Tìm thấy 10 triệu đồng trong túi quần áo cứu trợ, người đàn ông Quảng Trị trả lại người bỏ quên

Đó là gia đình của anh Ăm Diệu (ngụ tại thôn Loa, xã Ba Tầng) nhận được quà hỗ trợ và quần áo cũ từ đồng bào cả nước gửi tặng. Sau khi đem áo quần về mặc, anh Diệu bất ngờ phát hiện số tiền 10 triệu đồng nằm trong túi của một chiếc áo cũ vừa nhận được.

Gia đình anh Diệu tìm thấy số tiền 10 triệu đồng trong túi áo quần cứu trợ



Nghi ngờ số tiền bị chủ nhân bỏ quên trong chiếc áo nên anh Diệu tìm đến cán bộ thôn nhờ giúp liên hệ lại các đoàn từ thiện để tìm người mất và trả lại. Anh Diệu nói mình chỉ nên lấy áo quần, còn số tiền này quá lớn và không phải của mình nên rất muốn gửi trả.

Ông Hồ Văn Bằng - Chủ tịch UBND xã Ba Tầng cho biết gia đình anh Diệu thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại, vợ chồng anh đang nuôi 3 người con và cả mẹ già yếu.



Ngày 23/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 23/10, Công an xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý và cán bộ phòng Công tác đảng và công tác chính trị , Công an tỉnh Hà Nam đã trao trả gần 50 triệu đồng cho một người dân bỏ quên trong túi áo cũ đem ủng hộ đồng bào miền Trung.