Trắc nghiệm: Đoán nguồn gốc của 15 loại bùa may mắn đặc biệt nhất thế giới (P1)

Maneki-Neko - Nhật Bản

Mèo Maneki-Neko

Với những fan cứng của nền văn hóa Nhật Bản hẳn sẽ không xa lạ gì với hình ảnh chú mèo Maneki-Neko này phải không. Ở Việt Nam, chú mèo Maneki-Neko này thường được biết đến với tên gọi ‘mèo vẫy tay’, ‘mèo may mắn’ hay mèo thần tài. Những chú mèo Maneki-Neko này thường được bày ở lối vào các quán ăn, cửa hàng, với mong muốn sẽ mang lại may mắn cho gia chủ.

Vảy Cá Chép – Ba Lan

Vảy cá chép là biểu tượng may mắn tại Ba Lan



Những người sở hữu Vảy Cá Chép ở Ba Lan tin rằng họ sẽ nhận được những điều tốt đẹp và thuận lợi. Ở các nước Châu Âu – món cá chép là một phần của bữa ăn Giáng Sinh truyền thống. Khi dùng bữa xong, tại một số quốc gia, người dân sẽ lấy 1 miếng vảy cá chép, cất vào trong ví và sẽ gìn giữ chiếc vảy may mắn ấy cho tới tận mùa Giáng Sinh sang năm. Bởi vậy, khi thấy một ai đó cất chiếc vảy cá chép vào ví khi kết thúc bữa ăn Giáng Sinh – bạn đừng tỏ ra bất ngờ nhé!

Ngựa Dala - Thụy Điển

Ngựa Dala là biểu tượng may mắn tại Thụy Điển



Khi bạn ghé ngang bất kỳ cửa tiệm quà tặng nào tại Thụy Điển - chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra những chú ngựa Dala được trưng bày ở những góc bắt mắt nhất của cửa hàng. Ngựa Dala làm bằng gỗ - tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ, niềm tin và phẩm giá, đồng thời cũng là biểu tượng may mắn của người dân địa phương. Ngựa Dala là món quà lưu niệm được tìm mua phổ biến nhất tại Thụy Điển.

Dơi đỏ - Trung Quốc

Dơi đỏ là biểu tượng may mắn tại Trung Quốc

Trong tiếng Trung, Dơi đọc là Dực – có cách viết gần giống chữ Phúc – nên được coi là một biểu tượng của sự may mắn. Ngoài ra, dơi được cho là có thể xua đuổi tà ma trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa nên thường đồng thời biểu trưng cho sự may mắn. Khi được dùng để trang trí, do Dực (Dơi) có cách viết gần giống chữ Phúc – nên hình ảnh 5 chú dơi đỏ sẽ đại diện cho Ngũ Phúc: suwsck hỏe, trường thọ, tình yêu, phú quý và đức hạnh.

Cá heo – Rome

Cá heo là biểu tượng may mắn ở Rome



Vào thời cổ đại, các thủy thủ khi rong buồm ra khơi có thể nhìn hướng bơi của những đàn cá heo để định vị khả năng có vùng đất liền gần đó. Ngoài ra, cá heo thường di chuyển theo đành, nên đối với người Rome – Italy, cá heo tượng trưng cho sự may mắn - bởi chứng mang ý nghĩa của sự bảo vệ.

Voi - Ấn Độ

Người Ấn Độ coi Voi là biểu tượng của sự may mắn



Voi vốn gắn liền với nét văn hóa đặc trưng và cuộc sống hàng ngày của người Ấn Độ. Ganesha là một trong những vị thần nổi tiếng của Hindu giáo - hiện lên với hình hài đầu voi – mình người. Vị thần này được biết là luôn mang lại may mắn và hạnh phúc cho con người. Ngoài ra, voi thường đượng biết đến như một biểu tượng của quyền lực, sự ổn định và trí tuệ tại Ấn Độ. Vì những lí do này, rất dễ hiểu hình ảnh những chú voi trong tâm niệm của nhiều người dân Ấn Độ còn mang những ý nghĩa vô cùng to lớn.

Ngón tay Figa – Brazil

Ngón tay Figa là biểu tượng may mắn tại Brazil



Ngón tay Figa được người Brazil cho rằng sẽ đẩy lùi được tà ma, những điều xấu xa và năng lượng xấu xung quanh bạn. Nhờ vậy, bạn sẽ được bao bọc bởi nguồn năng lượng tích cực và những điều may mắn. Người Brazil đồng thời cũng tin rằng, biểu tượng Figa này sẽ tích trữ tất cả những may mắn mà bạn chưa dùng tới, bằng cách sở hữu một ngón tay Figa - bạn sẽ tích trữ được rất nhiều may mắn.







