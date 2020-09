Review 7 chiếc điện thoại giá rẻ chơi game mượt nhất mà các gamer nên tham khảo ngay

Điện thoại chơi game mượt nhất - iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus mặc dù không có nhiều đột phá mới lạ, song về cơ bản thì nó vẫn được xem là khá tốt. Đặc biệt, nếu ai muốn tậu một chiếc điện thoại để chơi game thì đây là lựa chọn tuyệt vời. Màn hình iPhone 7 Plus khá đẹp, màn hình full HD nhưng có nhiều kiểu tấm nền khác nhau có thể căn chỉnh được, khả năng hiển thị hình ảnh, màu sắc rõ ràng, sắc nét hơn. Một báo cáo cho biết iPhone 32GB chậm hơn 128GB nhưng khi đưa vào sử dụng thực tế thì không thấy có khác biệt nào ngoại trừ việc bản 32GB hết dung lượng nhanh hơn. Về thời lượng pin thì iPhone 7 Plus vẫn sử dụng pin 2900 mAh, dung lượng pin không quá lớn nhưng gamer vẫn có thể vi vu cỡ 4-5 tiếng trên các "mặt trận" của mình. Chính vì vậy, nó vẫn được xem là con chiến hữu có thể cày game tốt so với các dòng iphone trước đây.

Galaxy Note 9 là một trong những chiếc smartphone dùng để chơi game tương đối tốt, sử dụng hệ điều hành Android, thiết kế mỏng, gọn, màu sắc bắt mắt và thời lượng pin cực trâu, giúp cho việc chơi game online không bị gián đoạn. Một điểm cộng trên chiếc điện thoại này đó chính là kích thước màn hình 6,4-inch, khá to và dễ thao tác so với những phiên bản trước đó. Về độ phân giải, Note9 vẫn sử dụng màn hình 18,5:9 kèm độ phân giải 2960×1440 pixels sắc nét giống người anh em note 8 của nó. Samsung cũng trang bị cho Galaxy Note9 một bộ đôi vi xử lý hàng đầu hiện nay là Snapdragon 845 cho thị trường Mỹ và Exynos 9810 cho phiên bản quốc tế được bán tại Việt Nam. Điện thoại có 2 loại bộ nhớ RAM là 6GB và 8GB. Như vậy có thể thấy Samsung Galaxy Note 9 vận hành ổn định và cực kỳ mượt mà, thừa sức đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của những game thủ khó tính nhất.

Ở vị trí tiếp theo trong danh sách này chính là Xiaomi Mi 8 SE Flagship. Chiếc điện thoại của Trung Quốc được người tiêu dùng đánh giá khá cao. Mi 8 SE sở hữu màn hình 5.88 inch theo tỷ lệ 18,7:9 với độ phân giải Full HD+. Không những vậy, đây là chiếc điện thoại đầu tiên được Xiaomi trang bị màn hình AMOLED, màu sắc sống động, hình ảnh rực rỡ, nhìn khá là thích mắt. Có thể nói cấu hình của Xiaomi Mi 8 SE Flagship chính là vũ khí lợi hại nhất của chiếc điện thoại này. Dù chỉ sở hữu con chip cận cao cấp Snapdragon 710, máy cũng chỉ sở hữu 2 phiên bản bộ nhớ RAM 4/6GB và ROM 64GB. Thế nhưng ngay cả những tựa game nặng như PUBG cũng không làm khó được Xiaomi Mi 8 SE Flagship.

Không thể thiếu trong danh sách những chiếc smartphone chơi game xịn nhất hiện nay đó là Black Shark Helo. Mặc dù cái tên này có lẽ còn khá mới mẻ với người tiêu dùng, nhưng đối với những gamer chuyên nghiệp thì nó không có gì xa lạ. Bởi nó được xem là chiến hữu cày game cực tốt. Màn hình của Black Shark Helo đã được nâng cấp lên công nghệ tiêu chuẩn Super AMOLED. Các đồ hoạ game 3D trở nên sống động hơn bao giờ hết. Nếu đặt Black Shark Helo cạnh một chiếc smartphone khác bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt quá rõ ràng này. Đối với hàng xách tay, bộ nhớ của Black Shark Helo được mở rộng hơn nhiều, không chỉ dừng lại ở 8GB RAM nó còn có một phiên bản đặc biệt khác với RAM 10GB. Chính vì vậy bạn có thể thoải mái tải bất cứ tựa game gì về máy, nó cũng đều được Black Shark Helo xử lý một cách nhẹ nhàng. Ngoài ra, chiếc smartphone này còn có phím Shark Space. Khi bật chế độ này, mọi thông báo, bàn phím ảo sẽ không được kích hoạt để tránh ảnh hưởng tới quá trình chơi game của bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể sắp xếp, quản lý các game tại đây, cũng như tùy chỉnh gamepad.

Nếu bạn đang thắc mắc liệu Huawei Mater 20Pro có khả năng chinh chiến qua các mặt trận game mobile hay không thì câu trả lời là CÓ nhé. Huawei Mater 20Pro được thiết kế màn hình rộng 6.39 inch, công nghệ màn hình OLED với độ phân giải 1440 x 3120 pixels, mang đến cho bạn những hình ảnh đẹp mắt, sống động đến từng chi tiết. Huawei Mate 20 Pro còn có sức mạnh như một “chiến binh” thực thụ khi sở hữu bộ vi xử lý AI 7nm, giúp tăng tốc độ và hiệu suất một cách đáng kinh ngạc. Với bộ xử lý NPU kép này, khả năng tính toán của trí tuệ nhân tạo AI sẽ được tăng lên đáng kể, trong khi một NPU còn lại sẽ giúp tối ưu các tác vụ, nhằm đem đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Hiệu năng NPU đã được nâng cấp lên 226%, kết hợp với CPU tiên tiến và linh hoạt cùng cấu trúc GPU đa nhân cho tốc độ hoạt động các tác vụ nhanh gấp nhiều lần. Huawei Mate 20 Pro cũng được trang bị cấu hình RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB và có thể mở rộng bằng thẻ nhớ Nano card lên tới 256 GB, cho phép người dùng có thể tải nhiều game về mà không sợ nặng máy hay đầy bộ nhớ. Lựa chọn Huawei Mate 20 Pro để cày game sẽ không làm bạn hối hận đâu.

Vào năm 2019, Redmi Note 8 Pro vừa được Antutu công nhận là chiếc điện thoại cấu hình mạnh nhất phân khúc tầm trung. Với giá bán chỉ khoảng 4 triệu đồng, Redmi Note 8 Pro xứng đáng trở thành chiếc điện thoại chơi game tốt nhất và rẻ nhất mà các gamer không nên bỏ qua. Xiaomi Redmi Note 8 Pro sử dụng chipset tầm trung mới nhất của MediaTek, G90T 8 nhân, tốc độ GPU tối đa 2.05 Ghz. Chiếc smartphone này còn nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ HyperEngine của MediaTek cho trải nghiệm chơi game tốt hơn so với những người anh em trước đó của nó. Máy có thể chạy mượt hầu hết các game phổ thông như Liên Quân Mobile, PUBG …mà không bị giật lag. Để phục vụ tốt nhất cho việc chơi game thì chiếc máy này có một công cụ dự đoán mạng thông minh giúp đường truyền luôn ổn định. Bên cạnh thế mạnh về cấu hình, Redmi Note 8 Pro ghi điểm hoàn toàn với cụm 4 camera 48MP cho chất lượng hình ảnh ấn tượng. Ảnh chụp từ Note 8 Pro sắc nét, màu sắc nịnh mắt và cho bạn nhiều trải nghiệm chụp hình thông minh. Không chỉ vậy, Redmi Note 8 Pro sở hữu viên pin lớn 4500mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh 18W.

Chốt hạng trong danh sách top những chiếc điện thoại giá rẻ chơi game mượt nhất ngày hôm nay chính là Realme X2 Pro. Hiện tại người dùng đã có thể tin tưởng hơn đối với các dòng sản phẩm đến từ Realme. Trong phân khúc giá khoảng tấm 7 - 8 triệu đồng, nếu bạn cần mua một chiếc điện thoại chơi game mượt thì hãy tham khảo chiếc Realme X2 Pro này. X2 Pro lấy lòng các game thủ nhờ bộ vi xử lý mạnh mẽ hàng đầu của mình. Chiếc điện thoại này sở hữu chipset Snapdragon 855 Plus mạnh nhất của Qualcomm năm 2019. Với cấu hình hiện tại thì X2 Pro hoàn toàn có thể chiến được tất cả các tựa game trên mobile hiện tại mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Chưa dừng lại ở đó, Realme X20 Pro còn được tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh, VOOC với công suất lên đến 50W. Với Realme X20 Pro trong tay bạn sẽ không sợ bị gián đoạn cuộc chơi.

Hiện nay có khá nhiều điện thoại thông minh chơi game tốt, nhưng đây đều là những dòng máy được người dùng đánh giá cao với chất lượng chơi game mượt mà, pin khủng và giá cả khá hợp lý. Hi vọng với những review ngắn gọn này có thể giúp các bạn có thêm được nhiều thông tin hữu ích để lựa chọn cho mình một sản phẩm chơi game phù hợp nhất.

Top điện thoại GAMING tốt nhất từ 3 đến 9 triệu 2020

Theo Phương Hoa/SKCĐ