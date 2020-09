Dưới đây chính là top 5 phim cổ trang Trung Quốc nhất định phải xem, mọt phim không nên bỏ lỡ. Hầu hết đều là những phim mới đang được trình chiếu, hoặc phim phát sóng từ 1-2 năm trước.



Hương mật tựa khói sương

Ra mắt năm 2018 khi dòng phim cổ trang thần tiên kỳ ảo đã rất phổ biến với hàng loạt thành công của các tên tuổi đình đám như Hoa Thiên Cốt, Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa, thế nên khi Hương mật tựa khói sương của Đặng Luân - Dương Tử ra mắt không gây được quá nhiều chú ý.

Tuy nhiên, nhờ giữ được cốt truyện của tiểu thuyết gốc, thêm thắt những chi tiết đắt giá cho phim cùng câu chuyện lấy nước mắt của Cẩm Mịch (Dương Tử) và Húc Phượng (Đặng Luân), tạo hình chuẩn chỉnh, kỹ xảo tinh tế đã khiến Hương mật tựa khói sương hút người xem và thành công ngoài mong đợi.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của Cẩm Mịch (Dương Tử) - một Hoa thần đã bị uống vong tình đan để không biết được tình yêu là gì. Sau đó, nàng vô tình rơi vào mối quan hệ rối rắm với hai con trai của Thiên đế là Hỏa thần Húc Phượng (Đặng Luân) và Dạ thần Nhuận Ngọc (La Vân Hi). Diễn xuất của Dương Tử - Đặng Luân chính là điểm cộng của phim, danh tiếng của 2 diễn viên chính sau bộ phim cũng được đẩy lên hàng top ở Trung Quốc.





Trần Tình Lệnh

Trần Tình Lệnh chính là bộ phim khiến tên tuổi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên hàng Ngôi Sao , trở thành một trong những bộ phim thành công nhất 2019. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma đạo tổ sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Tuy nhiên, tình cảm yêu đương của 2 nhân vật chính trong tiểu thuyết khi lên phim đã được chuyển thành tình huynh đệ.

Lúc đầu, phim bị các fan nguyên tác tẩy chay dữ dội vì có tin đồn cho nữ phụ Ôn Tình lên thành nữ chính khiến đoàn phim phải đăng thông cáo đính chính. Khi lên sóng, Trần Tình Lệnh ngay lập tức khiến khán giả yêu thích nhờ cải biên hợp lý. Ngoài ra, dàn diễn viên trẻ đẹp, bối cảnh phù hợp, đẹp mắt cùng sự diễn xuất chắc tay của các diễn viên đã khiến phim trở nên thành công.





Phim xoay quanh nhân vật Ngụy Vô Tiện - một anh chàng phóng khoáng, tùy hứng và Lam Vong Cơ - nhị công tử của Cô Tô Lam Thị lạnh lùng, cương trực. Từ oan gia, 2 người nhanh chóng trở thành tri kỷ, cùng đấu tranh chống lại thế lực tà ác.





Cẩm y chi hạ

Do kỹ xảo có phần không thật, nội dung không mới mẻ nên khi mới ra mắt Cẩm Y Chi Hạ không mấy được chú ý. Tuy nhiên, chính diễn xuất tự nhiên, thú vị, tương tác cực ngọt giữa 2 diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đã khiến phim ngày càng có sức hút, càng xem càng mê mẩn.





Phim nói về nhân vật Viên Kim Hạ (Đàm Tùng Vận đóng) của Lục Phiến Môn và Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) của Cẩm y vệ. Lục Dịch vốn là một kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, làm việc quy tắc. Tuy nhiên, khi tiếp xúc cùng Kim Hạ, họ từ hiểu lầm, ghét bỏ nhau đến lúc nảy sinh tình cảm và gắn bó bên nhau.



Trần Thiên Thiên trong lời đồn

Là webdrama kinh phí thấp, không được quảng bá cũng không quy tụ dàn sao đình đám, nhưng bù lại Trần Thiên Thiên trong lời đồn lại toàn trai xinh gái đẹp, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính riệu Lộ Tư và Đinh Vũ Hề cực kỳ tự nhiên, ngọt ngào và đáng yêu hết nấc.

Bộ phim kể về nữ biên kịch Trần Tiểu Thiên vô tình xuyên không vào thế giới trong chính kịch bản của mình. Điều đáng nói, cô không xuyên thành nữ chính mà trở thành nhân vật phụ Trần Thiên Thiên - một nàng quận chúa độc ác, lẳng lơ và bị nam chính giết chết ngay từ chương thứ 3. Từ đó, Trần Thiên Thiên phải vận dụng hiểu biết của mình về kịch bản để sống sót và thay đổi số phận.





Lưu Ly mỹ nhân sát

Lưu Ly có lẽ là bộ phim gây bất ngờ nhất hè năm nay. Dù là webdrama có kinh phí thấp, dàn diễn viên đều là những gương mặt không quá nổi nhưng càng xem, khán giả càng bị cuốn hút bởi tình tiết kịch tính cùng diễn xuất chắc tay của dàn nhân vật.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Toàn Cơ ban đầu vốn là chiến thần tướng quân với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Tuy nhiên, vì trả thù, Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân. Do lập được nhiều chiến công, nàng được đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.

Dưới thân phận Chử Toàn Cơ, cô đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về lương duyên ở những kiếp trước chỉ toàn khổ đau. Đặc biệt, chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần.

Bộ phim này từ khi phát sóng luôn lọt vào top những bộ phim được xem nhiều nhất trong ngày, đưa tên tuổi 2 diễn viên chính Viên Băng Nghiên và Thành Nghị được nhiều người biết tới.



