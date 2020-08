Trắc nghiệm: 5 điều có thể bạn chưa biết về Australia

Nước Úc có lãnh thổ rộng lớn, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, gồm các loài động vật, thực vật khác biệt với phần còn lại của thế giới. Cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây để test kiến thức của bạn về đất nước này nhé!





Cùng theo dõi đáp án tại đây

Thủ đô của Australia tên là gì?

Dù thế giới biết tới Australia qua các thành phố lớn và phổ biến như Sydney hay Melbourne, nhưng thực chất Canberra mới là thủ đô chính thức của Úc đấy!

Có bao nhiêu loài động vật ở Australia?

Hệ động vật ở Úc phát triển rất đa dạng và khác biệt với phần còn lại của thế giới. Theo ghi nhận, đại lục châu Úc sở hữu lên tới 6600 loài động vật, bao gồm 378 động vật có vú, 828 loài chim, 4500 loài cá, 700 loài thằn lằn, 140 loài rắn, 02 loài cá sấu và hơn 50 loài động vật biển có vú. Đặc biệt, có tới hơn 83% các loài động vật tại đây là các loài đặc trưng ở Úc mà không nơi nào trên thế giới có: kangaroo, gấu koala, chó hoang dingo,…

Koala là một trong những loài động vật đặc trưng của Australia

Giải quần vợt Úc mở rộng được tổ chức từ năm nào?

Giải quần vợt Úc Mở rộng là một trong 4 giải Grand Slam quần vợt trong năm. Đây là giải Grand Slam đầu tiên trong năm và diễn ra vào nửa cuối tháng 1 tại Melbourne. giải đấu này thi đấu theo thể thức 5 set thắng 3 (đối với nội dung đơn nam) và 3 set thắng 2 (đối với nội dung đơn nữ) và không có loạt tie-break (tie-breaker) ở set cuối cùng. Ngoài ra còn có các nội dung đánh đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp và còn có nội dung cho các cựu danh thủ. Giải đấu này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1905 với cái tên là Giải Vô địch Australasia (gồm Úc và New Zealand) tại Warehouseman's Cricket Ground ở St Kilda Road, Melbourne, sau đó trở thành giải vô địch Úc vào năm 1927 và trở thành giải Úc Mở rộng vào năm 1969.

Trường Đại học lâu đời nhất tại Australia?

Viện Đại học Sydney hay Đại học Sydney là viện đại học đầu tiên của Úc, thành lập năm 1850 gần trung tâm thương mại Sydney. Viện Đại học Sydney là một trong những trường đại học tốt nhất tại Úc về việc đào tạo các chương trình cử nhân và thạc sĩ quốc tế. Trường là thanh viên của hội các viện đại học ưu tú của Úc, và theo nhiều bảng xếp hạng, thuộc 40 trường và viện đại học đứng đầu trên thế giới về mặt nghiên cứu và giảng dạy. học Sydney được xếp hạng 35 trên thế giới và hạng 3 ở riêng Úc.

Nguyên thủ quốc gia của Úc là ai?

Úc là một quốc gia quân chủ lập hiến, là một liên bang phân chia quyền lực. Quốc gia này có chính phủ theo thể chế đại nghị, Nữ vương Elizabeth II là nguyên thủ quốc gia với tư cách Nữ vương Úc - một vai trò tách biệt so với địa vị là quân chủ của các quốc gia khác trong Vương quốc Khối thịnh vượng chung.

Nữ hoàng Elizabeth II đồng thời là nguyên thủ quốc gia của 16 nước thuộc khối thịnh vượng chung, trong đó có Australia

Tìm hiểu những sự thật thú vị về Australia

