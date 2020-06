Train to Busan 2 tung trailer đầy ám ảnh, lịch phát hành mới ở Việt Nam cũng đã được tiết lộ

Đoạn trailer dài gần 1 phút của Train to Busan 2 (Bán Đảo - Peninsula) đã phần nào hé lộ cuộc sống của nhân vật chính, kèm theo nhiều khung cảnh hành động và thoát khỏi Zombie vô cùng kịch tính.

Sau bom tấn Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử) năm 2016, phần 2 của bộ phim mang tên Bán Đảo - Peninsula (Train to Busan 2) vừa tung trailer quảng bá cực kỳ hấp dẫn. Không hổ danh là một trong những bom tấn đáng mong chờ năm 2020, Peninsula (Bán Đảo) chứa đựng nhiều pha hành động cực kỳ kịch tích và mãn nhãn.

Peninsula (Bán Đảo) trailer.

Jung Seok được biết đến là một cựu quân nhân, từng mất cả gia đình trong đại dịch Zombie trước đó. Jung Seok (Gang Dong Won). Peninsula (Bán Đảo) xoay quanh tuyến nhân vật mới với nhân vật trung tâm là Bộ phim lấy bối cảnh 4 năm sau chuỗi sự kiện kinh hoàng trong Train To Busan,

Trong đoạn trailer kéo dài gần một phút, phần nào cuộc sống của người cựu quân nhân Jung Seok đã phần nào được hé lộ. Là người duy nhất trong gia đình may mắn sống sót sau đại dịch Zombie, Jung Seok sang Hồng Kông sống cuộc sống lang bạt, nghèo khổ nhiều năm.

Sau đó, anh nhận được một phi vụ lớn với tiền công hậu hĩnh lên tới 2,5 triệu USD cùng cơ hội trở lại Hàn Quốc. Jung Seok đồng ý và phải dẫn theo nhóm biệt kích đột nhập vào thủ đô Seoul - "thủ phủ zombie" để thu hồi kiện hàng đặc biệt.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cả đội của Jung Seok bất ngờ bị phục kích bởi lũ thây ma hung tợn cùng đơn vị bí ẩn mang bí danh 631. Từ đây, câu chuyện về 631 lẫn nhóm người mắc kẹt ở Seoul sau đại dịch cũng dần được mở ra. Thực chất, 631 vốn là nhóm lữ đoàn tinh nhuệ bảo vệ cư dân thành phố. Thế nhưng nhóm dần mất đi mục đích chiến đấu khi chính phủ Hàn Quốc sụp đổ, trở nên điên loạn, lấy việc săn lùng, bắt đồng loại để giải khuây.

Dự kiến Bán Đảo (Peninsula/Train to Busan 2) sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào tháng 7 năm nay.

Cứ ngỡ sẽ phải bỏ mạng tại đây, Jung Seok vô tình được giải cứu bởi cô nhóc Jooni (Lee Ree) cùng gia đình Min Jung (Lee Jung Hyun). Sau đó, anh nhanh chóng lập nên kế hoạch giải cứu đồng đội đang bị nhóm 631 bắt giữ và tìm cách thoát khỏi bán đảo.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ