TP.HCM: Bắt trùm xã hội đen đòi nơ thuê khét tiếng hoạt động dưới danh nghĩa công ty thu hồi nợ

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM thông tin về vụ khởi tố, bắt tạm giam với bị can Bùi Công Hiếu (hay còn gọi là "Hiếu Thái Dương", "Hiếu Béo"). Trùm đòi nợ thuê "Hiếu Béo" sinh năm 1984, ngụ tỉnh Hải Dương, trú tại quận 12, là giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng "Hiếu Béo"

Công an cũng khởi tố, bắt nhóm đàn em của Hiếu gồm Nguyễn Hoàng Minh (27 tuổi, quê Thái Bình), Vũ Ngọc Tú (37 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Bá Hải Luân (19 tuổi, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Trọng Lai (33 tuổi, quê Ninh Bình), cùng về tội danh trên.

Theo thông tin ban đầu, công ty thu hồi nợ Thái Dương có hai trụ sở ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và Hiếu mở thêm 1 chi nhánh ở đường số 32, phường Tân Phong, quận 7. Công ty này được lập ra để Hiếu và đàn em núp bóng thực hiện các hoạt động xã hội đen.

"Công ty" này quy tụ nhiều giang hồ có số tiếng ở TP.Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc nhằm phục vụ hoạt động đòi nợ thuê . Hiếu cho đàn em khủng bố con nợ bằng cách tạt sơn, mắm tôm nếu như không có tiền trả nợ. Công an TP.HCM trước đó đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với Công ty đòi nợ Thái Dương. Nhưng công ty này vẫn tiếp tục lén lút có những hoạt động đòi nợ thuê ở khắp nơi.

Đàn em của Hiếu cũng đã bị bắt

Đêm 31/7, 1/8 và ngày 5/8, Hiếu cho đàn em liên tục đến nhà bà DNH (ngụ quận 3, TP.HCM) chốt cửa, tạt sơn vào nhà cùng quán lẩu cá kèo của gia đình. Bà N. (SN 1970, ngụ quận 1) có cho vợ chồng bà D.N.H. ngụ quận 3 vay 1 khoảng tiền nhưng không có giấy tờ chứng thực. Năm 2017, chồng của bà H. qua đời vì bệnh. Cùng thời điểm này, bà T. nhiều lần đòi nợ gia đình bà H. nhưng cả 2 bên không thống nhất được số tiền vay nợ nên đã nhờ tới sự can thiệp của Hiếu.

Ngày 28/7/2020, bà T. làm giấy uỷ quyền và ký hợp đồng với công ty Thái Dương để đòi số tiền là 60.450 USD. Nếu công ty Thái Dương lấy được thì sẽ được chia lại 30%. Tiếp đó đến chiều 7/9, Hiếu cho Tú, Minh, Lai tiếp tục đến tạt sơn nhà và quán lẩu cá kèo trên để uy hiếp tinh thần gia đình bà H.

Sau các vụ tạt sơn và uy hiếp, Công an quận 3 nhanh chóng bắt được các đàn em của Hiếu. Những người này khai ra hoạt động và người đứng đầu công ty. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét nơi ở của Hiếu tại chung cư trên địa bàn xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè). Tại đây công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ, giấy tờ có ghi lại hoạt động đòi nợ thuê của Công ty Thái Dương. Riêng Hiếu đã nhanh chân bỏ trốn.

Số ma túy được tìm thấy ở phòng khách sạn của Hiếu

Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM tiếp nhận vụ việc từ Công an quận 3 nên vào cuộc truy xét. Đến 16/9, trinh sát ập vào một khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) bắt Hiếu cùng ba đàn em. Không chỉ dừng lại lại ở tội "Cưỡng đoạt tài sản", khi khám xét phòng khách sạn của Hiếu, công an còn thu giữ 10 viên nén và một túi nylon chứa chất bột nghi ma túy. Qua kiểm tra Hiếu và hai đàn em được xác định dương tính với ma túy.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra truy xét, đồng thời phát đi thông báo những ai liên quan đến Công ty đòi nợ Thái Dương và đồng phạm của Hiếu thì đến công an trình báo, phục vụ công tác điều tra.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ