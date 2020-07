TP.HCM phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19, nhiều địa điểm bị phong tỏa

Chiều 31/7, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh thông tin về 3 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố.

Nhiều căn nhà trên đường Phú Thọ Hòa đã được phong tỏa cách ly



Đến ngày 28/7, bà cùng chồng tự khai báo y tế và được đưa vào khu cách ly tập trung tại Thủ Đức. Người vợ có kết quả xét nghiệm còn hiện tại người chồng âm tính.



Trường hợp thứ hai là nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đi thăm và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436 tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 20/7 đến ngày 23/7. Ngày 24/7, bà cùng chồng đi máy bay vào TP HCM, về nhà tại quận Tân Phú, đến ngày 26/7, tự cách ly y tế tại nhà.

Ngày 28/7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế và cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 30/7.



Trường hợp thứ ba cũng là nữ, 57 tuổi, ở tại phường 12, quận 10, trực tiếp chăm sóc người thân là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến ngày 20/7. Đến ngày 25/7, bệnh nhân đi máy bay về TP HCM tại quận 10 và cách ly tại nhà.



Ngày 27/7, bệnh nhân có ngứa họng, đàm trong ít nên vào Bệnh viện quận 10 khám và được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 29/7, bà xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển sang khu cách ly điều trị của bệnh viện và mẫu xét nghiệm dương tính ngày 30/7.



Sau khi có kết quả xét nghiệm ban đầu của 3 trường hợp này, nơi ở của 3 ca nghi nhiễm ở các quận Thủ Đức, Tân Phú và 10 khoanh vùng, phong tỏa và phun khử khuẩn.

Sau khi dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng, TP.HCM đã ghi nhận 2 ca mắc có liên quan là bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450. Hai người này từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và một số bệnh viện khác trước khi trở về TP.HCM.



