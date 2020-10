TP.HCM: Người dân hào hứng trước dự án cho thuê xe đạp công cộng sắp được triển khai ở khu trung tâm

Dự án này sẽ do Tập đoàn Trí Nam dự kiến đầu tư và sẽ xem xét thí điểm ở hai tuyến đường trung tâm TP.HCM là Điện Biên Phủ (quận 1) và Võ Thị Sáu (quận 3). Tổng cộng sẽ có 388 xe đạp được bố trí tại 52 vị trí.

Xe đạp được gắn hệ thống khoá thông minh và đảm bảo an toàn như khoá hỗ trợ tính năng GPS, hỗ trợ đóng/mở khoá xe qua kết nối 2G/3G/4G/Bluetooth, phương thức đóng/mở khoá bằng cách sử dụng ứng dụng trên smatphone (điện thoại thông minh) để quyét mã QR-Code được in trên khoá. Trên xe còn có tấm năng lượng mặt trời được gắn sẵn để tạo năng lượng vận hành tính năng đóng mở khóa.

Lốp xe được thiết kế và sử dụng loại chống thủng, có trang bị đèn để đi vào buổi tối, các chi tiết đảm bảo chắc chắn, bền bỉ, chống ăn mòn, phù hợp với thời tiết tại TP. Tập đoàn Trí Nam sẽ tự bỏ chi phí đầu tư và quản lý vận hành.

Hiện mô hình này đang được áp dụng tại khu đô thị đại học quốc gia tp.hcm

Để sử dụng dịch vụ này người dân sẽ tải miễn phí và cài ứng dụng Mobike trên thiết bị di động điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể quét tìm xung quanh để đến được điểm có xe gần nhất. Sau đó dùng ứng dụng này để quyét mã Code mở khoá xe sử dụng. Sau khi hoàn tất chuyến đi, người dùng đậu xe vào đúng nơi quy định để khoá xe.

Để có thể thanh toán, người dùng phải nạp tiền trước thông qua tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc nộp tiền trực tiếp. Lúc người dùng mở khoá để lấy xe hệ thống sẽ gửi yêu cầu mở khoá từ app mobile về trung tâm, đơn vị này sẽ kiểm tra và kích hoạt mở khoá.

Lúc người dùng đang sử dụng xe đạp, trên app sẽ hiện thị thời gian được sử dụng còn lại, cảnh báo quá hạn (trừ phí theo giờ nếu quá 30 phút). Giá vé dự kiến là 5.000 đồng/30 phút, 10.000 đồng/60 phút. Thời gian đầu sẽ miễn phí trong 15 phút sử dụng đầu tiên để khuyến khích người dùng. Trong quá trình sử dụng người dùng có trách nhiệm bảo quản xe, nếu gặp hỏng hóc thì có thể liên hệ hỗ trợ hoặc báo hỏng trên ứng dụng và mang xe đến trạm gần nhất để đổi xe.

Để tránh mất mát, mỗi xe đạp đều được gắn một thẻ ID định danh, thông qua hệ thống phần mềm trung tâm người vận hành có thể giám sát được xe nào đang ở trạm nào, vị trí nào hoặc khách hàng đang sử dụng xe nào.

Khi có sự tác động mở khoá trái phép, hệ thống khoá thông mình sẽ phát cảnh báo về trung tâm điều hành. Tất cả các thiết kế dành cho xe đạp này và trạm xe đều sử dụng các chi tiết đặc thù, khó có thể thay thế, giảm khả năng trộm cắp mua bán trên thị trường.

Qua dự án này, Sở hi vọng dự án góp phần đa dạng hóa lĩnh vực vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP, tăng cường hiệu quả đối với phương tiện giao thông công cộng với xe buýt hiện nay và các phương tiện công cộng trong tương lai và hạn chế phương tiện cá nhân.

