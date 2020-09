TP.HCM có khả năng sẽ sáp nhập 3 quận và 19 phường, một số phường được đặt tên mới

Cụ thể về cấp huyện, ba quận phía Đông của thành phố là 2, 9 và Thủ Đức sẽ sáp nhập thành đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức. Đơn vị hành chính mới là thành phố Thủ Đức. Đơn vị hành chính mới có diện tích hơn 211km2 dân số hơn 1 triệu người.

Đối với cấp phường xã có 19 phường thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận phải sắp xếp. Trong đó:

Quận 2 sẽ nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm (diện tích hơn 3,2km; dân số 428 người); nhập phường Bình Khánh và Bình An thành phường An Khánh (diện tích gần 4km2; dân số hơn 23.100 người).

Nhiều phường ở quận Thủ Đức đã niêm yết danh sách cử tri lấy ý kiến thành lập TP Thủ Đức

Quận 3 nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu (diện tích gần 2,2km; dân số hơn 36.700 người).

Quận 4 nhập phường 2 và 5 thành phường 2 (diện tích 0,35km2; dân số hơn 17.400 người); nhập phường 12 và 13 thành phường 13 (diện tích 0,84km2; dân số hơn 18.500 người).

Quận 5 nhập phường 12 và 15 thành phường 12 (diện tích hơn 0,57km2; dân số hơn 17.300 người).

Quận 10 nhập phường 2 và 3 thành phường 2 (diện tích 0,3km2; dân số gần 25.000 người).

Quận Phú Nhuận nhập phường 11 và 12 thành phường 11 (diện tích 0,38km2; dân số hơn 15.500 người); nhập phường 13 và 14 thành phường 13 (diện tích gần 0,3km2; dân số hơn 16.600 người).

Với phương án này, sau khi sáp nhập, có khả năng thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm từ từ 24 quận huyện xuống còn 22 (16 quận, một thành phố và 5 huyện); giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 (249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).

Theo báo Kinh tế Đô thị đưa tin, UBND TP.HCM yêu cầu các quận có phường bị sáp nhập chuẩn bị các nội dung như vị trí đặt trụ sở UBND phường mới; phương án sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập.

UBND TP.HCM cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm tổ chức phản biện xã hội đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021, đảm bảo đề án đạt hiệu quả cao nhất khi trình các cấp thẩm quyền xem xét, thẩm định.

