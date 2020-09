TP.HCM có ca thứ 10 nhập viện do ngộ độc Pate Minh Chay, điều trị cả tháng không rõ nguyên nhân

Gần đây, các thông tin về nhiều trường hợp ngộ độc do ăn pate Minh Chay lan truyền nên các bác sĩ nghi ngờ người này ngộ độc botulinum, nên đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Một bệnh nhân vụ ngộ độc Pate Minh Chay đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy



Ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến khoa Nội thần kinh do yếu liệt chi. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây không tìm thấy dấu hiệu bất thường và nghi ngờ nguyên nhân khác.



Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định đưa bệnh nhân đến đơn vị Chống độc, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua theo dõi, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu điển hình của ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum.



Ngộ độc Botulinum rất hiếm gặp và chưa từng được ghi nhận trong 30 năm qua tại Việt Nam. TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết những năm 1975-1980, các bác sĩ là thầy của ông từng gặp một số ca ngộ độc tương tự nhưng việc điều trị không hiệu quả.

"Ngay cả bác sĩ ở Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai , cũng cho biết họ chưa bao giờ gặp ca ngộ độc này. Do đó, chúng tôi không ngạc nhiên khi bác sĩ tuyến dưới chẩn đoán nhầm với bệnh lý khác", TS Hùng nói. Chỉ tại các bệnh viện tuyến cuối sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, các bác sĩ mới xác định được vi khuẩn gây ra tình trạng ngộ độc này.



Trong số các ca ngộ độc Pate Minh chay đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy có một trường hợp nặng nhất đã cai được máy thở. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, bệnh nhân buộc phải được hỗ trợ thở máy trở lại.

Theo các bác sĩ, hiện tại, các bệnh nhân bị ngộ độc không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dự kiến việc điều trị phải mất vài tháng.

Về việc WHO tài trợ khẩn cấp 10 lọ thuốc giải độc botulinum đã chuyển về đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Các bác sĩ đang hội chẩn, đánh giá trường hợp nào cần sử dụng thuốc giải độc.



Nguyên nhân là thuốc giải chỉ có tác dụng tốt nhất trong tuần đầu tiên nhiễm độc. Trong khi đó, số lượng thuốc giải không nhiều, bệnh viện cần dự trù để điều trị cho trường hợp ngộ độc mới. Hiện tại mới có 2 trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai được sử dụng thuốc này từ đợt tài trợ lần 1.

Chất độc Botulinum do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Chất độc tác động đến đầu mút thần kinh, gây biến chứng thời gian dài. Việc dùng thuốc giải độc càng sớm, thời gian thở máy của bệnh nhân có thể được rút ngắn lại.

