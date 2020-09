Top 10 nhà nghỉ giá rẻ cực xịn xò tại khu vực Phố Cổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà nghỉ Lemon (74 Yên Ninh, Quán Thánh, Hà Nội)

Nhà nghỉ Lemon

Nhà nghỉ Lemon ở trung tâm khu vực quận Ba Đình. Tại đây bạn có thể di chuyển đến nhiều vị trí nổi tiếng khác ở Hà Nội như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch, trung tâm phố cổ Hà Nội, chợ Đêm, chợ Đồng Xuân,... quả thật đây là một địa điểm lưu trí tuyệt vời tại Hà Nội phải không? Với vị trí địa lý thuận lợi, tiện đường đi lại, thiết kế nội thất bên trong ấn tượng kết hợp phong cách Á – Âu, Có cầu thang máy, sảnh rộng rãi, nhân viên nhiệt tình chuyên nghiệp. Nhà nghỉ Lemon cung cấp 18 phòng với đầy đủ trang thiết bị của 1 khách sạn 2 sao như: Điều hòa, tắm nóng lạnh, vòi sen, tivi, truyền hình cáp, tủ để đồ, bàn ghế làm việc và tiếp khách trong phòng, tủ lạnh, …với giá chỉ có 300k/phòng.

Khách Sạn Luxury Hà Nội (Số 2 Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Khách sạn Luxury

Khách sạn Luxury Nằm trên con phố Phủ Doãn quen thuộc của Hà Nội, ngay trung tâm Phố cổ. Tất cả các phòng khách tại đây đều có điều hòa nhiệt độ, bàn, máy sấy tóc, internet, phòng tắm, tủ minibar v.v. Khách sạn có đầy đủ những tiện nghi dịch vụ mà bạn mong đợi từ một khách sạn như nhà hàng, dịch vụ giặt ủi, dịch vụ du lịch, ký gửi hành lý, đưa đón sân bay, mọi thứ đều trở lên dễ dàng khi bạn lưu nghỉ tại đây.

Khách Sạn Golden Time (108 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Phố Cổ, Hà Nội)

Khách sạn Golden Time Hostel

Khách sạn Golden Time Hostel nằm ở phố mã mây. Tất cả các phòng tại đây đều được đánh giá là sạch đẹp, chất lượng và đầy đủ tiện nghi như: Tivi màn hình phẳng, điều hòa, quạt, buồng tắm hoa sen, internet, wifi miễn phí, khăn tắm, máy sấy tóc, tủ quần áo. Ngoài ra khách sạn còn có đội ngũ nhân viên phụ vụ nhiệt tình chu đáo, chuyên nghiệp khách sạn luôn được bình trọn và đánh giá là khách sạn tốt để xứng danh là một khách sạn gần hồ Hoàn Kiếm giá rẻ, đẹp sạch sẽ, chất lượng tốt với giá 450k/phòng 2 người.

Indochina Legend 2 Hotel (40-42B Phố Lò Sũ, Quận Hoàn Kiếm)

Indochina Legend 2 Hotel

Indochina Legend 2 Hotel là khách sạn 3 sao giá rẻ gần Hồ Hoàn Kiếm tọa lạc tại khu vực trung tâm của thành phố nên rất thuận tiện trong việc đi lại, thích hợp với mua sắm, văn hóa và ngắm cảnh. Được đánh giá là một trong những khách sạn giá rẻ gần Hồ Hoàn Kiếm có vị trí đẹp, Indochina Legend 2 Hotel bao gồm 40 phòng được thiết kế theo phong cách truyền thống phương Đông có hướng nhìn tuyệt đẹp, các phòng tại khách sạn được trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng được trang trí hiện đại, và sàn gỗ cứng, ánh sáng tự nhiên, TV màn hình phẳng, két an toàn, đồ dùng vệ sinh cá nhân…

Rising Dragon Legend Hotel (55 Hàng Bè, Hoàn Kiếm, Phố Cổ, Hà Nội)

Rising Dragon Legend Hotel

Rising Dragon Legend Hotel tọa lạc tại khu vực Phố Cổ có giá cả hết sức phải chăng, thích hợp để khách hàng đến đây lưu trú nghỉ ngơi. Đây là một trong những khách sạn giá rẻ và chất lượng tốt gần Hồ Hoàn Kiếm, Rising Dragon Legend Hotel bao gồm 30 phòng có tầm nhìn tuyệt đẹp, lát sàn gỗ, trang bị nội thất êm ái, trang nhã và đầy đủ tiện nghi như: TV màn hình phẳng, máy lạnh, minibar, két an toàn trong phòng, phòng tắm riêng…

Khách sạn Crystal Hà Nội (Số 9 Hàng Thùng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Khách sạn Crystal Hà Nội

Khách sạn ở Quận Hoàn Kiếm giá rẻ này bao gồm 29 phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi nội thất êm ái, ghế sofa, truyền hình cáp, minibar, bồ tắm, có ban công riêng du khách có thể thư giãn và chiêm ngưỡng thành phố ở mọi góc cạnh. Ngoài ra, du khách còn được tận hưởng những giây phút thoải mái nhất với dịch vụ spa, hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Nhà hàng của khách sạn phục vụ những món ăn quốc tế hàng ngày, ngoài ra du khách có thể thưởng thức bữa ăn riêng tư ngay trong phòng riêng.

Nhà nghỉ khách sạn Hoa Dương (Số 1 hàng Mắm, P. Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm)

Khách sạn Hoa Dương

Cách Hồ Hoàn Kiếm 150m là địa chỉ của Khách sạn Hoa Dương. Đây là một địa chỉ được rất nhiều người lựa chọn bởi phòng ốc tại đây vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, đường đi lại cũng thuận tiện, giá phòng rẻ chỉ từ 300k/phòng. Mỗi phòng ngủ tại nhà nghỉ khách sạn Hoa Dương đều có trang bị đầy đủ ti vi màn hình phẳng, điều hòa, quạt mát, buồng tắm hoa sen, internet miễn phí, khăn tắm, máy sấy tóc, tủ quần áo,... Đội ngũ nhân viên tại đây cũng rất chuyện nghiệp và chu đáo, chắc chắn đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời của bạn nếu bạn muốn tìm một nhà nghỉ khách sạn giá rẻ, chất lượng tại khu vực phố cổ, quận Hoàn Kiếm.

Nhà nghỉ Violet (18 Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nhà nghỉ Violet

Một trong những nhà nghỉ giá rẻ chất lượng tại quận Hoàn Kiếm không thể bỏ qua nhà nghỉ Violet. Đây là một khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 1 sao nằm ngay tại khi trung tâm, cách hồ Hoàn Kiếm vài phút đi bộ. Tại nhà nghỉ khách sạn giá rẻ này, khách hàng sẽ được tận hưởng những dịch vụ tiện nghi như: điều hòa, tivi màn hình phẳng, wifi, bàn làm việc sang trọng, tủ treo quần áo, tủ lạnh, ấm đun nước, đồ dùng vệ sinh cá nhân,...mà giá phòng lại cực rẻ, chỉ khoảng 300k/phòng. Ngoài ra, nhà nghỉ này còn sở hữu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tụy với công việc. Nhà nghỉ có Violet có hỗ trợ cả những dịch vụ như giặt là, đưa đón khách tại sân bay, nhà ga,...

Khách sạn Bluebell Hà Nội (41 Ngõ Huyện, Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Khách sạn Bluebell Hà Nội

Khách sạn Bluebell Hà Nội nằm ngay ở trung tâm Phố Cổ, cách hồ Hoàn Kiếm vài phút đi bộ. Từ đây bạn có thể thư thái ngắm nhìn Tháp Rùa cổ kính, bước đi trên cầu Thê Húc, vào chơi tại Đền Ngọc Sơn và dạo quanh phố cổ Hà Nội. Bluebell hotel mang đến cho bạn những phút giây nghỉ ngơi thư giãn thoải mái nhất để quên đi những lo toàn bộn bề của cuộc sống. Hiện Bluebell Hà Nội là khách sạn sạch sẽ, giá rẻ với 16 phòng được trang bị máy lạnh, wifi, không gian thân thiện, tạo cảm giác thoải mái như ở nhà. Các phòng nghỉ tại khách sạn được thiết kế hiện đại, trang nhã cơ sở vật chất đầy đủ mà giá lại cực kỳ hợp lý, chỉ có 400k/phòng.



Khách sạn Real (16C Đinh Liệt, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Khách sạn Real

Tọa lạc tại vị trí gần trung tâm phố Cổ và gần hồ Hoàn Kiếm, từ khách sạn Real, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến những địa điểm du lịch nổi tiếng khác như Hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ, chợ Đồng Xuân… mà chỉ cần đi bộ. Đây là khách sạn tiêu chuẩn 1 sao, được thiết kế đơn giản, trang nhã, các phòng đều đầy đủ tiện nghi. Đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Không gian của khách sạn hơi hẹp, bởi vì mặt tiền chỉ từ 3-5m nên không gian thiên về chiều dài. Tuy nhiên đồ dùng trong phòng đều được sắp xếp và bố trí rất khoa học, ngăn nắp, chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn ngay lần đầu đặt chân đến.

