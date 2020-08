TP.HCM: Bảo vệ bệnh viện táo tợn buôn bán, tàng trữ vũ khí như "nghề tay trái"

Chiều ngày 29/8, qua hệ thống camera an ninh lắp đặt để quản lý địa bàn, Công an quận 9, TP.HCM phát hiện nam thanh niên đi xe gắn máy trên đường Lê Văn Việt, gần Bệnh viện quận 9, không đội nón bảo hiểm và có nhiều nghi vấn.

Công an quận 9 đã ngay lập tức báo cho lực lượng hình sự đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ trên đường chặn người này lại để kiểm tra hành chính.

Hình ảnh trích xuất từ camera về lỗi vi phạm giao thông và không đeo khẩu trang của đối tượng.

Nam thanh niên khi bị kiểm tra bất ngờ không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến cá nhân và phương tiện đang đi nên bị mời về trụ sở Công an làm việc sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1987. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua đấu tranh, công an đã phát hiện manh mối Việt có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ súng đạn và các loại hung khí nguy hiểm khác.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Việt tại bệnh viện quận 9, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm súng, đạn và dao kiếm các loại. Hiện số tang vật đã bị công an thu giữ theo đúng quy định của Pháp luật . Ngoài ra, Việt thừa nhận có cho nhiều người trong bệnh viện vay tiền.

Loạt vũ khí công an thu giữ được tại nơi ở của Việt.

Hiện Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (SN 1987) để mở rộng điều tra. Việt là bảo vệ, nhân viên giữ xe và ở tại bệnh viện quận 9.

Theo bộ luật hình sự điều 230 quy định, n gười nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ