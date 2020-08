TP.HCM đang có 30 ca nghi nhiễm COVID-19, chung cư Thái An 2 bị phong tỏa và xét nghiệm

Phong tỏa và xét nghiệm tại chung cư Thái An 2B

Sáng 1/8, lực lượng công an phối hợp với nhân viên y tế thực hiện chỉ đạo phong tỏa chung cư Thái An 2B, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 do có một phụ nữ nghi nhiễm COVID-19.



Đây là người phụ nữ 49 tuổi, từng chăm mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện người này đang sinh sống một mình tại tầng 6 chung cư Thái An 2B cao 15 tầng. Người này trở về nhà ngày 28/7 sau đó đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được đưa đi cách ly. Kết quả xét nghiệm ban đầu người này đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Xét nghiệm cho cư dân chung cư Thái An 2B. Ảnh: Zing .vn

Hiện tất cả các cư dân không được ra vào chung cư Thái An 2B, mọi hoạt động giao nhận đều được bảo vệ đưa lên tận phòng.



Bên trong chung cư bị phong tỏa có 116 căn hộ, trong đó có 110 căn hộ đang có người sinh sống.

Lực lượng y tế đã được triển khai để lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 300 người sinh sống tại block 2B, chung cư này theo thứ tự người tiếp xúc gần trước và người tiếp xúc với tiếp xúc gần sau.



30 ca nghi nhiễm COVID-19

Ngày 1/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có 26.609 người từ Đà Nẵng trở về (từ 1/7) đã khai báo y tế.



Trong số này đã có 16.473 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 2.388 mẫu kết quả âm tính, 3 mẫu dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.



Cũng theo thống kê của HCDC, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm tới nay, thành phố đã ghi nhận 66 ca mắc. Trong đó có 5 trường hợp mới nhất có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng là BN 449, 450, 510, BN 517, BN 518.

Người dân về từ Đà Nẵng thực hiện xét nghiệm giám sát COVID-19 tại Trung tâm Y tế phường Phú Hữu (quận 9). Ảnh: TTXVN



Cũng tính từ khi dịch Covid-19 được phát hiện đến nay, tổng số trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở TP HCM là 500, trong đó, 455 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 45 trường hợp khác đang đợi kết quả xét nghiệm.



Riêng ngày 1/8, đã có 30 trường hợp được xác định nghi nhiễm COVID-19 do có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, cho biết ngoài lấy mẫu xét nghiệm, TP cũng đang tập trung điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các ca bệnh.



Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường hoạt động giám sát COVID - 19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định. Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại TP.

Hiện số đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.190 người, đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 4.230 người.



BS Nguyễn Trí Dũng khuyến cáo: "Người dân hãy bình tĩnh tin tưởng, thực hiện đúng các khuyến cáo của ngành y tế. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19".

