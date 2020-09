Tour de France có nhà vô địch trẻ nhất 111 năm và gây liên tưởng đến… thuốc tẩy giun

Your browser does not support HTML5 video.

Bé gái 2 tuổi khiến mọi người kinh ngạc nhờ khả năng cưỡi ngựa đỉnh cao như các kỵ sĩ thời trung cổ

Mới 2 tuổi, Betsy Hibberd (người Anh) khiến mọi người kinh ngạc với khả năng cưỡi ngựa đỉnh cao. Cô bé cùng anh trai 6 tuổi đã giành được một số danh hiệu ở các cuộc thi cưỡi ngựa tại địa phương.