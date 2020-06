Trận lốc xoáy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc khiến 3 người chết, nhiều người bị thương

Theo tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, trận giông lốc tối qua xảy ra ở khu nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ). Khi nhận được tin báo về vụ việc trên, lực lượng cứu hộ đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm được 3 nạn nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nghiêm trọng. Cơn giông lốc đi qua đã khiến toàn bộ khu nhà xưởng sụp đổ bất ngờ.

Trận lốc xoáy kéo bay nhiều tấn lên trời

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng này, ông Trần Văn Bình – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Khu nhà xưởng nằm đúng trong luồng của cơn lốc xoáy nên đã bị đổ sụp xuống. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà xưởng có khoảng 100 công nhân đang làm việc.

Thời điểm cơn lốc đi ngang qua, hầu hết các công nhân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng vẫn còn một số người mắc kẹt bên trong và gặp nạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đương nhiệm đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến khoảng 20h tối qua, hiện trường cơ bản được kiểm soát, xác định không còn nạn nhân ở bên tỏng.

Khu nhà xưởng bị đổ sập sau khi trận lốc xoáy càn quét qua

Cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân bị thương ngay lập tức được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hiện người nhà đang túc trực tại Bệnh viện để chăm sóc. Các nạn nhân xấu số đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Theo người dân địa phương, có lẽ đây là con lốc xoáy kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Bởi trước đây họ chưa từng chứng kiến một con lốc nào đáng sợ như vậy.

Theo hình ảnh mà báo chí đăng tải, cơn lốc cuối hàng trăm tấn gỗ bay lên cao khiến người dân vô cùng sợ hãi. Một số người đứng trên ban công các nhà cao tầng đã chụp được hình ảnh này.



Đến sáng ngày 11/6, cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thu dọn hiện trường vụ lốc xoáy khiến nhà xưởng đổ sập.

Cơn lốc xoáy càn quét qua huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

