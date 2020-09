TP.HCM: Nam thanh niên lọt hố sâu cả mét trên vỉa hè nhiều năm không ai lấp dù nguy hiểm cận kề

ng Trần Vũ Hữu Duy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.HCM) thông tin về trường hợp hy hữu này khi nam thanh niên cùng xe máy bất ngờ lọt xuống hố sâu trên vỉa hè. Vụ việc xảy ra vào hồi 20h ngày 19/9 trên đường Liên ấp 6-2 giao với đường Kênh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc A, TP.HCM . Ô

úc đó người dân gần đó kịp thời phát hiện chạy đến ứng cứu, đưa nam thanh niên lên.

Thời điểm xảy ra tai nạn là sau một cơn mưa lớn và trời đã nhá nhem tối. Nam thanh niên này điều khiển xe máy trên đường Liên ấp 6-2, khi đến giao lộ trên thì leo lên vỉa hè để rẽ thì không may lọt xuống hố "khổng lồ", cả người và xe chìm trong hố nước. Nam thanh niên chới với trong dòng nước sâu không thể với được tới mép hố nhưng rất may l

Cận cảnh hố sâu

Tuy đã cứu được người nhưng xe máy không may đã chìm nghỉm dưới hố chưa thể trục vớt. Nhân chứng gần đó cho biết, nam thanh niên bị vết thương ở sa u đầu phải đi u đầu phải đi Bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, trên người cũng bị dính đầy nước thải dưới cống.

sâu hơn 3 mét, chiều rộng hơn 20 mét, vách xây gạch nhưng được bắc các cột điện bê tông phía trên để người dân lấy mặt bằng buôn bán. Đáng chú ý là hố sâu nguy hiểm tới vậy nhưng người dân vẫn thản nhiên kinh doanh xung quanh và nhiều năm nay chưa được lấp. Có thể thấy đây là một chiếc hố có kích thước rất lớn

Người dân thản nhiên kinh doanh gần hố sâu nguy hiểm

Theo người dân, ở đây có 2 hố nước sâu vốn trước đó là Kênh Trung Ương. Khi trời mưa lớn nước ngập, không phân biệt được đâu là mặt đường nên đã có nhiều trường hợp suýt rơi xuống hố sâu này.

Ông Trần Vũ Hữu Duy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết, hố nước thuộc trên Kênh Trung Ương lâu nay đã bị người dân lấn chiếm. Tuyến đường và kênh hiện đang được nâng cấp, xây dựng hơn một năm nay nhưng chưa xong.

"UBND xã sẽ kiểm tra thực tế khu vực trên cũng có biện pháp khắc phục như gắn biển cảnh báo và rào chắn để bảo đảm an toàn cho người dân", ông Duy cho hay.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ