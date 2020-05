Trác Thúy Miêu: Phụ nữ đừng đặt hạnh phúc của mình vào những thứ bề ngoài

Tâm lý sẵn sàng kết hôn quan trọng hơn tuổi tác

Độ tuổi kết hôn và sinh con vốn là đề tài muôn thuở trong xã hội Việt. Trong câu chuyện này, phụ nữ luôn bị áp lực nhiều hơn bởi những hệ giá trị và quan điểm xã hội từ xa xưa. Gần đây, khi Chính phủ đưa ra khuyến khích thanh niên nên kết hôn, sinh con trước 30 tuổi thì câu chuyện ấy lại được người ta bàn tán nhiều hơn nữa. Với nữ MC - nhà báo Trác Thúy Miêu kết hôn trước 30 hay sau 30 đều không phải vấn đề.

Vấn đề nằm ở sự sẵn sàng và trưởng thành chân thật. Bản thân lập gia đình ở tuổi 38, Trác Thúy Miêu nói vẫn thấy tiếc nuối cuộc chơi chứ không hề lo lắng rằng mình đã ế. Kết hôn vốn là chuyện của bản thân mỗi người và của nam nữ trong một mối quan hệ.

Ngay cả khi xã hội đặt ra những chuẩn mực hay có được Nhà nước khuyến khích đi chăng nữa thì người sớm vẫn cứ kết hôn sớm, người muộn vẫn cứ kết hôn muộn. Mỗi người có một múi giờ sinh học khác nhau, không thể đồng hóa múi giờ lấy chồng sinh con được. Và quan trọng là không nên đặt ra một deadline (thời hạn) lập gia đình.

Về chính sách khuyến khích của Nhà nước đi kèm với những phúc lợi xã hội, nữ nhà báo nhấn mạnh đó là sự khuyến khích theo nghĩa nhà nước đang báo động cho công dân nghĩ đến vai trò của họ với quốc gia, với xã hội chứ không chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân.

Những nhà hoạch định chính sách đưa ra con số trước 30 tuổi vừa mang tính sinh học, tức là thời điểm lý tưởng về mặt tình dục - Sức Khỏe sinh sản - tâm lý nhưng cũng là nhằm đảm bảo đất nước sẽ có một thế hệ lao động sung mãn nhất trong một tương lai không xa.

Đó là bài toán chung của đất nước còn bài toán của cuộc đời của mỗi con người có trách nhiệm với chính mình, có hoạch định với tương lai của bản thân thì không nhất thiết phải trước 30. Hẳn nhiên, có nhiều lợi ích và lý do để khuyến khích kết hôn và sinh con trước 30 tuổi.

Nhà báo Trác Thúy Miêu cho rằng, lợi ích hàng đầu của việc lập gia và sinh nở trước 30 đó là phụ huynh sẽ có thời gian lớn lên cùng con, ở với con lâu hơn. Khả năng cập nhật phương pháp sư phạm cũng cao hơn so với các phụ huynh thuộc nhóm “cha già con mọn”.

Đặc biệt, sức khỏe của những người mẹ sinh nở trước 30 cũng tốt hơn những người mẹ sinh nở sau 30. Điều này khoa học đã minh chứng. Tuy nhiên không thể căn cứ vào cái gọi là lợi ích sức khỏe của cả mẹ và con mà nhất nhất bắt một người lấy chồng, sinh con trước 30 tuổi khi những điều kiện của họ không cho phép.

Ngày nay khoa học thai giáo rất phát triển. Người mẹ sau 30 có sự đồng hành của bác sĩ từ trước khi thụ thai để chuẩn bị "cái nôi" thật tươm tất cho em bé ra đời. Những em bé bà mẹ ngày nay được chăm lo tận tình, được đảm bảo sức khỏe không còn như ngày xưa, đẻ chỗ này nó lọt chỗ kia. Do đó, quan điểm của Trác Thúy Miêu là sự lo lắng về sinh nở của bà mẹ sau 30 là không quá cần thiết.

Nữ nhà báo cho rằng, điều tốt nhất cho một em bé không phải là sức khỏe hay tuổi tác của người mẹ mà là cả người mẹ và người bố của nó đã sẵn sàng đón nhận và nuôi dạy một đứa trẻ hay chưa.

"Một ông bố trẻ chưa sẵn sàng đã bị "úp sọt” thì cả về mặt tâm lý lẫn sư phạm đều có nguy cơ gây hại cho đứa con của anh ta". Cô đồng thời lấy ví dụ thực tế từ rất nhiều gia đình trong đợi nghỉ dài ngày do ảnh hưởng cua dịch COVID-19 vừa qua. Không ít người loay hoay chăm sóc những đứa con do chính mình đẻ ra mà vẫn kêu than sao xã hội không làm điều này điều kia vì tôi không thể tự làm điều đó.

"Những phụ huynh, phần đa trẻ tuổi, như một bầy trẻ con lớn. Mà khi bầy trẻ con lớn ở cùng bầy trẻ con nhỏ thì chúng sẽ lúng túng với nhau", Trác Thúy Miêu nói. Thực tế cũng không ít người sau 30 tuổi chọn kết hôn chỉ vì làm tròn chữ hiếu chứ không thật sự vì tình yêu. Nhưng điều này phụ thuộc vào hệ giá trị của mỗi người.

Xã hội Việt Nam từ xưa vẫn rất xem trọng đạo hiếu, một số khác cũng vì truyền thống này mà gây áp lực hoặc chịu áp lực nặng nề lên tình cảm cá nhân và điều này hoàn toàn dễ hiểu. Những người chọn phương án đối phó này đã không tự giải quyết được nỗi bất an của chính họ. Họ không thực sự tự lo để thực sự độc lập và tự do trong định đoạt tương lai và hạnh phúc của bản thân.

Sự bền vững của cuộc hôn nhân không phụ thuộc vào nhan sắc hay tuổi tác

Người Việt vẫn hay quan niệm: “Trai 30 tuổi đương xoan/Gái 30 tuổi đã toan về già” ngụ ý chuyện chăn gối sau tuổi 30 sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Một cơ thể thanh xuân, 1 nhan sắc đẹp, tất cả những thứ đó thật ra dành cho những cuộc phiêu lưu trải nghiệm ái tình, khám phá bản thân. Nhan sắc tuổi xuân cho người ta đặc quyền đặc lợi trong việc yêu và tình dục. Nhưng độ tuổi sau 30 mới phù hợp cho thể loại tình dục hôn nhân.

Không thể phủ nhận thực tế cơ thể người phụ nữ không còn đẹp đẽ như trước 30 trong khi nam giới vẫn đang độ sung mãn. Song, thứ đảm bảo độ bền vững trong hôn nhân không xét đến nhan sắc hay khả năng tình dục. Nói theo quan điểm của Trác Thúy Miêu, hôn nhân bền vững không phụ thuộc vào tình dục nhưng người ta đâu thể chối bỏ, tình dục là một phần không thể thiếu của hôn nhân.

Ngày càng nhiều các lớp học về phòng the mở ra để "đào tạo" cho chị em cách chiều chồng và coi nó như một công cụ giữ chồng không đi ngoại tình. Nữ nhà báo cho rằng đó là tại sự bất an của phụ nữ luôn mang theo bên mình. Bất an đi cùng với tuổi tác khi nhan sắc, thanh xuân xuống dốc.

"Những người phụ nữ không có niềm tin vào nội tại mà cài cắm tất cả mọi vui buồn của cuộc đời mình vào một ai đó khác, thông thường lại là người chồng. Do đó, họ sẽ thương tổn tận cùng nếu họ mất đi người đàn ông của cuộc đời”. Xưa cha mẹ dạy phải cho đàn ông ăn thì họ mới yêu, tình yêu đi qua bao tử. Nhưng giờ rất nhiều chị em nghĩ rằng phải cho đàn ông ân ái thì họ mới yêu, tình yêu đi qua chăn nệm.

Nữ nhà báo cho rằng có thể khai phóng, có thể thẳng thắn nói chuyện về vấn đề từng bị xem là cấm kị là điều tốt. Nhưng mặt trái là các lớp học tình dục không giải quyết được sự bất an cho phụ nữ mà tạo ra chiêu trò trói buộc những ông chồng. "Chưa tính đến khả năng trói buộc có khả thi hay không. Tôi cho rằng đó là cách phản bình đẳng giới, coi thường nam giới rất nhiều vì gán cho họ lý do ngoại tình là tình dục. Trong khi các anh cũng thích tình cảm, thích lãng mạn, thích tâm lý như các chị em vậy".

Một vấn đề khác cần phải nhìn nhận, việc phụ nữ đổ xô nhau đi học để giữ chân chồng chẳng khác nào dành sự khinh bỉ cho người cha của những đứa con của chúng ta bằng suy nghĩ đàn ông bị dẫn dắt chỉ vì tính dục.

Phụ nữ trước 30 có quá nhiều lựa chọn nên chọn dễ sai. Sau 30 ít lựa chọn hơn nên lựa chọn dễ chính xác hơn. Bởi sau 30, những người đàn ông thường không có nhu cầu rong chơi, phiêu lưu tình ái nữa. Khi người phụ nữ dành tuổi thanh xuân để tẩm bổ cho trí tuệ, cho nhan sắc thì sau 30 tuổi vẫn sáng giá hơn nhiều các cô nàng đôi mươi. Đó là mới là dự hấp dẫn quyến rũ chân thật và được duy trì lâu dài.





"Việc của phụ nữ đừng đặt hạnh phúc của mình vào những thứ bề ngoài. Đừng quá lệ thuộc vào thân thể hay làn da mịn màng của tuổi trước 30. Khi ấy tuổi tác chỉ còn là con số vật lý... Muốn hạnh phúc thì phải độc lập, tự do, phải dựa vào nội lực bên trong của mình. Trước 30 hay sau 30 đều không phải vấn đề", Trác Thúy Miêu nói.

Hà Ly (t/h)