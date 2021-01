Top 10 TV Shows ‘ăn khách’ nhất năm 2020, chưa gì đã có 8 shows là của Netflix

10. The Crown (Season 4)

Như chính tên phim The Crown (vương miện), bộ phim cho thấy sức hút của mình khi lọt danh sách Tip 10 TV Shows.

Đây là một bộ phim hư cấu, dựa trên nhân vật lịch sử và câu chuyện có thật, phim xoanh quanh cuộc đời của nữ hoàng Elizabeth II cùng những màn đấu đá chốn “hậu cung” vô cùng mưu mô và hấp dẫn. Ở season 4 này, ta còn được chứng kiến sự hiện diện của công nương Diana.

9. The Witcher (Season 1)

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Andrzej Sapkowski, The Witcher lấy bối cảnh đặt trong thế giới giả tưởng có các vương triều, phù thủy, quái vật và thợ săn quái vật. Theo chân ba nhân vật chính là thợ săn quái vật Geralt (Henry Cavill), phù thủy Yennefer (Anya Chalotra) và công chúa Ciri (Freya Allan) những câu chuyện dần dần được hé lộ.

The Witcher còn gây ấn tượng bởi lối dẫn truyện độc đáo và sáng tạo mà ít bộ phim nào có thể làm được.

8. Westworld (Season 3)

Cả 2 seasons trước đều góp mặt trong danh sách top TV-Series hằng năm của IMDb và phần 3 cũng không phải là ngoại lệ.

Series Westworld là một tác phẩm high-concept, kể về thế giới tương lai nơi con người có thể tham gia vào các trò chơi mô phỏng để tự do thỏa mãn nhu cầu và sở thích cá nhân của mình, kể cả những thứ tồi tệ nhất. Các robot trợ giúp trong những trò mô phỏng đó bỗng một ngày bị lỗi lập trình và bắt đầu có cảm xúc, ý chí nhằm chống lại người chơi.

Phim đã được lên kế hoạch cho season 4 nhưng ấn định ngày phát sóng.

7. The Umbrella Academy (Season 2)

The Umbrella Academy (Học viện Ô Dù) là nơi tập hợp 7 con người với 7 tính cách và 7 sức mạnh cùng sinh sống, học tập và trở thành anh chị em của nhau. Nhưng vì không chịu nổi sự hà khắc của người cha lập dị, nên khi lớn lên, mỗi người đã chọn ngả rẽ riêng cho mình. Bỗng một ngày, Sir Reginald đột ngột qua đời và 7 người con khi xưa mới quây quần lại bên nhau để điều tra cái chết bí ẩn đó.

Season 2 bắt đầu ngay sau kết thúc của mùa đầu tiên. Lúc này, cả nhóm bị đưa về quá khứ và từng thành viên phải một lần nữa trải qua câu chuyện cá nhân để dần hòa hợp thành một thể thống nhất rồi giải cứu thế giới.

Season 3 sẽ chiếu tại Netflix vào cuối năm sau.

6. The Queen's Gambit (Season 1)

The Queen’s Gambit mang đến một câu chuyện đầy sức nặng về một người phụ nữ chân yếu tay mềm đem vinh quang về cho tổ quốc ở chính sân chơi mà những gã đàn ông thống trị.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Walter Tevis xuất bản hồi 1983, The Queen’s Gambit là bộ TV-Series ngắn gồm 7 tập, mỗi tập dài hơn 60 phút vừa được phát sóng trên Netflix. Lấy bối cảnh vùng quê nước Mỹ những năm 1960, xoay quanh câu chuyện cuộc đời của Beth Harmon mồ côi mẹ từ khi còn là cô bé đến lúc trở thành nữ hoàng trong làng cờ vua thế giới.

5. The Mandalorian (Season 2)

Tác phẩm spin-off (ngoại truyện) từ thương hiệu Star Wars nổi tiếng toàn cầu. Xoay quanh hành trình chiến binh người Mandalore - một thợ săn tiền thưởng đang cố gắng đưa "The Child" trở về nhà của nó.

Tập cuối của season 2 được đánh giá là một trong những tập phim hay nhất năm nay và đang lăm le cho giải thưởng danh giá tại kì Emmy sắp tới.

4. Ozark (Season 3)

Phim xoay quanh một cố vấn tài chính kéo gia đình anh từ Chicago đến Missouri Ozarks, nơi y phải “rửa” 500 triệu đô la trong năm năm để lấy lòng một gã trùm ma túy.

Season 4 cũng là season cuối sẽ lên sóng vào năm sau với 14 tập.

3. Dark (ss3)

Vị trí thứ 3 thuộc về Dark, đây là tựa phim trụ top 1 ở nhiều nước, ở Việt Nam phim vẫn vào top 10 trong thời gian ngắn. Tuy nhiên phim chưa được "cày" nhiều vì nội dung khá đau đầu khi xem với dàn nhân vật và dòng thời gian rắc rối. Nhưng khi đã nắm được mạch phim thì đây là một trong những bộ phim hay về du hành thời gian. Tuy nhiên kết mùa 3 vẫn còn gây tranh cãi.

2. Money Heist (Season 4)

Top 2 thuộc về bộ phim Money Heistvới câu chuyện xoay quanh vị giáo sư thiên tài cùng đồng bọn quay trở lại để thực hiện một kế hoạch táo tợn gấp 10 lần so với việc cướp 2,4 tỉ Euro.

Money Heist bắt đầu dòng thời gian ở hiện thực khi 8 tên cướp đeo mặt nạ có khuôn mặt của hoạ sĩ trìu tượng Salvador Dali - biểu tượng của sự kháng cự, đấu tranh, hoài nghi về thể chế. Bọn họ thâm nhập vào xưởng in tiền Hoàng Gia Tây Ban Nha, bắt giữ 67 con tin và sau đó những cảnh hồi tưởng hiện lên, giới thiệu về nhân vật giáo sư (Álvaro Morte) – “bộ não” đứng đằng sau vụ cướp, một gã thiên tài khó đoán và luôn điềm tĩnh.

Bên cạnh đó là quá trình anh tập hợp 8 kẻ bị xã hội ruồng bỏ, thất nghiệp, vào tù ra tội nhưng lại có những kỹ năng độc đáo khác nhau. Mỗi người được đặt tên theo một thành phố, chính sự tương phản, đa chiều trong tính cách của mỗi người tạo nên những biến số mới, phá rối kế hoạch của giáo sư và dẫn dắt câu chuyện trở nên vô cùng khó lường.

1. The Boys (Season 2)

Top 1 thuộc về bộ phim siêu anh hùng The Boys. Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên, The Boys xoay quanh bối cảnh viễn tưởng nơi mà siêu anh hùng là công việc thật sự trong một ngành công nghiệp hái ra hàng tấn tiền.

Họ có quản lý, trợ lý và những kế hoạch riêng để phát triển như một ngôi sao chính hiệu. Mặc dù có hàng trăm siêu anh hùng khác nhau, nhưng chỉ có bảy người mạnh nhất và là Ngôi Sao sáng nhất của công ty quản lý Vought – The Seven.

Nhưng thực tế, The Seven lại rất ngạo mạn và có rất nhiều kẻ thù, trong đó có nhân vật chính - nhóm The Boys. Mặc dù chỉ là những người bình thường, nhưng họ vẫn dám đứng lên và chống lại những siêu nhân biến chất kia.