Trắc nghiệm: 6 sự thật thú vị về khẩu trang có thể bạn chưa biết

Những ghi chép về lần xuất hiện đầu tiên của khẩu trang

Khi nhà thám hiểm Marco Polo tới Trung Quốc lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ XIII, ông đã được triều đình nhà Nguyên thời bấy giờ đón tiếp trọng thị. Trong ghi chép của mình về chuyến đi, nhà thám hiểm người Ý đã ghi chép về hình ảnh những người hầu trong yến tiệc, mỗi người đều quấn một dải lụa quanh miệng. Hành động này được lí giải là để ‘ngăn không cho hơi thở của họ bám vào thức ăn’. Tuy được sử dụng không hoàn toàn vì mục đích y tế, nhưng việc sử dụng một vật để ngăn cản tiếp xúc trong không khí đã trở thành tiền đề tạo ra những chiếc khẩu trang sau này. Thực tế, hiện nay, khẩu trang được sử dụng không chỉ để đảm bảo an toàn về mặt y tế, mà còn giúp giữ vệ sinh trong các công việc liên quan đến thực phẩm, sinh học.

Chiếc khẩu trang đầu tiên xuất hiện chính thức trong đại dịch nào?

Vào năm 1619, khi dịch hạch càn quét các nước châu Âu như Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha, bác sĩ Charles de Lorme làm việc tại Pháp cho ra đời chiếc khẩu trang đầu tiên trên thế giới. Chiếc khẩu trang này được thiết kế rất đặc biệt và khác xa với những chiếc khẩu trang y tế ngày nay. Cụ thể, những chiếc khẩu trang này có thiết kế uốn thành hình mỏ của các con chim. Đầu của chiếc ‘khẩu trang’ này còn được đặt các hương liệu để tạo ra mùi thơm khi sử dụng.

Thiết kế từ thuở sơ khai của những chiếc khẩu trang hiện đại

Khẩu trang hình mỏ chim được sản xuất từ nguyên liệu gì?

Bác sĩ Charles de Lorme đã sử dụng các miếng gỗ ép, tạo thành hình mỏ chim để cho các bác sĩ pháp y sử dụng khi phẫu thuật các tử thi mắc dịch hạch do nghi ngờ mùi từ tử thi đã khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Hương liệu cụ thể của chiếc khẩu trang được lấy từ đâu?

Nhằm tránh mùi tử khí ám vào các bác sĩ pháp y khi khám tử thi, bác sĩ Charles đã nhét rất nhiều rơm, rạ, thảo dược và tinh dầu nhằm át đi mùi khí. Thời bấy giờ, các bác sĩ và người dân Châu Âu tin rằng, việc sử dụng chiếc khẩu trang này sẽ giúp ngăn chặn ‘không khí xấu’ gây ra bệnh dịch hạch đang hoành hành.

Khẩu trang y tế hiện đại là phát minh của nước nào?

Mãi tới năm 1918, khi dịch cúm hoành hành, sau nhiều lần cải tiến và phát triển, các bác sĩ người Anh đã phát minh ra loại khẩu trang chỉ che kín phần miệng, yêu cầu tất cả mọi người dù nhiễm bệnh hay không đều phải đeo để ngăn ngừa lây lan. Tuy loại khẩu trang này có thiết kế gần giống nhất với khẩu trang ngày nay, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định.

‘Nickname’ đặc biệt của khẩu trang?

Khẩu trang xuất phát từ dịch cúm năm 1918 được thiết kế gồm một cuộn băng vết thương, buộc túm 2 đầu bằng dây và người đeo sẽ vòng dây qua gáy. Vì thiết kế này, người Anh đã đặt tên cho loại khẩu trang này là ‘xúc xích trắng’ – với lý do chúng trông giống một chiếc xúc xích, nằm ngang, và được đặt ở ngay miệng.

Những chiếc 'xúc xích trắng' trong truyền thuyết

Hy vọng trắc nghiệm trên đây đã giúp bạn có thêm nhiều kiến thức thú vị về chiếc khẩu trang. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu và tại Việt Nam , hãy luôn đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần.

Hướng dẫn đeo khẩu trang và bỏ khẩu trang đúng cách

