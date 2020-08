Không phải Badboy, 'Tra nam' mới chính là mẫu đàn ông đáng hận từ trong phim đến ngoài đời

Tra nam - họ là những ai?

Tra nam là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trong các bộ phim và những cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc, đặc biệt là trong những tác phẩm Đam Mỹ và Ngôn tình. Vậy rốt cuộc 'tra nam' này có nghĩa là gì? Những người như thế nào thì được gọi là 'tra nam'?

Tra nam (tiếng Trung: 渣男 /Zhā nán/) đây là một cụm từ Hán Việt mà trong đó có thể hiểu đơn giản từ 渣 “tra” có nghĩa là xấu xa, bẩn thỉu, không sạch sẽ. Khi kết hợp với từ 男 “nam” sẽ nhằm ám chỉ người con trai có tính cách bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sỉ, hay đi lừa tình lừa tiền những cô gái đáng thương.

Tra nam là một cụm từ dùng để chỉ những người con trai bỉ ổi, vô liêm sỉ

Trong phim hoặc trong truyện 'Tra nam' được xây dựng là một nhân vật phản diện, đó có thể là nhân vật chính hoặc nhân vật phụ có tính cách xấu xa và lưu manh, chuyên lừa gạt tình cảm của chị em phụ nữ. Trên phim, nhân vật 'tra nam' này thường được khắc họa là những chàng trai có ngoại hình soái ca, cao lãnh, thế nhưng bên trong lại hội tụ đủ những thói hư tạt xấu như: Lăng nhăng, sở khanh, nhiều mưu mô thủ đoạn,... và thường xuyên đẩy nữ chính vào cảnh ngược tâm hết sức bi thảm.

Một trong những nhân vật 'tra nam' điển hình trên màn ảnh nhỏ phải kể đến nhân vật Lý Thừa Ngân trong tác phẩm Đông Cung của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, một bộ phim đã nổi đình nổi đám trên mạng xã hội vào đầu năm 2018. Đây là một trong số những tác phẩm ngược tận tâm can, lấy hết nước của độc giả mà “má Phỉ” đã viết ra.

Lý Thừa Ngân là một trong những tra nam đích thực trên màn ảnh

Đông Cung ngay khi vừa phát sóng khán giả đã không tiếc lời mắng chửi đối với nam chính Lý Thừa Ngân. Nguyên nhân chính vẫn là do Lý Thừa Ngân đã lợi dụng tình yêu và lừa gạt một cô gái ngây thơ trong sáng như Tiểu Phong, giết hại cả gia tộc của nàng để đạt được mục đích của mình. Việc lợi dụng tình cảm của nữ nhân như thế này là một hành động khiến cho khán giả xem phim cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Trái ngược với Đông Cung, ở những bộ tiểu thuyết khác của Trung Quốc những nhân vật 'tra nam' còn cao tay hơn khi không để lộ bản chất lưu manh ra ngoài mà lại ngấm ngầm thực hiện. Để đến khi gần kết phim khán giả mới phát hiện ra bộ mặt thật của những tên 'tra nam' này. Thông qua tuyến nhân vật trong phim và các bộ tiểu thuyết, chị em có thể dễ dàng thấy được ở ngoài đời cũng chẳng thiếu những tên 'tra nam' như thế.

Không giống như badboy hay những gã gã sở khanh thường sớm lộ bản chất ngay từ đầu, tra nam lại xây dựng cho mình một hình tượng khá tử tế, sau đó theo thời gian, bộ mặt thật của hắn mới dần được lộ tra.

Các 'tra nam' thời nay bên ngoài tỏ vẻ rất goodboy, hiền lành, thậm chí có thể buông ra những lời đường mật khiến chị em đổ rần rần. Thế nhưng bản chất bên trong lại chứa đựng nhiều mưu mô xảo quyệt, bắt cá nhiều tay và đặc biệt là thích đùa giỡn tình cảm của chị em. Bởi vậy hiện nay khi nhắc đến 'tra nam', chị em phụ nữ đều muốn tránh càng xa càng tốt.

Thế nhưng khổ nỗi, không phải ai cũng có đủ khả năng để nhận diện đâu là 'tra nam'. Có thể nói nếu 'badboy' và 'fuckboy' đã đáng ghét thì những gã 'tra nam' này còn khiến người ta cảm thấy phẫn nộ hơn bởi hắn hội tụ đủ những yếu tố xấu xa của cả 2 loại người trên.

Những yếu tố giúp chị em dễ dàng "vạch mặt" tra nam

Dân mạng có một câu châm ngôn kinh điển đó chính là "Cuộc đời không vài lần kinh qua trai đểu sao có thể thành mẹ của những đứa con", nghe thì hài hước nhưng sự thật đúng là như vậy. Thật ra trong cuộc sống làm sao biết được ai xấu, ai tốt mà tránh. Nhưng sau khi trải qua nhiều đau thương hội chị em cũng đã đúc rút ra những kiểu đặc điểm của những tên 'tra nam' điển hình, các cô nàng mới biết yêu nên đọc để mà tránh nhé:

Loại 1. Tra nam thích nói lời đường mật

Đây là kiểu con trai mồm mép và chuyên nói lời đường mật với các nàng. Hắn thường dùng những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai để lấy lòng chị em. Mỗi ngày 'tra nam' đều có thể nhắn gửi đến bạn những lời tán dương để bạn cảm thấy vui vẻ và quấn quýt với anh ta nhiều hơn. Thế nhưng chị em đừng có tưởng bở, bạn không phải là người duy nhất anh ta làm như vậy đâu. Anh ta còn có cả rổ "em gái mưa", "bạn thân khác giới" khác, và rất có thể bạn chỉ là một cái "lốp dự phòng" trong số đó.

Tra nam rất hay nói những lời đường mật với bạn

Loại 2. Hay ca thán trách móc cuộc sống với bạn

Loại này có vẻ gặp nhiều, nhưng nhiều chị em lại không biết được đó lại là dấu hiệu của một tên 'tra nam'. Chỉ cần trong cuộc sống hay trong công việc gặp một chút khó khăn trở ngại là anh ta bắt đầu tìm đến bạn để oán thán trời đất, chỉ trích người này người kia thay vì cố tìm cách để khắc phục nó.

Thật nực cười là dù có chuyện gì xảy ra anh ta cũng không bao giờ nhận lỗi về mình. Thông thường, đàn ông rất ít khi ca thán những chuyện này với người yêu mà thường âm thầm chịu đựng nó một mình. Họ không muốn cô gái của mình nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối và thất bại. Loại đàn ông hay ca thán và chỉ trích người khác đúng là hình mẫu điền hình của một gã trai tồi mà chị em nên né càng xa càng tốt.

Loại 3: Một từ thôi.... "Dối trá"

Kiểu 'tra nam' này thì chị em "nhìn phát biết ngay", hay nói dối người yêu mình để phục vụ mục đích nào đó. Ví dụ đi chơi với cô gái khác, đi bar, cờ bạc, rượu chè..v.v.. Rõ ràng anh ta có thể đang ngồi quán uống bia với bạn bè, nhưng lúc người yêu gọi điện anh ta lại thản nhiên nói rằng “anh đang bận xử lý công việc”. Hoặc thậm chí mỗi ngày anh ta đều nhắn tin cưa cẩm với hàng chục cô gái khác, password của anh ta bạn không biết, điện thoại và laptop của hắn bạn cũng chẳng thể động vào, hãy nghĩ lại đi xem người yêu của bạn có như vậy không vì đây là một dấu hiệu cực kỳ khả nghi đấy nhé.

Loại 4: Không bao giờ công khai bạn với người thân hoặc bạn bè của anh ta

Kể cả hai người có chính thức bước vào quan hệ yêu đương được một thời gian đủ lâu thì những cuộc vui của anh ta cũng sẽ không bao giờ sự có mặt của bạn. Không công khai trên mạng xã hội cũng không giới thiệu bạn cho bất cứ ai, sau đó lại dỗ ngon dỗ ngọt bạn với chiêu quá cũ đó là "Anh không muốn công khai vì anh chỉ muốn giữ em cho một mình anh thôi" bla..bla..

Hoặc nguy hiểm nhất chính là việc anh ta đã có người yêu rồi nhưng vẫn nói với các cô gái khác là mình vẫn còn độc thân theo kiểu: "Anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này". Và rồi bạn sẽ sớm trở thành chú kỳ lân đáng thương với những chiếc sừng trên đầu.

Loại 5: Là kẻ sống quá ích kỷ

'Tra nam' có một tính cách điển hình đó là sống cực kỳ ích kỷ. Bởi vì chỉ có những kẻ đê tiện đầy ích kỷ mới sống trong thế giới của mình mà không cảm thấy tội lỗi như thế

Sau khi bắt đầu với bạn được một thời gian, những gã đàn ông này sẽ bắt đầu tỏ vẻ lạnh lùng và làm lơ bạn. Bởi hắn đã hết hứng thú nên sẽ cảm thấy bạn thật phiền phức và nhàm chán. Điều này khiến nhiều chị em bắt đầu rơi vào trạng thái u sầu và dằn vặt, liệu có phải mình đã làm gì sai không?

Tra nam sau khi đạt được mục đích của mình sẽ bắt đầu làm lơ bạn

Thực chất bạn chẳng làm gì sai cả, bởi trò chơi này đều đã định sẵn kết cục cho bạn rồi. Dù bạn có đối với anh ta tốt đến thế nào thì những 'tra nam' này cũng chỉ coi nó như một trò chơi đuổi bắt.

Bản chất của họ là "tra" cho nên một khi hứng thú với bạn đã hết thì họ sẽ tìm một thú vui mới bên ngoài. Họ chỉ thích cảm giác được bạn yêu chứ không muốn giữ một mối quan hệ lâu dài với bạn. Đây chính là một tên 'tra nam' ích kỷ vô cùng đáng hận từ trong phim đến ngoài đời.

Loại 6: Không bao giờ chi tiền cho bạn

Nói thì hơi phũ nhưng thực chất trong lòng anh ta chẳng hề có bạn nên việc anh ta không chịu mở hầu bao vì bạn cũng là điều dễ hiểu thôi. Họ chỉ quan tâm làm sao để lên giường được với bạn, miễn là có thể đạt được mục đích thì họ đều không từ thủ đoạn. Còn đã đạt được rồi thì bạn chẳng còn giá trị gì nữa cả.

Qua những dấu hiệu nhận biết trên đây của các 'tra nam', bạn đã biết người đàn ông của mình như thế nào rồi chứ?

'Tra nam' vốn là một tên vô cùng nguy hiểm, thường xuyên nhắm đến các "con mồi" là những cô gái thuộc tuýp "con nhà lành" để lừa gạt và lợi dụng. Tuy nhiên với những tính cách điển hình như thế này thì dù 'tra nam' có đang khoác lên cho mình một cái mã ngoài soái ca hào nhoáng thì sớm muộn cũng sẽ bị hội chị em "vạch mặt" thôi.

Vì vậy, nếu như bạn có đang quen hoặc đang yêu một chàng trai nào đó thì hãy khoan trao hết 10 phần tình cảm cho chàng. Hãy cứ từ từ tìm hiểu, đôi khi cũng cần phải đưa ra một vài tình huống để thử thách chàng, có như vậy bạn mới có thể xác định rõ được người đàn ông mình yêu là người như thế nào. Đứng trước những tên 'tra nam' như thế này, con gái nhất định phải thật mạnh mẽ và bản lĩnh nhé!

Your browser does not support HTML5 video.

Cách xử lý tra nam của hội chị em

Theo Phương Hoa/SKCĐ