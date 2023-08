Top màn hình chuyên thiết kế đồ họa giá rẻ dành cho sinh viên

Màn hình đồ hoạ chất lượng sẽ giúp bạn có những bản thiết kế vĩ đại với màu sắc chân thực, độ chính xác cao,...Nếu bạn đang tìm cho riêng mình sản phẩm màn hình máy tính phù hợp hãy tham khảo ngay Top màn hình chuyên thiết kế họa giá rẻ dành cho sinh viên dưới đây nhé!

Màn hình Dell S2721HS 27 inch

Trên thị trường màn hình hiện nay có khá nhiều màn hình tầm trung chất lượng nhưng màn hình Dell vẫn là sự lựa chọn tối ưu nhất cho người dùng phổ thông. Sở hữu kích thước chuẩn, màn hình Dell hầu như phù hợp với mọi không gian làm việc. Nếu bạn là người dùng phổ thông và muốn tìm kiếm một màn hình máy tính có thể đáp ứng mọi nhu cầu thông thường như thực hiện đa tác vụ, lướt web, giải trí nhẹ nhàng,...

Độ phân giải màn hình Full HD tiêu chuẩn, tần số quét 75Hz để hạn chế tối đa tình trạng chuyển động mờ trong khi sử dụng. Thời gian phản hồi 4ms tương đối nhanh so với nhiều màn hình máy tính thông thường khác trên thị trường. Màn hình còn cho khả năng phủ màu cực kỳ ấn tượng lên đến 99% sRGB với hơn 16.7 triệu màu sắc. Bạn có thể thực hiện một số tác vụ thiết kế đồ họa cơ bản trên màn hình Dell này.

Sự kết hợp hoàn hảo của màn hình chống chói và công nghệ ComfortView Plus của Dell giúp cắt giảm lượng ánh sáng xanh có hại cho mắt và hạn chế đau mỏi mắt khi phải tiếp xúc với màn hình máy tính quá lâu. Hơn nữa, màn hình còn được trang bị cổng kết nối thông dụng để bạn thoải mái kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi khác, nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng.

Màn hình cong Gigabyte 32 inch QHD chuyên game

Nếu bạn muốn nâng cấp màn hình chơi game của mình để có được một trải nghiệm chơi game tốt hơn thì Gigabyte 32 inch QHD sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Luôn nổi tiếng trong giới công nghệ với những sản phẩm chất lượng nên cũng không có gì lạ khi Gigabyte góp mặt trong danh sách này. Kích thước màn hình cong 32 inch giúp bạn đắm chìm trong mọi chi tiết trong game và như thể bạn đang thực sự ở chính trong những trận game đó.

Không những thế, thiết kế màn hình cong sẽ không chiếm quá nhiều không gian như thiết kế màn hình phẳng, vẫn cho bạn nhiều diện tích để bạn trang trí nhiều vật dụng ở không gian chơi game của mình. Đây cũng là một lợi thế siêu to siêu khủng lồ khi bạn chơi những tựa game mới nhất hiện nay, bạn chắc chắn thích cảm giác ánh mắt bạn có thể quét sạch mọi đường đi nước bước của đối thủ, nắm chắc chiến thắng trong tay.

Nhưng “The best is yet to come”. Màn hình Gigabyte còn sở hữu độ phân giải QHD chất lượng cao và tần số quét 165Hz giúp hình ảnh hiển thị vô cùng chi tiết, sắc nét, liền mạch và không một vết gợn. Nó có thể cân tất mọi tựa game yêu cầu tốc độ khung hình cao mà không xảy ra hiện tượng chuyển động mờ hay xé rách màn hình khó chịu cho game thủ.

Màn hình cong Samsung 49 inch QHD QLED chuyên game

Một siêu phẩm màn hình Samsung sẽ làm tín đồ công nghệ đứng ngồi không yên. Màn hình Samsung 49 inch QHD QLED là một màn hình chuyên game, độ cong màn hình 1000R lý tưởng để bạn đắm chìm trong những trận game bất tận. Kích thước màn hình lớn lên đến 49 inch, nó tương đương hai màn hình 27 inch QHD thiết lập cạnh nhau để mang đến góc nhìn siêu rộng và siêu chi tiết.

Khi nhắc đến màn hình chuyên game kích thước lớn thì đại đa số game thủ sẽ nhớ ngay đến cái tên Samsung QHD QLED. Kích thước 49 inch chắc chắn sẽ chiếm nhiều diện tích chơi game của bạn nhưng bù lại, nó lại được trang bị rất nhiều công nghệ xịn sò để nâng cấp trải nghiệm chơi game của người dùng. Điển hình như AMD Radeon Freesync 2, tần số quét 120Hz, hình ảnh hiển thị trên màn hình Samsung sẽ vô cùng liền mạch, không một vết gấp ngay cả khi bạn đang chơi game cường độ cao hay xem các video chuyển động nhanh.

Độ phân giải của màn hình Samsung cũng không phải dạng vừa đâu, 5120x1440 cho khả năng xử lý điểm ảnh ấn tượng. Song song đó, công nghệ HDR 1000 và độ phủ màu lên đến 95% DCI-P3 giúp màn hình đạt độ sáng cực đại, hình ảnh hiển thị chân thật và sống động như thật.

Màn hình cong LG 38 inch Ultrawide QHD+ chuyên game

Màn hình cong LG 38 inch là một trong những màn hình chuyên game góc rộng cao cấp nhất hiện nay. Độ phân giải 3840x1600 với tỷ lệ khung hình 21:9 kết hợp với tần số quét 1ms giúp bạn cân trọn mọi tựa game nặng, cường độ cao với cài đặt đồ họa cao. Sự kết hợp giữa độ tương phản cao và công nghệ VESA Display HDR 600 tiên tiến giúp hình ảnh hiển thị sắc nét và có chiều sâu hơn.

Không những thế, màn hình LG còn đáp ứng được những tiêu chí của màn hình đồ họa chất lượng. Tấm nền Nano IPS không những đảm bảo độ chính xác màu sắc hiển thị trên màn hình, nó còn cung cấp độ phủ màu tốt hơn sRGB, màu sắc trông sắc nét, có chiều sâu và chân thật hơn nhiều. Màn hình còn hỗ trợ 98% DCI-P3 cho một góc nhìn rộng, bao quát hơn, đảm bảo hình ảnh không bị thay đổi ở mọi góc nhìn.

Tất nhiên, màn hình cong LG 38 inch Ultrawide QHD+ sẽ giúp bạn đắm chìm trong mọi trận game đầy cam go. Màn hình góc siêu rộng cung cấp góc nhìn rộng hơn 24% so với màn hình WQHD thông thường và giảm tình trạng xé màn hình hay quá chói. Tất cả mọi yếu tố trên màn hình LG cho phép game thủ làm chủ mọi cuộc chiến. Đây chắc chắn là một item nên sắm nhất để có thể đồng bộ với hệ thống PC gaming của bạn.

Tổng kết lại, trên đây là những màn hình PC đáng mua nhất dành cho sinh viên chuyên thiết kế đồ hoạ không nên bỏ qua. Bạn đã lựa chọn được một item nào ưng ý cho mình chưa?