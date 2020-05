Trận Nam Định vs HAGL: Phe vé Hà Nội lặn lội về tận sân Thiên Trường 'hành nghề'

Hàng chục phe vé từ Hà Nội đã lặn lội về tận sân Thiên Trường (Nam Định) - nơi diễn ra trận Nam Định vs HAGL để "hành nghề".

Sáng nay (23/5), 5.000 vé còn lại của trận Nam Định vs HAGL được bán hết. Nhu cầu vào sân của người hâm mộ cao trong khi số lượng vé chỉ có hạn đã dẫn đến tình trạng đám đông chen lấn nghẹt thở, xếp hàng dài vào thời điểm mở bán.

Đáng nói, trong số đám đông bon chen mua vé trận Nam Định vs HAGL, ngoài những cổ động viên chân chính cũng có không ít người chỉ là phe vé, lợi dụng sức hút của trận đấu để buôn bán kém kiếm lời.

BTC mở bán vé trong 2 đợt là chiều 22/5 và sáng 23/5. Ảnh: VTC News

Theo phản ánh của PV VTC News, thị trường vé chợ đen trận Nam Định vs HAGL rất rộn ràng tấp nập. Khá đông phe vé tập trung bên ngoài sân Thiên Trường để mua vé và bán lại kiếm lời. Các phe vé này phần lớn đều từ Hà Nội về hành nghề từ chiều hôm 22/5 - đợt mở bán đầu tiên.

Được biết, giá vé trận Nam Định vs HAGL của Ban tổ chức có các mệnh giá là 10.000 đồng, 40.000 đồng và 70.000 đồng/vé nhưng các phe vé đã tăng giá lên khoảng từ 25.000-100.000 đồng/vé tùy theo vị trí ngồi.

Không ít người hâm mộ không đủ kiên nhẫn hay sức lực để bon chen mua vé đã tìm đến việc mua vé chợ đen. Theo những người này, mức giá mua lại được từ các phe vé là khá hợp lý.

"Tôi mua một cặp khán đài A với giá chênh 50.000 đồng 1 vé. Đây là mức giá chênh không quá cao. Năm ngoái để có thể vào sân xem trận Nam Định vs HAGL, tôi phải bỏ ra tới 700.000 đồng mới có thể mua được 1 cặp vé khán đài A", anh Nguyễn Văn Tuấn ở thành phố Nam Định cho biết.

Ảnh: PLO

Được biết, trận đấu giữa Nam Định vs HAGL trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào lúc 18h hôm nay 23/5 trên sân vận động Thiên Trường. Sức chứa sân Thiên Trường là 20.000 khán giả nhưng ban tổ chức chỉ mở một nửa công suất, tức là bán 10.000 vé để thuận tiện cho việc kiểm tra y tế, phòng chống dịch COVID-19.

CĐV Nam Định xuống đường diễu hành trước trận Nam Định vs HAGL

Tất cả các cổ động viên mua được vé đến sân đều phải tuân thủ hướng dẫn kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)