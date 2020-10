TP.HCM: Thanh niên vờ ướm thử nhẫn vàng 120 triệu đồng rồi vụt tẩu thoát hòng cướp đoạt

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, lấy bằng chứng là camera và lời khai để xác minh, truy xét đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật xảy ra tại tiệm vàng N.H. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM ).

Cửa hàng vàng nơi vụ cướp xảy ra (Ảnh: PLO)

Theo trình báo của chủ tiệm vàng, trưa 12/10, nhân viên tiệm vàng là chị N.T.A.N.(SN 1971, ngụ quận Bình Tân) đang đứng bán hàng trong tiệm thì có nam thanh niên chạy xe tay ga hiệu Novou (chưa rõ biển số) đến hỏi mua vàng.

Tên này đã cố tình chọn thời điểm tiệm vàng vắng khách, đường phố cũng thưa người để vào hỏi đòi xem nhẫn. Chủ cửa hàng đã cho hắn xem hai mẫu mã mới nhất vàng 24K nặng 2,5 lượng tính ra có trị giá lên tới hơn 120 triệu đồng.

Nam thanh niên vào mua hàng với bộ dạng rất đáng nghi đội nguyên mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang nhưng vì dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên chủ cửa hàng cũng không nghi ngờ. Hắn chia sẻ với chủ cửa hàng sẽ xem trước rồi mua sau vì hiện không mai đủ tiền và hứa sẽ quay lại vào trưa mai.

Tên cướp tẩu thoát bằng xe máy (Ảnh: PLO) Tên cướp tẩu thoát bằng xe máy (Ảnh: PLO)

Sau một hồi ướm thử nói chuyện và hỏi han, nam thanh niên này bất ngờ bỏ chạy đem theo 2 chiếc nhẫn vàng trên tay. Người phụ nữ chủ cửa hàng đã ngay lập tức hô hoán cho người dân hỗ trợ vây bắt nhưng thanh niên này đã tẩu thoát bằng xe máy thành công.

Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang trong quá trình truy bắt hung thủ. Vào ngày 14/9, UB Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của Chính phủ. Tại cuộc họp, Lãnh đạo Bộ Công an đã liệt kê hàng loạt vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng thời gian vừa qua, nhất là ở Hà Nội, TPHCM. Tình hình kinh tế khó khăn sau dịch bệnh được cho là nguyên nhân khiến các vụ cướp táo tợn gia tăng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ