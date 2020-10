TAND TP Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ Tuấn Khỉ điều tra lại một số lời khai, chứng cứ

Giữa tháng 8/2020, VKSND TP Hồ Chí Minh hoàn tất cáo trạng, truy tố nhóm bị can trong vụ án Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn Khỉ) xả súng làm chết 5 người ở huyện Củ Chi vào cuối tháng 1/2020. Ngay sau đó, VKSND TP Hồ Chí Minh chuyển cáo trạng sang TAND cùng cấp để xem xét đưa ra xét xử.





Tuy nhiên, mới đây TAND TP Hồ Chí Minh đã quyết định hoàn trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung. Theo tòa, vụ án này còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, cần phải điều tra bổ sung, chưa thể đưa ra xét xử như truy tố của cáo trạng. Đáng chú ý, tòa cũng yêu cầu làm rõ việc bị hại đòi bồi thường cụ thể như thế nào.





Trước đó, VKSND TP Hồ Chí Minh truy tố 19 bị can trong vụ án. Cụ thể, bị can Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1978, tức Tý Bà Dòm) bị truy tố về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Trần Quốc Đạt (sinh năm 1999, mới bị bắt tạm giam vào ngày 3/6) bị truy tố về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.





17 bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

Tòa án trả lại hồ sơ vụ Tuấn Khỉ để điều tra bổ sung (chân dung Tuấn Khỉ)





Theo cáo trạng truy tố, chiều 29/1, Tuấn đến sới bạc trong vườn nhãn ỏ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi. Khi hết tiền, Tuấn gọi điện nhờ em họ Lê Quốc Minh về nhà lấy 100 triệu để đánh tiếp. Song sau đó Tuấn xảy ra mâu thuẫn với những người trong sới nên nhanh chóng bỏ đi.





Khoảng 1h sau, Tuấn quay lại cầm theo súng AK bán xếp và 1 túi đạn. Tại đây, Tuấn nã súng khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Tiếp đó hắn vơ 802 triệu đồng và điều khiển 1 xe SH rời khỏi hiện trường.





Tuấn di chuyển đến nhà Tý Bà Dòm đưa tiền nhờ chuyển cho vợ rồi bỏ đi. Trong quá trình chạy trốn, Tuấn tiếp tục thực hiện 1 vụ cướp xe nữa.





Đến rạng sáng hôm sau, Tuấn bắn chết 1 người trên tỉnh lộ 15, đonạ qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, rồi cướp xe máy chạy về hóc Hóc Môn. Sau khi vứt xe xuống mương, Tuấn bơi sang nhà Võ Hồng Tâm và Nguyễn Duy Thanh.





Dù biết Tuấn gây ra tội ác khó dung thứ nhưng nhiều đối tượng vẫn tiếp tay giúp Tuấn bỏ trốn. Đến tối 13/2 rạng sáng 14/2, cảnh sát phát hiện nơi ẩn nấp của Tuấn nên đã tổ chức bao vây, thuyết phục đầu hàng. Song Tuấn chống trả quyết liệt nên buộc phải tiêu diệt.





Hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người , cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, do Tuấn đã chết nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Tuấn.





Cơ quan điều tra khi đó xác định, Tý Bà Dòm đã bàn bác với nhiều người khác để cất giấu số tiền 802 triệu đồng mà Tuấn đưa cho. Công an cáo buộc, 19 bị cáo đã che giấu, giúp Tuấn trong lúc cảnh sát truy bắt gắt gao. Khi việc bại lộ, những người này mới đem túi tiền đến cơ quan công an giao nộp...





Về dân sự, đáng chú ý, vợ một bị hại trong vụ án yêu cầu bồi thường dân sự số tiền 1,6 tỉ đồng...

Your browser does not support HTML5 video. Cuộc sống trong 'tâm bão' vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn





Xem thêm: 12 ngày ẩn nấp và cuộc đào tẩu bất thành của Tuấn Khỉ trước khi bị tiêu diệt





Theo Thanh Mai/SKCĐ