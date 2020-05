TP.HCM: Căn nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội khiến 7 người dân bị mắc kẹt

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận hiện trường và giải cứu 7 người mắc kẹt ra ngoài một cách an toàn.

Tin tức mới nhất ngày 31/5, báo Tuổi trẻ Online thông tin, vụ cháy xảy ra ở một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân, TP.HCM). Ngay khi nhận được tin báo vào lúc 7h sáng, lực lượng PCCC TP.HCM đã nhanh chóng có mặt để giải cứu những người bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, cột khói đen sì bao trùm cả căn nhà do đám cháy bùng lên quá mạnh. Bên trong có rất nhiều người dân bị mắc kẹt.

Được biết, Công an quận Bình Tân đã điều động 7 xe chữa cháy cùng 29 chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, lực lượng PCCC đã dùng dụng cụ chuyên dụng để xâm nhập được vào bên trong, vừa dập tắt đám cháy vừa giải cứu người.

Nạn nhân được giải cứu ra ngoài.

Sau đó, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt, hướng dẫn 2 người ở trong nhà ra ngoài an toàn. Theo SGGP, danh tính 5 người được giải cứu là Đỗ Viết Tr. (SN 1980), Nguyễn Thị H. (SN 1993), Đỗ Nam Ph. (SN 2010), Đỗ Lê Phương T. (SN 2009), Đỗ Viết Tr. (SN 1956, cùng ngụ quận Bình Tân).

Ban đầu xác định, căn nhà có tổng diện tích 150m2 thì đã bị cháy 1/3. Dù không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong nhà đã bị thiêu rụi. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.



Mới ngày 6/5, tại kho xưởng ở tầng 3 của Công ty Biovet nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Bên cạnh các thiệt hại nặng nề về tài sản, vụ cháy đã khiến 3 công nhân của Biovet tử vong tại chỗ. Các nạn nhân gồm: bà N.M.T (48 tuổi, trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm), ông H.M.S (48 tuổi) và anh N.D.T (23 tuổi, cùng trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm).

Khu công nghiệp xảy ra hỏa hoạn.



Sáng 7/5, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại khu nhà 3 tầng của Công ty TNHH Song Ngân (thuộc khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội).



Lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm tại khu công nghiệp Phú Thị để họp bàn, chuẩn bị phương án khám nghiệm hiện trường. Đến khoảng 10h30, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành khám nghiệm. Tuy nhiên, lúc này ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại.



Lửa bùng phát khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong



