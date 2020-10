Top những bộ phim Trung được mong chờ lên sóng nhất năm 2020, bất ngờ với cái tên đầu tiên

1. Đấu La Đại Lục

Với sự tham gia của Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi - hai Ngôi Sao "lưu lượng" đang làm mưa làm gió Cbiz (đặc biệt là cái tên được nhiều người tìm kiếm Tiêu Chiến), Đấu La Đại Lục từ khi chưa lên sóng đã thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Đấu La Đại Lục được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn cổ trang cùng tên của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Đây là câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của Đường Tam tại Đại Lục Đấu La. Bên cạnh đó, tác phẩm còn gây ấn bởi mối tình cảm động từ thuở thanh mai trúc mã của Đường Tam và “đại tỷ” Tiểu Vũ đầy bí ẩn, tình thân gia đình , tình thầy trò giữa người với người, giữa người với ma thú.





2. Hữu Phỉ

Đây chính là bộ phim đứng thứ 2 trong top những bộ phim được mong chờ lên sóng năm 2020. Phim được sản xuất dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Priest. Phim là câu chuyện về cuộc đời nàng Chu Phỉ (Triệu Lệ Dĩnh) - con gái của đại hiệp Lý Trưng đứng đầu 48 trại phỉ Nam Đao.

Khi cha qua đời, Chu Phỉ bị gả cho tộc khác và chứng kiến một thời đại giang hồ 'xuống dốc không phanh'. Trong lúc bỏ trốn, nàng đã được Tạ Doãn (Vương Nhất Bác) cứu mạng. Cũng từ đây, giữa 2 con người xa lạ dần dần bị sợi dây nhân duyên trói buộc và bị đẩy vào vòng xoáy âm mưu thâm độc giữa các bên bang phái.

Vốn là dự án trở lại của bà mẹ một con Triệu Lệ Dĩnh kết hợp với trai trẻ Vương Nhất Bác, Hữu Phỉ càng được khán giả chờ ngóng từng ngày.



3. Thanh Trâm Hành

Ngay từ khi công bố dự án, Thanh Trâm Hành đã thu hút khán giả nhờ 2 cái tên cực khủng là Ngô Diệc Phàm và Dương Tử. Đặc biệt, scandal phiên vị của cặp đôi chính cùng tình trạng leak ảnh liên tục trong quá trình quay phim càng khiến Thanh Trâm Hành hot hơn bao giờ hết.

Thanh Trâm Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện kì tài phá án của Hoàng Tử Hà. Trước đó, cô bị nghi là thủ phạm gây ra thảm sát diệt môn, sau đó lẩn trốn dưới trướng Quỳ Vương Lý Thư Bạch dưới nhân dạng của một hoạn quan, từng bước tìm cách giải oan cho mình.





4. Hạo Y Hành

Sau sự thành công của Trần Tình Lệnh (2019), Hạo Y Hành trở thành tác phẩm tiếp theo được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn chuyển thể đam mỹ gây bão màn ảnh xứ Trung. Với 2 cái tên cực hot là La Vân Hi và Trần Phi Vũ, Hạo Y Hành nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khi công bố dự án.

Đặc biệt, từ khóa 'La Vân Hi' được nhiều người điên cuồng tìm kiếm nhờ loạt ảnh tạo hình cổ trang tiên khí ngút trời được hé lộ trong hậu trường. Được biết, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn" của tác giả Nhục Bao Bất Ngật Nhục.

Phim lấy bối cảnh tu chân giới, xoay quanh câu chuyện về Mặc Nhiên - Đạp tiên quân khi sư diệt tổ, tội ác tày trời được trùng sinh về hơn 10 năm trước khi còn đang ở thời kỳ niên thiếu để làm lại cuộc đời. Cũng từ đây, Mặc Nhiên phát hiện ra nhiều bí mật, hiểu rõ được tình cảm kiếp trước đã bỏ lỡ. Nhờ sự giúp đỡ của sư tôn Sở Vãn Ninh mà Mặc Nhiên đã ngăn cản sự hủy diệt trần thế, loại trừ được tâm ma và làm việc thiện cả đời.

5. Trường Ca Hành

Trường Ca Hành được chuyển thể từ bộ truyện tranh, xoay quanh cuộc sống nhiều biến cố, thăng trầm của nàng công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Sau khi cha bị Hoàng đế Lý Thế Dân giết hại, Lý Trường Ca phải lưu lạc giang hồ và tìm cách trả thù.

Trên đường lưu lạc, nàng công chúa đã gặp gỡ A Sử Na Chuẩn - một dũng sĩ người Đột Quyết. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, viết lên câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngọt ngào nhưng không kém phần bi tráng. Khai máy từ cuối tháng 3 vừa qua, Trường Ca Hành khiến nhiều người chú ý khi quy tụ dàn diễn viên hot gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh,…





6. Tôi Thân Yêu

Tôi Thân Yêu là bộ phim đầu tiên Chu Nhất Long và tiểu hoa đán Lưu Thi Thi hợp tác, cũng là dự án truyền hình đầu tiên bà xã Ngô Kỳ Long trở lại sau khi sinh con. Do đó, phim được nhận sự kỳ vọng rất lớn từ khán giả từ khi chưa lên sóng.





Bộ phim Tôi Thân Yêu xoay quanh ba cô gái là bạn thân của nhau, cùng cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp của họ, được cho là khá giống với motif của phim Hoan Lạc Tụng từng gây tiếng vang trước đó.

7. Lang Điện Hạ

Dù chính thức được khởi quay từ tháng 4/2018 nhưng đến thời điểm hiện tại bộ phim Lang Điện Hạ vẫn đang trong tình trạng 'đắp chiếu'. Phim có sự quy tụ của dàn trai xinh gái đẹp vô cùng hot như: Lý Thấm, Vương Đại Lục, Tiếu Chiến, Mạch Địch Na,...

Cặp đôi chính của phim là Vương Đại Lục và Lý Thấm, tuy nhiên Tiêu Chiến mới là từ khoá tiêu biểu đính kèm khi nhắc đến tên phim, chứng tỏ sức hút không phải dạng vừa của nam diễn viên 9x.

Phim Lang Điện Hạ xoay quanh mối tình của Mã Trích Tinh (Lý Thấm) và Bác Vương (Vương Đại Lục). Gặp gỡ từ nhỏ nhưng sau này, cặp đôi đã thất lạc nhau. Bác Vương được Lương Vương nhận nuôi, trở thành Bác Vương quyền thế khuynh thành, đến khi gặp lại Mã Trích Tinh đã nảy sinh tình cảm, cùng nhau trải qua bao nguy hiểm. Trong phim, Tiêu Chiến vào vai nam phụ Tật Xung, yêu đơn phương Mã Trích Tinh.





8. Đại Đường Nữ Nhi Hành

Đây là bộ phim cổ trang Trung Quốc mang đề tài cung đấu của Vu Chính, với sự tham gia của cặp chính là Hứa Khải và Lý Nhất Đồng. Phim khá giống với Diên Hi Công Lược, ẩn chứa nhiều drama nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Phim lấy bối cảnh thời đường khi hoàng đế Lý Thế Dân đang trị vì, xoay quanh mối tình khắc cốt ghi tâm của tướng quân Trình Xử Mặc (Hứa Khải) và nữ quan Phó Nhu (Lý Nhất Đồng). Từ khi đăng tải poster, phim đã khiến người xem sửng sốt bởi loạt ảnh quá đẹp cùng tạo hình lung linh.





9. Kẻ Phản Nghịch

Phim khai máy tháng 4/2020 với sự tham gia của Chu Nhất Long, tên của nam diễn viên cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Bộ phim Kẻ Phản Nghịch lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1936. Khi đó, cậu thanh niên Lâm Nam Sênh khi làm gián điệp tại nhóm hoạt động của Đảng Cộng sản đã bị cảm động bởi tinh thần hy sinh và tận tụy vì dân vì nước của những thành viên còn lại là Cố Thận Ngôn, Kỷ Trung Nguyên, Chu Di Trinh. Từ đó, anh tìm hiểu về nội dung hoạt động của Quốc dân Đảng và hiện thực xã hội lúc bấy giờ, lý giải được những điều này. Anh nhiều lần lập công trong cuộc kháng chiến chống Nhật và trở thành Đảng viên chân chính sau nhiều năm công tác.





10. Lưu Kim Tuế Nguyệt

Với sự tham gia của 2 tiểu hoa đán 8x đình đám Cbiz là Lưu Thi Thi và Nghê Ni, Lưu Kim Tuế Nguyệt hiện đang là phim được nhiều người mong chờ nhất. Bộ phim khai máy ngày 29/4 vừa qua, với từ khóa 'nữ chính' được đông đảo khán giả tìm kiếm.

Được biết, bộ phim do truyền thông Tân Lệ sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Diệc Thư. Lưu Kim Tuế Nguyệt xoay quanh Thượng Hải vào thập niên 90, Nam Tôn (Lưu Thi Thi) và Chu Toả Toả (Nghê Ni) là đôi bạn thân chí cốt quen biết nhau từ nhỏ, đặc biệt gia đình Nam Tôn có ơn nuôi dưỡng Chu Tỏa Tỏa.

Khi trưởng thành, Toả Toả kết hôn nhưng không hạnh phúc, Nam Tôn đã ở bên cạnh giúp đỡ, lúc gia đình Nam Tôn gặp nạn thì người sát cánh bên Nam Tôn cũng là Toả Toả. Đến cùng, cả Nam Tôn và Tỏa Tỏa đều trở thành những người phụ nữ giỏi giang, độc lập và tỏa sáng chói lọi.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ