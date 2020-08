Top 10 nhà nghỉ giá rẻ, chất lượng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội được đặt phòng nhiều nhất (phần 1)

Khách sạn Sao Mai Mely

Khách sạn Sao Mai Mely nằm ngay mặt phố, dễ tìm, có chỗ để xe máy, ô tô. Khách sạn Sao Mai Mely sở hữu18 phòng với thiết kế sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Nhà nghỉ có đầy đủ các trang thiết bị như tivi, điều hòa, máy sấy tóc, tắm nước nóng, ấm đun siêu tốc, wifi,... Đặc biệt nhà nghỉ này mới đi vào hoạt động nên còn rất mới và sạch sẽ, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình. Vì vậy có thể xem đây là một trong top 10 nhà nghỉ giá rẻ chất lượng tại quận Cầu Giấy mà bạn không nên bỏ qua.

Khách sạn Sao Mai Mely là một địa chỉ nghỉ ngơi thư giãn mà bạn không nên bỏ qua

Địa chỉ: B24, Ngõ 19 Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 66 877 878 hoặc 0989551257



Giá phòng: 350 000đ/phòng

Khách sạn Mely 2

Khách sạn Mely 2 nằm ở vị trí thuận tiện, yên tĩnh, từ đây có thể di chuyển ra nhiều khu vực khác nhau như bến xe Mỹ Đình, các hàng quán ăn và các trường đại học lớn của thành phố. Tại đây cũng có chỗ trông xe miễn phí cho bạn. 15 phòng ngủ tại khách sạn đều rất sạch đẹp, tiện nghi và có đầy đủ các trang thiết bị như bồn tắm đứng, máy sấy tóc, tivi, wifi, truyền hình cáp, điều hòa, trà và cafe miễn phí.

Một góc phòng tại Khách sạn Mely 2

Địa Chỉ : B24 Ngõ 57 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội



Giá Phòng : 400.000 đồng/phòng



Điện Thoại : 02466 877 878 Hotline : 01638296522

City Hotel

Không nằm ngoài danh sách top 5 nhà nghỉ giá rẻ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đó chính là City Hotel. Đây là lựa chọn khá thú vị nếu bạn muốn tìm một nơi sạch sẽ, tiện nghi, yên tĩnh, không gian ấm cúng để nghỉ ngơi. Với mức chi phí không thể hợp lý hơn, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những phút giây nghỉ ngơi thư giãn trọn vẹn nhất.

City Hotel là một trong những nhà nghỉ giá rẻ, chất lượng tại quận Cầu Giấy mà bạn nên ghé qua một lần

Địa Chỉ : 177 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội



Giá Phòng : 400.000 đồng/phòng



Điện Thoại : 0947494889

Nhà nghỉ Cát tiên

Nhà nghỉ Cát Tiên được đánh giá là địa điểm nghỉ ngơi thư giãn hoàn hảo nhất tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ lưu trú này có đường đi thuận tiện, gần nhiều nhà hàng, quán ăn nổi tiếng và chỉ cách trung tâm thành phố 7km. Nhà nghỉ có tổng cộng 25 phòng được thiết kế tiện nghi, sang trọng. Khi tới đây, bạn sẽ được tận hưởng không gian nghỉ ngơi thoải mái và thư giãn nhất với mức giá không thể hợp lý hơn.

Nhà nghỉ Cát Tiên, Cầu Giấy, Hà Nội có không gian nội thất ấm áp, tiện nghi

Địa chỉ: Lô 8, G8 X4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội



Giá phòng: 200.000 đồng/phòng

Có chỗ để xe ô tô

Nhà nghỉ Thanh Trà 3

Một trong top 10 nhà nghỉ giá rẻ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội không thể bỏ qua cái tên nhà nghỉ Thanh Trà 3. Đây là nhà nghỉ duy nhất tại quận Cầu Giấy có đến 3 giường ngủ/phòng, nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ, thích hợp để ở đông người, những nhóm bạn hoặc khách du lịch đến đây lưu trú. Mức giá phòng tại nhà nghỉ Thanh Trà 3 cũng có sự chênh lệch khác nhau, bạn có thể lựa chọn nghỉ theo giờ, nghỉ qua đêm hoặc nghỉ cả ngày lẫn đêm.

Nhà nghỉ Thanh Trà 3 là một trong những địa chỉ nghỉ ngơi mà bạn nên ghé thăm

Địa chỉ: Số A16, X4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội



Giá phòng: Từ 70.000 - 500.000 đòng/phòng



Hotline: 0869667555 - 0903273368

Những nhà nghỉ giá rẻ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội trên đây đều là các địa chỉ nổi tiếng được đặt phòng nhiều nhất. Hãy lưu lại những địa chỉ này và nếu có thời gian bạn hãy tự mình đến đây để trải nghiệm nhé.

