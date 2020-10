Mãi mới tới mùa thu để ăn xôi Hà Nội: Check ngay 5 hàng xôi luôn 'full khách' mỗi khi gió mùa về!

Gió mùa mới ghé thăm thủ đô được vài ngày, nhưng dân tình đã ùn ùn rủ nhau đi ăn hết lẩu, đồ nướng, cháo, bún, phở. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu ăn hết list trên mà thiếu xôi. Xôi là một trong những món ăn 'lưng lửng' giữa một bữa chính và một bữa phụ nên chúng ta có thể tùy thích mà gọi 1 bát xôi đầy nếu muốn có bữa ăn sáng chất lượng, đồng thời lại có thể order 1 gói xôi nhỏ xinh với các loại topping nếu buổi xế chiều có chút đói bụng.

Nếu mùa thu này chưa biết thưởng thức xôi ở đâu, hãy cùng TTXH điểm danh vài hàng xôi đã khá quen mặt cộng đồng mạng trong thời gian gần đây nhé!



Xôi Bà Thu

Xôi bà Thu ở 57 Thợ Nhuộm vốn được các tín đồ sành ăn ghé thăm tấp nập bất kể nắng mưa. Đây là hàng xôi gia truyền, có tuổi đời đôi khi còn nhiều hơn cả thực khách nên dù là quán ở vỉa hè nhưng điều đó không hề làm giảm chất lượng món ăn vốn đã được thời gian kiểm chứng.

Hotgirl Salim trong chuyến thăm Hà Nội chớp nhoáng vừa qua đã không quên check in tại địa điểm siêu hot này. Nếu chưa ghé thăm xôi bà Thu, nhất định hãy thử món xôi thập cẩm - một trong những best seller ở đây nhé!

Xôi Nguyệt

Cũng nằm trên con phố Thợ Nhuộm, Xôi Nguyệt cũng là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ trong hành trình tìm kiếm một món xôi 'tủ' của riêng mình. Nhìn những bàn xôi đầy đặn qua những tấm hình là đã đủ hiểu bữa xôi ở Xôi Nguyệt sẽ khiến chúng ta no ú ụ như thế nào.

Đi kèm với xôi còn có các món ăn như dưa chuột, hay đồ chấm phù hợp với khẩu vị nhiều người khiến nhiều bạn trẻ cứ ghé đây ăn mãi thôi.

Địa chỉ: 30A Thợ Nhuộm.

Xôi Mây

Nhắc tới hàng xôi xéo ngon nhất Vịnh Bắc Bộ không thể không nhắc tới Xôi Mây ở địa chỉ 15 Vọng Đức, ngay sát rạt con phố Hàng Bài - mặt tiền của thủ đô. Ghé ăn xôi ở đây, thực khách không khỏi tấm tắc khen ngợi những hạt xôi ngon, dẻo, thơm, đỗ thì bùi, chủ quán còn được cộng điểm vì sự nhiệt tình. Nếu ghé Xôi Mây vào buổi sáng, chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ vì số lượng người xếp hàng khá là đông đấy!

Xôi Sườn Cay - Trường Chinh

Giữa một menu nhiều loại xôi, hẳn thực khách sẽ chú ý ngay tới món Xôi sườn 'mãi mãi cay' cũng chính là 'vedette' của quán. Đặc biệt, nếu mê mẩn các món ăn cay thì nhất định hãy ghé 628 Trường Chinh và cùng xuýt xoa với món Xôi Sườn Cay này nhé. Còn gì đỉnh hơn khi ngồi ăn những miếng sườn mềm cay dưới tiết trời mùa thu se lạnh này nhỉ.

Xôi Xíu

Hàng xôi gia truyền tọa lạc tại 63 Hàng Lược chắc hẳn là cái tên không hề xa lạ với các fan cứng của món ăn này. Với tuổi đời hơn 20 năm, xôi ở đây vẫn rất đầy đặn, với phần thịt và sốt xá xíu đậm đà. Nếu mê mẩn món ăn gia truyền Nam Định mà vẫn chưa tìm được địa chỉ tin cậy thì đây là một lựa chọn không hề tồi.

FOOD TOUR XÔI HÀ NỘI // Lần đầu ăn thử nhưng ngon ghê!