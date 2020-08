Trắc nghiệm: Đoán nguồn gốc của 15 loại bùa may mắn đặc biệt nhất thế giới (P2)

Cùng theo dõi đáp án dưới đây nhé!

Dreamcatcher – Mỹ

Người dân bản địa Mỹ tin rằng, chỉ cần đặt một chiếc Dreamcatcher – lưới bắt giấc mơ ở đầu giường, thì những cơn ác mộng sẽ bị chặn lại, và những giấc mơ đẹp sẽ nương theo sợi lông vũ để đi vào giấc ngủ.

Bàn tay Hamsa – Isarael và các nước Ả Rập

Biểu tượng có hình bàn tay này có thể dễ dàng nhìn thấy như một vật trang trí phổ biến tại gia đình , nơi công cộng hay văn phòng ở các nước Ả Rập và Isarael. Bàn tay Hamsa vốn tượng trưng cho sự may mắn và nhưng điều tốt lành trong văn hóa các nước thuộc nền Văn minh Lưỡng Hà. Với hình con mắt của quỷ dữ ở bàn tay, bàn tay được tin là sẽ ngăn chặn nhũng điều dữ.

Bọ hung – Ai Cập

Mắt quỷ Nazar – Thổ Nhĩ Kỳ

Mắt quỷ Nazar là sự kết hợp giữa các màu sắc xanh biển, trắng, xanh lam nhạt, đen. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia lân cận tại khu vực này cũng sử dụng mắt quỷ Nazar như một biểu tượng của sự may mắn như: Armenia, Romania, Albania, Afghanistan và Iran. Có cùng ý nghĩa với Bàn tay Hamsa, Mắt quỷ Nazar cũng mang hình con mắt với ý nghĩa sẽ ngăn chặn những điều xấu xa của quỷ dữ khỏi con người.

Dao Tumi – Peru

Khi ghé thăm các ngôi nhà tại Peru, sẽ dễ dàng nhận thấy gia chủ thường treo một chiếc Tumi trên tường. Dao Tumi ở Peru có thể được tạo nên từ nhiều chất liệu khác nhau: đồng, bạc, vàng,… Ở thời xa xưa, những chiếc dao Tumi là một phần không thể thiếu trong những nghi lễ truyền thống của người dân Peru.

Heo – Đức

Những chú heo hồng hào và mập mạp được xem là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng ở Đức. Những người trung niên ở quốc gia này còn đặc biệt yêu thích những chú heo này bởi hình ảnh này còn mang ý nghĩa biểu tượng rằng chủ nhân của chúng sẽ không bao giờ bị đói bụng.

Búp bê xua đuổi nỗi lo – (Worry dolls) – Guatemala

Theo văn hóa dân gian vùng Guatemala, vào những đêm thao thức, trằn trọc và mất ngủ, những người dân Guatemala có thể gửi gắm những nỗi lo vào các cô búp bê nhỏ này, chúng sẽ mang những nỗi lo ấy ra khỏi tâm trí người chủ và khiến họ dễ dàng thiếp đi.

Quả sồi – Anh

Những quả sồi thường được gắn liền với hình ảnh của tuổi trẻ, sức mạnh năng lực, sự thịnh vượng về mặt tâm linh. Thực tế trong chiến tranh, những người lính Anh cổ xưa vẫn thường mang theo những quả sồi bên mình trong suốt thời gian diễn tra Trận chiến Norman lừng danh.

Your browser does not support HTML5 video.

Top 10 biểu tượng may mắn trên thế giới







Theo Reng Reng/SKCĐ