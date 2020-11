7 loại thực phẩm cứu rỗi cho người thường xuyên rụng tóc

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc có thể do các bệnh lý như: rối loạn tự miễn dịch, bệnh tiểu đường , thiếu hụt vitamin. Rụng tóc cũng có thể do lối sống sinh hoạt như căng thẳng, thức khuya, thiếu ngủ.

Một trong số các nguyên nhân gây rụng tóc khác là do thiếu hụt chất dinh dưỡng trong chế độ ăn hàng ngày mà nhiều người bỏ qua. Nếu bạn thường xuyên bị rụng tóc hãy thử áp dụng chế độ ăn uống với các thực phẩm ngăn tóc rụng sau.



1. Cá hồi



Cá hồi là thực phẩm hàng đầu cung cấp axit béo omega -3 và các vitamin và bổ sung protein dồi dào. Sở dĩ vì sao bạn cần bổ sung protein vì đây chính là thành phần cấu tạo nên các sợi tóc. Protein cần thiết để sản xuất keratin, một thành phần cấu trúc quan trọng của mái tóc.



2. Mật ong



3. Sữa chua Hy Lạp



Nhất định phải là sữa chua Hy Lạp chứ không phải sữa chua thường vì chúng đặc và nhiều kem hơn. Do đó, sữa chua này có 2 khoáng chất vi lượng là selen và i-ốt hỗ trợ cho sự phát triển của tóc.



4. Các loại hạt óc chó, hạt lanh, hướng dương



Một số nghiên cứu đầy hứa hẹn nhất dành cho phụ nữ bị rụng tóc trên Tạp chí thẩm mỹ da liễu cho thấy người bổ sung nhiều axit béo thiết yếu omega - 3 và omega -6 sẽ cải thiện tình trạng rụng tóc đáng kể. Hai loại axit béo này có dồi dào trong quả óc chó, hạt lanh, loại dầu như dầu hạt nho, dầu hướng dương, vừng... Chị em khi chế biến món ăn nên ưu tiên sử dụng các loại hạt này vừa không sợ béo mà còn tốt cho tóc, hệ tim mạch.



Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ bị rụng tóc thiếu hụt nồng độ sắt và vitamin D2. Rau bina hay còn gọi chân vịt rất giàu chất sắt và vitamin C, giúp tăng khả năng hấp thụ sắt. Rau bina tốt nhất là ăn món salad kèm trứng hoặc nấm để cung cấp cho mình những chất dinh dưỡng tốt nhất làm giảm tình trạng rụng tóc.



6. Hàu



Nhắc đến hàu chắc chắn phải nhắc đến thành phần kẽm dồi dào tốt cho mái tóc. Việc bổ sung kẽm và ăn nhiều thực phẩm giàu kẽm có thể làm chậm quá trình rụng tóc. Theo Viện Y tế quốc gia Mỹ, ngoài hàu, bạn có thể sử dụng các thực phẩm khác như quả óc chó, rau chân vịt, trứng, hạt hướng dương, đậu xanh, mầm lúa mạch…



Theo chuyên gia dinh dưỡng Joseph Debé, chứng hói đầu ở nam và rụng tóc ở nữ thường liên quan đến tình trạng kháng insulin. Yến mạch giàu beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan, với lượng chất xơ cao, bột yến mạch sẽ giúp cải thiện độ nhạy insulin cho cơ thể, cải thiện tình trạng rụng tóc.

