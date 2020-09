Top 5 mẫu laptop dưới 20 triệu nhưng sở hữu cấp hình cao, dân văn phòng nên tham khảo ngay

Nitro 5 2020

Nitro 5 2020 được hãng công nghệ Acer giới thiệu tại Việt Nam vào đầu tháng 5. Hiện tại, sản phẩm này đang được bán với giá 20 triệu đồng. Nitro 5 2020 sở hữu Model có màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS. Phần viền màn hình của thiết bị được làm dày hơn so với các mẫu laptop khác cùng tầm giá. Chiếc laptop cũng được trang bị vi xử lý Intel Core i5 10300H, RAM 8 GB, card đồ họa Nvidia GTX 1650Ti kèm ổ cứng SSD 512 GB. Cấu hình của máy có thể đáp ứng tốt nhu cầu chơi game hay thiết kế đồ họa, dựng video bằng Adobe Premiere.

HP Pavilion Gaming 15

Đây là một trong những mẫu laptop sở hữu cấu hình mạnh trong tầm giá dưới 20 triệu đồng mà bạn nên cân nhắc. Cấu hình của máy gồm chip Intel Core i5 9300H, RAM 8 GB và ổ cứng HDD 1 TB. Máy được trang bị card màn hình rời NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB. Thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng như chơi game, dựng video, Photoshop,... Về thiết kế bên ngoài, chiếc máy tính này sở hữu thiết kế khá mỏng, gọn gàng, phần bề mặt được phủ nhựa nhám. Màn hình HP Pavilion Gaming 15 có độ rộng 15.6 inch cùng với độ tương phảm cao. Hiện chiếc máy này đàn được bán tại các hệ thống điện tử với giá 18 triệu đồng.

Asus ROG Strix G

Một sản phẩm của hãng Asus cũng đang được người dùng quan tâm đó là Asus ROG Strix G. Hiện chiếc máy này đang được bán với giá 20 triệu đồng. Máy tính dùng chip Intel Core i5 9300H, RAM 8 GB DDR4, ổ cứng SSD 512 GB, card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5 và Intel UHD Graphics 630 giúp cho việc chơi game, giải trí hay làm việc cực mượt, không bị đơ, lag. Màn hình laptop rộng 15.6 inch với tấm nền IPS cùng độ phân giải Full HD. Đây cũng là mọt trong số ít những mẫu laptop có sở hữu màn hình tần số quét 120Hz, giúp hình ảnh trở nên rõ nét hơn.

MSI Bravo 15

Lap top MSI Bravo 15



Chiếc laptop này hiện đang được bán tại Việt Nam với giá 18,6 triệu đồng. Laptop dùng vi xử lý AMD Ryzen 4000 H-Series Mobile, sản xuất trên dây chuyền 7 nm và sử dụng kiến trúc Zen 2 cho hiệu suất cao gấp đôi so với thế hệ trước. Model này có RAM 8 GB DDR4 và ổ cứng SSD 256 GB. Màn hình máy tính rộng 15,6 inch với độ phân giải Full HD. Bên cạnh đó, trọng lượng của máy cũng khá nhẹ, chỉ khoảng 1,86 kg và dày 2,1 cm. Đây cũng là ưu điểm của dòng sản phẩm này được rất nhiều người dùng yêu thích.

Dell Vostro

Dell Vostro khá gọn nhẹ

Chốt danh sách cuối cùng ngày hôm nay chính là chiếc máy tính Dell Vostro. Đây là một trong những dòng laptop khá xịn của hãng Dell. Do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện chiếc lap này đã giảm giá còn 17,2 triệu đồng. Model này được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 10, RAM 8 GB DDR4, ổ cứng SSD 256 GB. Màn hình Dell Vostro có kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD, chống lóa. Thiết bị chỉ nặng khoảng 1,5 kg, có thể đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc văn phòng.

Theo Phương Hoa/SKCĐ