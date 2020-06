Tột cùng phẫn nộ: Bé gái 4 tháng tuổi bị anh họ hiếp dâm đến chết trong tiệc cưới của người thân

Tại đây, một người cháu họ 30 tuổi đã đề nghị trông nom em bé giúp cặp đôi để họ có thời gian nói chuyện với những người họ hàng khác và giúp đỡ công việc trong đám cưới.

Theo cảnh sát địa phương, em bé được bố mẹ giao cho gã anh họ vào khoảng 19h tối khi tiệc đám cưới diễn ra. Nhưng 2 giờ sau họ phát hiện con gái đã biến mất. Lúc này họ hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy đâu. Cuối cùng, một người thân phát hiện cô bé nằm bất tỉnh ở một bãi cỏ gần hôn trường.

Ngay lập tức bé gái được đưa đến bệnh viện gần nhất cấp cứu nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Gia đình đã làm đơn khiếu nại lên cảnh sát, buộc tội gã cháu trai bắt cóc, hiếp dâm con gái mình.

Nhận được tin báo, cảnh sát vào cuộc điều tra và bắt giữ gã yêu râu xanh sau 1 ngày trốn chạy. Theo cảnh sát, bước đầu đối tượng này đã khai nhận hành vi kinh tởm của hắn.

Về phía cha mẹ nạn nhân, họ đã từ chối chia sẻ về vụ việc. Họ thể hiện sự ân hận, dằn vặt sâu sắc khi giao con gái cho gã cháu họ.

Trước đó vào năm 2018, tại Ấn Độ cũng từng xảy ra một vụ hiếp dâm kinh hoàng không kém vụ này. Theo đó, một bé gái 8 tháng tuổi cũng bị chính anh họ 28 tuổi hiếp dâm.

