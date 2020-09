4 quán cafe nhất định không thể bỏ qua khi ghé thăm Đà Lạt

1. Khu vườn Mùa Hè

Địa chỉ: 27 Hẻm, 1 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đây chắc chắn là một trong những quán cafe được đánh giá cao nhất Đà Lạt về độ ‘lịm tim’ của không gian. Tuy khuôn viên quán không hề lớn nhưng không gian xung quanh chắc chắn sẽ khiến vô số du khách khi ghé thăm phải ‘đánh rơi con tim’. Theo chia sẻ của Bảo Hân, mấy khu vườn quanh quán đẹp đúng theo concept công chúa Barbie, chỉ cần dành 1 ngày tới đây chụp hình, chắc hẳn những bạn trẻ ưa ‘sống ảo’ sẽ có hẳn 1 kho ảnh đăng dần 'dầm dề' suốt tháng.

Không chỉ có không gian, mà đồ uống ở đây cũng được Bảo Hân tấm tắc khen ngợi. Cô bạn chia sẻ, nước ở đây không chỉ healthy mà còn rất hợp khẩu vị, đặc biệt là sinh tố và smoothie. Đối với những cô bạn thích uống trà và 'chill chill' với cảnh vật, Khu vườn Mùa Hè cũng có hẳn 1 menu trà dành cho các bạn. Giá cả đồ uống chỉ trong quãng 45-60k, chắc chắn sẽ làm hài lòng bất kỳ vị khách nào.

Tuy nhiên, Bảo Hân cũng muốn note lại rằng, đường đi tới đây hơi khó khăn vì dốc tới quán khá dốc, nếu bạn nào không vững tay lái thì sẽ rất dễ ‘run lập cập’ khi ghé quán đó nha!

2. Tùng Cà Phê

Địa chỉ: Đường Khu Hoà Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Cà phê Tùng thì nức tiếng Đà Lạt đã lâu. Quán nằm ở vị trí đắc địa lại có đồ uống đặc trưng, rất thích hợp dành cho những cặp đôi, nhóm bạn bỗng một ngày muốn cùng nhau ngồi xuống, lặng ngắm xe cộ, dòng người tấp nập ghé ngang thành phố Đà Lạt. Tuy ở vị trí đông đúc, tấp nập, nhưng khi ghé Tùng, chắc hẳn ai cũng sẽ trong một phút giây nào đó cảm thấy an yên, bình dị và vui nhẹ đến lạ kỳ.

Nhất định, ở chuyến đi tiếp theo tới Đà Lạt, Tùng sẽ là một trong những điểm đến đầu tiên nằm trong ‘list’ những nơi cần đến của không ít bạn trẻ.

3. Hongkong bên hông chợ Đà Lạt

Địa chỉ: Chợ Đà Lạt

Cũng giống như Tùng, góc ảnh ở khu chợ Đà Lạt này đã được check in ti tỉ lần nhưng vẫn chưa bao giờ hết hot. Với vị trí địa lý siêu thuận lợi ở chợ Đà Lạt, Bảo Hân cũng chia sẻ ở đây có quán cà phê cóc ngay cầu thang xuống chợ, vừa rẻ, vừa ngon lại đậm vị Đà Lạt. Ngoài ra, với những tâm hồn ăn uống thì nhất định không thể không ‘lao’ xuống chợ mà tìm hiểu ngay bánh canh, bánh tráng nướng, sữa đậu nành và vô số món ăn đặc sản của thành phố này.

4. Kong

Địa chỉ: Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Đúng với từ ‘Save the best for the last’, Kong là quán café cực chill tại Đà Lạt mà Bảo Hân đặc biệt ‘ưng cái bụng’ khi ghé đây. Đặc biệt, vào tầm 5-6 giờ chiều chính xác là lúc đẹp nhất để ngắm hoàng hôn.

Đáng tiếc, Đà Lạt sáng nắng chiều mưa, Bảo Hân tới thăm Kong đúng vào một chiều mưa gió như vậy. Tuy không săn được hoàng hôn, nhưng cơn mưa đã để lại lớp sương mù đúng chuẩn Đà Lạt bao trùm khắp các dãy đồi, rồi tới dãy nhà kính siêu đẹp.

Về đồ uống, đặc biệt recommend sô cô la nóng vì đây là món khoái khẩu của cô bạn này. Một vài món ăn kèm cũng khá okay có thể kể tới như khô gà, hạt hướng dương, hay thậm chí là cả .. mì trứng.