người ta sẽ chẳng mong đợi gì nhiều ở chất lượng dịch vụ. Thế nhưng nhà nghỉ này lại khác xa so với những gì bạn nghĩ. Mặc dù phòng được thiết kế một các tối giản, không gian cũng không mấy nổi bật nhưng dịch vụ lại không chê vào đâu được. Phòng nào cũng sạch sẽ, có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu, bên trong có đầy đủ tiện nghi.

Giá: 250.000/đêm

Sapa Friendly Inn & Travel (01B Sở Than, huyện Sa Pa)

View bên ngoài của nhà nghỉ Sapa Friendly Inn & Travel được du khách đánh giá vô cùng cao. Vào sáng sớm, núi đồi Sapa bao phủ một làn sương mờ ảo nhìn vô cùng nên thơ. Chiều đến lại có thể ngồi ở tầng cao ngắm cảnh hoàng hôn. Tất cả các phòng ở đây đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, hầu hết các trang thiết bị đều rất mới và cao cấp, giúp đem lại cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái nhất.

Giá: 159.000 - 908.000/đêm

Nhà nghỉ Thanh Thủy (50 Điện Biên Phủ, huyện Sa Pa)

Nhà nghỉ Thanh Thủy nằm ở trung tâm Sapa nên có mức giá thấp nhất là 200k/phòng. Đây đc xem là nhà nghỉ khá nổi tiếng được rất nhiều khách du lịch ghé qua nên nó không ngừng nâng cấp các trang thiết bi và dịch vụ. Bên trong nhà nghỉ được trang trí khá gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. View nhà nghỉ nhìn thẳng ra thị trấn Sapa vô cùng đẹp mắt với đa dạng các góc nhìn. Đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho chuyến du lịch Sapa của bạn.

Giá: 200.000 - 636.000 VNĐ

Tavan Chopai Sapa (Bản Tả Van, Xã Tả Van, Huyện Sa Pa)

Một trong những nơi cho ra đời hàng ngàn bức ảnh sống ảo xinh lung linh đó chính là nhà nghỉ Tavan Chopai Sapa. Đây được xem là một dạng homestay cực kỳ dễ thương với không gian yên tĩnh, ấm cúng, giúp du khách luôn có cảm giác đang được ở trong chính ngôi nhà của mình vậy. View ở đây thì đẹp miễn bàn, ở bất cứ góc nào cũng có thể cho bạn một bức ảnh thơ mộng. Bên trong nhà nghỉ sử dụng ánh đen vàng để tạo nên sự ấm áp đặ biệt vào những ngày se lạnh như thế này.

Giá: 140.000 - 300.000 VNĐ/đêm

May Nui Sa Pa Hostel (29 Thác Bạc, huyện Sapa)

Đây là một nhà nghỉ bình dân nhưng chất lượng phòng và dịch vụ thì đều tốt ngoài mong đợi. Không gian nơi đây cực kỳ dễ thương. Các phòng ngủ đều được thiết kế với tone màu trắng hồng, mang đến sự ấm áp, gần gũi. View nhìn ra bên ngoài là hình ảnh núi non mây trời Sapa trông vô cùng đẹp mắt và say đắm. Đồ nội thất decor trong phòng cũng được đánh giá cao khi nó trông không khác gì một khách sạn thu nhỏ.

Giá: 227.000 - 283.000 VNĐ

Miku Chill House Sapa (Thôn Hầu Thào, Hau Thao Village, TT. Sapa)

Không gian ở đây giống như các khu nhà cổ, được xây dựng theo phong cách truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Khung cảnh nơi đây cực kỳ ấm áp, dù đơn giản nhưng lại có đầy đủ các tiện nghi. View nhìn ra là cảnh rừng núi tuyệt đẹp, mang đến cảm giác yên tĩnh và bình yên hơn rất nhiều. Đây cũng là một nhà nghỉ có giá bình dân, so với chất lượng như thế cũng đã quá tốt rồi, cũng là một lựa chọn hợp lý cho chuyến đi Sapa lần này của bạn đấy.

Giá: 200.000 – 400.000 VNĐ/đêm

Moc Anh House Sapa (Ta Van Village, TT. Sapa)

Moc Anh sử dụng chất liệu thổ cẩm để trang trí cho không gian tạo nên nét đặc biệt hơn so với các nhà nghỉ khác. Nhìn mọi thứ ở đây đơn giản, mộc mạc và gần gũi đến lạ thường. View cũng là núi, rừng và cây xanh, đặc biệt có lối đi hoa lá ở ngoài trông rất mộng mơ. Nhà nghỉ này rất thích hợp cho những người yêu sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng, thích tận hưởng những cảm giác chill chill mà núi rừng mang lại. So với mặt bằng chung thì giá của Moc Anh cũng không quá cao, đi nhiều người sẽ càng tiết kiệm hơn.

Giá: 300.000 – 600.000 VNĐ/đêm

Phố núi Sapa Guesthouse (7 Thạch Sơn, TT. Sa Pa)

Nhà nghỉ nằm ở vị trí khá thuận lợi, có thể di chuyển đến các điểm du lịch của Sapa như: Núi Hàm Rồng, Nhà thờ lớn, Quảng trường trung tâm... nên được nhiều khách lựa chọn. Dịch vụ ở đây thực sự tốt, phòng rộng và thoáng mát, phục vụ 24/24. View nhìn bên ngoài khá đẹp, có thể nhìn ra bên ngoài thị trấn, phòng càng ở trên cao càng dễ dàng ngắm cảnh hơn. Để tiết kiệm chi phí thì bạn có thể đi theo đoàn hoặc nhóm hội để share tiền phòng.

Giá: 350.000 – 650.000 VNĐ/đêm

Hmong House Sapa (Bản Hầu Thào, Huyện Sa Pa)

Không gian ở đây được thiết kế theo kiểu nhà sàn của người H'mông, các căn phòng nhỏ thôi nhưng nhìn rất xinh xắn. View nhìn ra bên ngoài là cảnh đồng lúa, núi rừng, suối, cây cối trông thanh bình và rất mới mẻ. Ăn uống ở đây cũng là mấy món dân giã của người bản địa, nhìn thế thôi nhưng xuống miền xuôi lại là đặc sản hiếm thấy đấy. Nhìn chung với mức giá như thế mà có dịch vụ như thế này thì không còn gì phải đòi hỏi thêm nữa.

Giá: 100.000 – 300.000 VNĐ/đêm

Theo Phương Hoa/SKCĐ