Top những phim hot cho mùa Halloween 2020: Xem ngay kẻo lỡ!

Ngày Halloween sắp đến đồng nghĩa với việc nền phim ảnh rục rịch cho ra mắt nhiều bộ phim chiếu trong dịp này. Dưới đây là những bộ phim hay cho dịp Halloween 2020 được phát hành trong năm nay.

Kẻ vô hình (The Invisible Man)



Ngày lên sóng: 28/02/2020

Đây là một bộ phim kinh dị của đạo diễn Leigh Whannell, kể về người phụ nữ tên Cecilia Kass. Cô luôn tin rằng bản thân bị người yêu cũ theo dõi, ngay cả khi anh ta đã chết. Tuy nhiên theo thời gian, cô dần nghi ngờ bạn trai mình chưa chết mà vẫn ở xung quanh, chẳng qua người này trở nên 'vô hình' với người khác.

Chuyến tàu sinh tử 2 (Peninsula - Train to Busan 2)



Ngày lên sóng: 15/07/2020

Bộ phim kinh dị hành động của đạo diễn Sang-ho Yeon kéo dài 116 phút. Lấy bối cảnh 4 năm sau chuỗi sự kiện kinh hoàng ở phần 1, Peninsula (Bán Đảo) xoay quanh tuyến nhân vật mới với nhân vật trung tâm là Jung Seok (Gang Dong Won). Jung Seok được biết đến là một cựu quân nhân, từng mất cả gia đình trong đại dịch Zombie trước đó.

Trong quá trình quay trở lại để thực hiện nhiệm vụ, cả đội của Jung Seok bất ngờ bị phục kích bởi lũ thây ma hung tợn cùng đơn vị bí ẩn mang bí danh 631. Từ đây, câu chuyện về 631 lẫn nhóm người mắc kẹt ở Seoul sau đại dịch cũng dần được mở ra.



Your browser does not support HTML5 video.

Peninsula (Bán Đảo) trailer.



Vampires vs. the Bronx (Ma Cà Rồng Ở Quận Bronx)



Ngày lên sóng: 2/10/2020

Đây vốn là dự án phim kinh dị thiếu niên. Bộ phim kể về một nhóm bạn trẻ để bảo vệ thị trấn của mình đã lên đường chiến đấu với ma cà rồng. Bên cạnh đó, bộ phim còn đề cập đến việc ngăn chặn quá trình chỉnh trang đô thị đang khiến khu dân cư dần bị phá hủy.





The Binding (Trói Buộc)



Lịch lên sóng: 2/10/2020

Bộ phim kinh dị, siêu nhiên mang tên The Binding là cuộc hành trình theo chân các thế lực ma ám đang nhăm nhe chiếm hữu một cô bé vô tội. Do đó, nữ chính sẽ tìm mọi cách để cứu giúp con mình thoát khỏi vòng tay quỷ dữ.





Hubie Halloween (Ngày Halloween Của Hubie)



Ngày lên sóng: 7/10/2020

Hubie Halloween đánh dấu sự tái xuất của thánh hài Adam Sandler. Bộ phim đậm chất Halloween này kể về nam chính Hubie Dubois. Anh luôn là tâm điểm chế nhạo của cả Trẻ em lẫn người lớn trong thị trấn Salem - nơi bản thân đang sinh sống. Tuy nhiên, thị trấn nhỏ bỗng nhiên bị một thế lực bí ẩn xâm phạm đúng vào ngày Halloween năm nay và Hubie Dubois đã trở thành người hùng giải cứu tất cả mọi người.





The Haunting of Bly Manor (Chuyện Ma Ám Ở Trang Viên Bly)



Lịch lên sóng: 9/10/2020

Sau thành công của chuỗi bi kịch nhà họ Hill, đạo diễn Mike Flanagan tiếp tục cho ra mắt bộ phim The Haunting of Bly Manor. Mở đầu bộ phim là cảnh bảo mẫu Dani (Victoria Pedretti) nhận lời đến trông 2 đứa cháu của một vị điền chủ quyền quý. Tuy nhiên, thứ chờ đợi ở trước mắt Dani là tòa dinh thực với những thế lực ghê rợn, bí ẩn và những bí ẩn gia tộc đáng sợ.



A Babysitter's Guide to Monster Hunting (Cẩm Nang Săn Quái Của Cô Giữ Trẻ)



Lịch lên sóng: 15/10/2020

Vốn chỉ là một vú em hết sức bình thường như biết bao người khác, thế nhưng Kelly không thể ngờ có một ngày cô sẽ rơi vào một tổ chức tuyệt mật, nơi tụ họp toàn những cô giữ trẻ săn quái. Từ đây, Kelly phải một tay trông giữ trẻ, một tay cầm súng ống cùng với hội lên đường chiến đấu chống lại những con quái vật khát máu cũng như kẻ đứng ở phía sau.



Cadaver (Khách Sạn Tử Thi)



Lịch lên sóng: 22/10/2020

Lấy bối cảnh sau một thảm họa hạt nhân, bộ phim kinh dị Cadaver kể về một gia đình lưu lạc đến một khách sạn xa hoa lộng lẫy để tìm kiếm hi vọng. Tại đây, cả nhà sẽ được phục vụ một bữa tối miến phí nhưng họ phải chấp nhận dấn thân vào một trò chơi tiêu khiển bệnh hoạn của những kẻ được coi là thực khách nơi đây.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ