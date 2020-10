Không chỉ thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, Trần Đức Bo còn ham hố đóng phim và khoe giọng hát

Trần Đức Bo tên thật là Trần Phi Đức sinh năm 1999 tại Đà Nẵng nhưng hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Được biết đến là một hiện tượng mạng đình đám với những clip tạo trend thảm họa, sau một thời gian mất tích Trần Đức Bo bất ngờ 'comeback' ngoạn mục khi xuất hiện mới một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020.

Cụ thể, trong bản đăng ký của mình Trần Đức Bo chia sẻ: "Tôi được nhiều bạn bè và người yêu quý mình khuyên nên đăng kí tham dự chương trình này, trước đó tôi cũng đã tìm hiểu khá kĩ càng và cũng đắn đo, sợ rằng mình không phù hợp với tiêu chí của chương trình và có thể sự xuất hiện của mình ít nhiều sẽ có những bộ phận người hâm mộ trong và ngoài chương trình không vui và có thể sẽ không thích tôi vì điều này.

Nhưng sau khi tôi nhìn thấy một vài chị em trong giới cũng giống như tôi cũng đăng kí dự thi thì nó như một nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho tôi, thôi thúc tôi phải mạnh dạn thử sức một lần, bởi vì nếu không thử thì có lẽ sau này tôi chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã không được sống và làm những điều mình thích".

Trong bản đăng ký, Trần Đức Bo cũng tiết lộ số đo 3 vòng là 80-65-93 cùng chiều cao 1m82. Sự xuất hiện của anh chàng 21 tuổi khiến cuộc đua giành vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 trở nên nhộn nhịp và gay cấn hơn hẳn.

Ít ai biết, trước khi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020, Trần Đức Bo còn rất tích cực đóng phim dù mỗi vai diễn chỉ là lướt qua vài giây. Trong bộ phim Hồn Papa Da Con Gái, nếu không tinh mắt soi kỹ thì khó mà biết được anh chàng xuất hiện trong cảnh nào.

Trong phim này, hiện tượng mạng 'mèo con' đã vào vai một người bạn cùng trường với Châu (Kaity Nguyễn), đang ngồi ăn mì và chỉ xuất hiện ngắn ngủi, không có câu thoại mà chỉ cau có mặt mày khi bị Châu ăn mất bát mì rồi bỏ đi.

Sau đó, anh chàng lại tiếp tục nghiệp diễn với vai diễn dài hơn 3 giây trong Thất Sơn Tâm Linh. Ở phim này, Trần Đức Bo vào vai một cậu bé thiểu năng, xuất hiện ở đầu phim và đã có câu thoại dài... 4 chữ.

Cụ thể, trong cảnh Lưu Huỳnh (Quang Tuấn) lần đầu tiên trổ tài chữa bệnh cho một người dân trong vùng, khi tìm người hỗ trợ thì chú bé này xung phong: "Con được không thầy!" nhưng không ai đồng ý vì "Thằng đó nó khùng, biết cái gì đâu mà kêu nó".

Sau đó, Trần Đức Bo xuất hiện thêm ở một vài phân cảnh khác rồi cũng nhanh chóng hết vai.

Mới vài tháng trước, Trần Đức Bo còn tham gia 1 show thực tế phát hành online và thể hiện bản mashup Có Bao Giờ Bạn Cảm Thấy Thương Nhớ trong vòng lộ diện. Với lối ca hát quen thuộc, hiện tượng mạng khiến đại diện nhà sản xuất chương trình 'choáng váng'. Giọng hát của anh chàng giống như trên các clip livestream khiến không ít khán giả... ám ảnh.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ