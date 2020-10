Đạt top 1 bình chọn Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, Trần Đức Bo đăng ngay clip cảm ơn khiến CĐM tá hỏa

Trần Đức Bo tên thật là Trần Phi Đức sinh năm 1999 tại Đà Nẵng nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Anh chàng 21 tuổi được mọi người biết đến là một hiện tượng mạng xã hội đình đám với những clip tạo trend... thảm họa.

Sau một thời gian dài mất tích, Trần Đức Bo bất ngờ trở lại khi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 khiến nhiều người bất ngờ.





Sự xuất hiện của Trần Đức Bo đã khiến cho cuộc đua giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 trở nên nhộn nhịp và gay cấn hơn hẳn. Chỉ trong khoảng 6 tiếng đăng tải, hình ảnh dự thi của Trần Đức Bo đã nhanh chóng nhận được sự chú ý khủng và vượt mặt nhiều thí sinh khác để giành lấy vị trí top 1 của bảng xếp hạng bình chọn.

Không thể hoãn lại sự sung sướng này, Trần Đức Bo đã đăng tải clip TikTok chia sẻ với mọi người niềm vui này, đồng thời gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ.

'Chính chủ' cũng không quên hào hứng chia sẻ, chỉ sau 6 tiếng hình ảnh của Trần Đức Bo tham dự Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 được đăng tải trên fanbase đã thu hút hơn 50 nghìn like, 10 nghìn chia sẻ và hơn 10 nghìn bình luận.



Vẫn là phong cách "méo mèo meo" quen thuộc, Trần Đức Bo đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các 'cục cưng của chồng' và fan hâm mộ đã nhiệt tình bình chọn lên Top 1.



Tính đến thời điểm 11h ngày 16/10, hình của Trần Đức Bo đã nhận được 108 ngàn lượt like, 56 ngàn lượt bình luận và 18 ngàn lượt chia sẻ, bỏ xa các đối thủ khác.



Trần Đức Bo tên thật là Trần Phi Đức sinh năm 1999 tại Đà Nẵng nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Trong bản đăng ký dự thi Hoa hậu Chuyển giới , Trần Đức Bo cũng tiết lộ số đo 3 vòng là 80-65-93 cùng chiều cao 1m82 khiến nhiều người bất ngờ.



