[Trắc nghiệm] Khám phá tính cách của bạn qua cách nhắn tin chính xác 100%

Dưới đây là một số kiểu nhắn tin thường gặp và nó sẽ tiết lộ về tính cách thật sự của bạn. Hãy cùng xem bạn thuộc kiểu nào nhé !

Bạn thích gửi tin nhắn dài

Rất nhiều người có thói quen gửi một tin nhắn dài liền mạch. Bạn cho rằng điều này sẽ giúp bạn truyền tải được cảm xúc và suy nghĩ được tốt hơn. Những người thích gửi tin nhắn dài phần lớn là người nhạy cảm, sống nội tâm, biết suy nghĩ. Bạn rất cẩn thận trong những lời nói mà mình sắp nói ra và coi đó như một công cụ ý nghĩa và quyền lực, giúp đối phương có thể lắng nghe và hiểu bạn hơn.

Người hay gửi tin nhắn dài là người nhạy cảm và giàu lòng vị tha

Bạn bè thường đánh giá bạn là người tử tế, giàu lòng vị tha và biết chia sẻ. Vì vậy họ thường tìm đến bạn để nghe những lời khuyên bổ ích từ bạn, hoặc chỉ đơn giản là họ muốn tâm sự với bạn để vơi đi nỗi buồn trong lòng.

Bạn thích gửi những tin nhắn ngắn

Đối lập với những tuýp người bên trên thì kiểu người này lại hay có thói quen gửi những tin nhắn ngắt quãng, không chủ ngữ vị ngữ hoặc những cụm từ đại loại như: "ừ", "được", "không", "ok",... Đối phương có thể cảm thấy cách trả lời tin nhắn này khá lạnh nhạt hoặc gây cụt hứng nhưng bạn vẫn thích nhắn như vậy.

Người thẳng thắn hay nhắn tin khá... "nhạt"

Những người có thói quen nhắn tin như thế này phần lớn là người có phẩm chất thẳng thắn, trung thực, cởi mở. Bạn luôn nói thật trong mọi hoàn cảnh kể cả lời nói đó có khiến cho người khác buồn lòng. Cơ bản vì bạn nghĩ cứ thành thật với nhau sẽ tốt hơn ngàn vạn lần lừa dối.

Bạn thích dùng biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin

Việc dùng những biểu tượng cảm xúc khi nhắn tin sẽ khiến cho đoạn chat trở nên phong phú, hấp dẫn và thú vị hơn. Đồng thời nó cũng có thể giúp bạn thể hiện được cảm xúc hiện tại của mình.

Người thích dùng biểu tượng cảm xúc là người đa sầu đa cảm

Những người có thói quen dùng icon hoặc sticker trong lúc nhắn tin là những người có nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, kiểu người này đôi lúc vui vẻ hiếu động, nhưng có lúc lại đa sầu đa cảm. Bạn sợ rằng việc nhắn tin mà không kèm theo biểu tượng cảm xúc sẽ khiến người khác hiểu lầm ý nghĩa trong lời nói của bạn. Bất kể là bạn đang vui vẻ, hào hứng, bực tức hay buồn bã thì bạn đều muốn mọi người xung quanh biết được.

Bạn quá cẩn trọng trong lúc nhắn tin

Bạn không thể nhắn tin mà không kèm theo cụm từ "hihi" hoặc "haha",... Bạn cho rằng đó là những cụm từ cần thiết khi nhắn tin. Những người thích dùng những cụm từ như thế này là người yêu hòa bình và không thích gây tranh cãi. Rõ ràng bạn chỉ muốn cho đối phương cảm thấy vui vẻ và hào hứng khi nói chuyện với mình mà thôi. Đây là tính cách tốt, nhưng bạn cần có giới hạn cho mình và đôi khi phải trung thực và thẳng thắn hơn thay vì che giấu cảm xúc thật sau những tiếng cười "haha".

Những người cẩn thận trong lúc nhắn tin là người có tính cách tốt

Bạn thường xem tin nhắn và không trả lời ngay

Nhiều người quá bận rộn đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn ngay, thậm chí bạn đã xem nhưng vài giờ hoặc vài ngày sau bạn mới trả lời khiến không ít bạn bè phàn nàn. Điều này cho thấy bạn là người quá chú tâm đến công việc, những mối quan hệ xung quanh không hề quan trọng đối với bạn. Bởi vì nếu quan trọng thì bạn đã trả lời ngay rồi. Nếu bạn có thói quen này thì nên thay đổi đi nhé, yêu công việc thì là tốt thế nhưng đừng vì thế mà quên mất những mối quan hệ xung quanh nhé.

Bạn nhắn tin liên tục ngay cả khi đối phương chưa trả lời

Bạn có thói quen gửi tới vài tin nhắn liên tục ngay cả khi đối phương chưa trả lời. Điều này cho thấy bạn là người dũng cảm, thẳng thắn, tự tin, bạn luôn làm điều mình thích và chẳng sợ hãi hay ngại ngần bất cứ thứ gì. Những người này cũng được đánh giá là người sống tự lập, quyết đoán và làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên điều này cũng có thể cho thấy bạn là người thiếu kiên nhẫn, luôn vội vàng hấp tấp trong mọi chuyện.

Bạn nhắn tin liên tiếp ngay cả khi họ chưa kịp xem tin nhắn trước đó

Theo Phương Hoa/SKCĐ