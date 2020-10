Quyết đi Rạch Vẹm xem sao biển đúng ngày mưa, chàng trai nhận trải nghiệm khó quên vì tin 'Gu Gồ'

Rạch Vẹm được mệnh danh là vương quốc sao biển, nơi mà bất cứ du khách nào cũng muốn đặt chân tới khi đến Phú Quốc. Theo người dân địa phương, không nên đến Rạch Vẹm vào mùa mưa từ tháng 5-9 vì lúc này bạn sẽ chẳng tìm thấy con sao biển nào cả.

Nếu đi vào tháng 10 bạn có thể gặp hên xui vì lúc này vẫn còn có thể có bão. Phải từ tháng 11-12 trở đi mới là thời gian đẹp nhất cho du lịch Phú Quốc

Quang cảnh biển động trước khi mưa tới ở Rạch Vẹm



Thực tế trên mạng đã có rất nhiều bài review chi tiết về đường đi tới Rạch Vẹm và những gì bạn có thể gặp phải. Tuy nhiên, với những người lần đầu tới đảo Ngọc thì hành trình tự mình khám phá vùng đất của những con sao biển luôn thú vị bất chấp mọi cảnh báo.



Bạn đọc Nguyễn Tiến Đức (Hà Nội) mới đây chia sẻ một trải nghiệm bất ngờ khi du lịch Phú Quốc vào tháng 10 và không may khi thời tiết chịu ảnh hưởng của mưa bão. Sau khi tạt qua Vinpearl thì chàng trai quyết định đi Rạch Vẹm chỉ trong một nốt nhạc.

Qua Google maps, Đức tìm được hai con đường với độ dài 24km và 19km. Dù vậy, "chị Gu Gồ" lại cho rằng quãng đường ngắn hơn lại mất thời gian di chuyển nhưng Tiến Đức không ngần ngại chọn con đường "nguy hiểm" hơn, để tiết kiệm 5km với suy nghĩ "chắc đường chỉ bé hơn tí thôi mà".

Đoạn đường đi chưa đến 20km nhưng mất gần 1 tiếng di chuyển



Dù đã cẩn thận tìm hiểu các bài review đều khuyên không nên đi Rạch Vẹm nếu trước đó trời mưa với lý do đường rất xấu, rất khó đi nhưng chàng trai Hà Nội vẫn cứ thích là làm cho bằng được.



Hậu quả đến với chàng trai hấp tấp là con đường ngắn hơn nhưng đi xuyên rừng, một mình trên con "ngựa chiến" Air Blade, chàng trai phải đi trên con đường đất đỏ, có cả đá sỏi với n+1 cái ổ gà, ổ trâu, ổ voi,...



Vì là đường xuyên rừng nên hai bên đường không một bóng nhà dân, đi được 1/3 quãng đường là mất sóng điện thoại càng khiến chàng trai hoang mang.



Hơn một lần trên hành trình đó, chàng trai Tiến Đức có ý nghĩ quay lại. "Không biết điều gì thúc mình đi tiếp với một cái hi vọng không có tí cơ sở nào: Chắc 1 đoạn nữa đường sẽ đẹp hơn", chàng trai kể lại.



Thế nhưng thực tế phũ phàng, đi suốt mười mấy cây số, càng đi đường càng xấu, đỉnh điểm có 1 đoạn toàn đá lổn nhổn cộng với combo nước chảy thành dòng ngập tức nửa cái bánh xe. May mắn chiếc xe không gặp vấn đề để chàng trai vượt qua chặng đường khốc liệt hơn cả hành quân đó.

Con sao biển duy nhất mà Tiến Đức bắt gặp dù nó đã chết

Đúng là méo mó có hơn không



"Cuối cùng cũng đến nơi, cảm giác như kiểu mình được cứu sống", chàng trai kể lại. Thế nhưng thất vọng hơn cả là tới nơi không có cái bãi biển nào mà chỉ là mấy chiếc nhà bè. Hỏi ra Tiến Đức mới biết đã đi lạc đường, sau đó anh được chỉ đi theo biển chỉ dẫn đến một nhà hàng thì mới có bãi biển.



Quyết tâm của chàng trai được "đền đáp" khi "ông trời ban cho mình hẳn 1 bé sao biển nhỏ xinh nằm chết khô lăn lóc trên bãi biển", Đức kể lại đầy hài hước. Sau đó, một chủ nhà bè bắt lên cho 1 chậu sao biển sống nhưng chưa kịp mừng thì trời đổ mưa ào ào làm nước biển đục ngầu, chẳng còn hứng thú sống ảo gì cả.

Được người dân bắt cho cả chậu sao biển nhưng trời mưa cũng chẳng thể chụp ảnh



Chàng trai cũng cố lỳ lợm ngồi chờ mà mưa mãi chẳng tạnh nên đành ngậm ngùi mặc áo mưa ra kẻo sợ trời tối đường trơn nguy hiểm. May mắn, anh chọn về đường khác cũng đường đất nhưng đỡ kinh khủng hơn đường lúc đi nhiều... Chỉ cần qua đoạn đường đất, chàng trai phóng như ma đuổi về khác sạn sau một buổi chiều mệt nhoài và nhớ đời.

