TP Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn từ 0h ngày 16/8

Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, UBND TP Hải Dương đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn so với các biện pháp quyết liệt để dập dịch từ 0h ngày 16/8.



Cụ thể, các biện pháp bao gồm: Nhà cách ly với nhà, khu phố cách ly với khu phố, phường/xã cách ly với phường/xã, đóng một số cửa ngõ ra vào thành phố.

Ảnh minh họa.



Đặc biệt, UBND TP Hải Dương cũng yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ những trường hợp thật sự cần thiết và đã được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các phương tiện ra vào TP vận chuyển hàng hóa thiết yếu được cho phép nhưng phải khai báo y tế và lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun khử khuẩn theo quy định.



Ngoài ra, toàn bộ các cửa hàng ăn uống (bao gồm cả dịch vụ giao hàng tận nơi), các dịch vụ Ngoài ra, toàn bộ các cửa hàng ăn uống (bao gồm cả dịch vụ giao hàng tận nơi), các dịch vụ làm đẹp như cắt tóc, gội đầu và các dịch vụ khác có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn TP đều phải đóng cửa.



Đối với các xe vận tải hàng hóa, xe khách tuyến tỉnh không được phép chạy qua qua địa bàn thành phố, các xe taxi chỉ được chở 1 hành khách. Dừng các hoạt động hội họp tập trung đông người, các hoạt động tôn giáo.

Ảnh minh họa.



Đến thời điểm hiện tại, Hải Dương đã ghi nhận 4 ca bệnh liên quan. Trong đó, ca nhiễm COVID-19 mới nhất là BN 950 (nam, 15 tuổi, ngõ 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) có lịch trình di chuyển vô cùng phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, cả những người trong trường, lớp.



Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ