MC Trấn Thành: Người đàn ông đa tài từng bước trở thành MC, danh hài hàng đầu showbiz Việt

Mỗi lần nhắc đến Trấn Thành mọi người sẽ nghĩ ngay tới một con người tài năng, thông minh và nhạy bén. Với vị thế hiện tại, Trấn Thành luôn nằm trong top danh sách khách mời đầu tiên và là người 'cầm trịch' trong nhiều show truyền hình ăn khách và nổi tiếng.





Tiểu sử Trấn Thành

Tuổi thơ nghèo khó

Trấn Thành tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành, sinh ngày 5/2/1987, được biết đến một diễn viên hài, MC và diễn viên điện ảnh, diễn viên lồng tiếng và nhà sản xuất chương trình ở Việt Nam. Trấn Thành sinh ra và lớn lên tại TP. HCM, có mẹ là người Tiền Giang còn bố là người gốc Hoa.

Cuộc sống gia đình Trấn Thành từng rất khó khăn. Bố anh từng là người giao hàng, luôn phải khuân vác nặng nhọc, thức khuya dậy sớm để trang trải cuộc sống. Đây là lý do khiến nam MC luôn cố gắng vươn lên để có được tuổi thơ như hiện tại.

Ngoài khả năng ăn nói lưu loát và duyên dáng bằng tiếng Việt, Trấn Thành còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Dù theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh, Trấn Thành lại được biết đến nhiều hơn với vai trò MC.

Ngày 25/12/2016, Trấn Thành kết hôn cùng Hari Won tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những giải thường đạt được

Với thời gian dài hoạt động, Trấn Thành không chỉ cống hiến hết mình vì nghệ thuật mà còn đạt được hàng loạt giải thưởng lớn như:





- Giải ba Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006



- Giải Mai Vàng 2013: Diễn viên hài được yêu thích nhất

- Giải HTV Awards 2014: Giải Cống hiến

- Giải Mai Vàng 2014: MC được yêu thích nhất

- Giải HTV Awards 2015: Giải Nam MC được yêu thích nhất

- Giải VTV Awards 2015: Giải MC ấn tượng

- Giải VTV Awards 2015: Giải Nghệ sĩ hài ấn tượng





- Giải Mai Vàng 2015: MC được yêu thích nhất





- Giải HTV Awards 2016: Giải MC được yêu thích nhất

- Giải HTV Awards 2016: Giải Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất

- Giải Elle Awards 2016: Giải Nghệ sĩ hài phong cách nhất

- Giải Elle Awards 2016: Nam MC phong cách nhất

Sự nghiệp của Trấn Thành

MC truyền hình nổi tiếng

Trấn Thành là MC được nhiều chương trình nổi tiếng, ăn khách 'chọn mặt gửi vàng'. Anh là MC của nhiều chương trình như Bước nhảy xì teen, Vua hài đất Việt, Cặp đôi hoàn hảo 2013, Thử thách cùng bước nhảy – So You Think You Can Dance, Cứ nói đi – Say it if you dare, Gala cười 2011, Ý phái đẹp- lời phái mạnh, Hãy xem tôi diễn – Let us show…, Giọng hát Việt nhí – The voice kids mùa 1, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Rubic Chat, Song ca cùng thần tượng mùa 1.

Ngoài ra còn có các chương trình khác như Vì bạn xứng đáng – You deserve it, Liveshow Quang Lê: Hát trên quê hương, Liveshow Nhật Cường: Cười để nhớ, Liveshow Nhật Cường: Cười để nhớ 2, Ai hiểu mẹ nhất?, Tôi tỏa sáng, Người bí ẩn, Một trăm triệu một phút, Giải mã cặp đôi, My man can – Đàn ông phải thế, Kỳ phùng địch thủ – Lip Sync Battle, Giọng hát Việt mùa 4,Làng hài mở hội, Bước nhảy ngàn cân (mùa 2), Kỳ tài thách đấu.

Anh thể hiện thành công sự linh hoạt, hài hước trong cách dẫn những chương trình như: Cứ nói đi (chương trình dành cho những người nước ngoài học tiếng Việt), Cầu vồng nghệ thuật, Thử thách cùng bước nhảy, Gala Cười 2011 hay Liveshow Quang Lê: Hát trên quê hương.



Diễn viên lồng tiếng

Trấn Thành có khả năng nhái giọng người khác, có thể giả giọng nói và giọng hát của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Lam Trường, Ngọc Sơn, Hồng Ngọc, Duy Mạnh, Thanh Lam và các nghệ sĩ Việt Hương, Việt Anh, Thành Lộc, Phi Thanh Vân, Minh Nhí, Trung Dân và Lệ Thủy.

Chính nhờ khả năng này nên không chỉ là MC, Trấn Thành còn là diễn viên lồng tiếng, tham gia lồng tiếng cho các phim hoạt hình như: Kẻ trộm mặt trăng 2 và Turbo: Tay đua siêu tốc, Sóc chuột siêu quậy 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu.



Diễn viên hài duyên dáng, diễn viên điện ảnh tài năng

Với lối diễn dí dỏm, hài hước, Trấn Thành nổi tiếng với nhiều tiểu phẩm như: Bí quyết dạy vợ, Khách hàng là thượng đế, Xác chết loạn nghĩa trang, Đám rác, Chàng rể quý, Lò võ dỏm, Nghệ thuật buôn bán, Xuân yêu thương, Giới thiệu bạn gái, Em mơ làm nghệ sĩ, Dạy chồng – chồng dạy, Chồng ngoại, Nhà báo – ăn mày, Ma ám, ...

Trấn Thành còn góp mặt trong rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh ăn khách. Các phim điện ảnh như Sau ánh hào quang; Chuyện tình mùa thu; Cổng mặt trời; Sự thật vô hình; Một thời ta đuổi bóng; Chuyện tình làng hoa; Giấc mơ cỏ may; Khoảnh khắc tình cờ.

Các phim điện ảnh có sự tham gia của Trấn Thành gồm Công chúa teen và ngũ hổ tướng; Em hiền như ma sơ; Gia sư nữ quái; Yêu anh! Em dám không?; Hai Lúa; Bí mật lại bị mất; Quý tử bất đắc dĩ; Trùm cỏ; Bệnh viện ma; Nắng; Chờ em đến ngày mai, Hoán đổi; Trạng Quỳnh; Cua lại vợ bầu...





Giám khảo và huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế

Trấn Thành là ban giám khảo và huấn luyện viên của nhiều chương trình nổi tiếng như: Đồ Rê Mí 2012; Hãy xem tôi diễn – Let us show…; Tôi Dám Hát 2013; Ai Dám Hát 2014; Cùng Nhau Tỏa Sáng; Thách Thức Danh Hài; Cười xuyên việt; Hoán đổi 2015; Thử thách người nổi tiếng 2015; Tìm kiếm tài năng: Vietnam’s Got Talent 2016; Đấu trường tiếu lâm 2016; Song đấu (2016); Biến hóa hoàn hảo; Làng hài mở hội (2016), Gương hai chiều (2017), Chuyện tối nay với Thành (2017); Giọng ca bí ẩn (2018), Nhanh như chớp nhí (2018), Sao hỏa sao kim (2018), Người ấy là ai (2018),...

Trấn Thành còn 'cầm trịch' một số show truyền hình ăn khách như: Ơn giời cậu đây rồi!; Bí mật đêm Chủ Nhật...

Ngoài những tài năng nổi bật, Trấn Thành còn có tài lẻ về việc ca hát. Anh sở hữu giọng hát nội lực, nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện vai trò của một người ca sĩ.

Những scandal lớn của Trấn Thành

Biểu diễn không giấy phép, xuyên tạc tác phẩm

Tháng 5/2016, Trấn Thành bị Sở Văn hóa-Thông tin TP.HCM xử phạt 32.5 triệu, trong đó 17.5 triệu đồng tiền biểu diễn ở nước ngoài nhưng không có giấy phép, 7.5 triệu đồng do làm tác phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của nguyên tác và 7.5 triệu đồng vì xuyên tạc tác phẩm gây hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Trước khi bị Sở Văn hóa 'sờ gáy', vở Tô Ánh Nguyệt Remix của Trấn Thành cũng bị nhiều người cho rằng lố lăng, chứa nhiều lời lẽ và hành vi dung tục.





Vô lễ với NSƯT Đức Hải ngay trên sóng truyền hình



Tại đêm thi thứ 10 của Cười xuyên Việt, La Thành mang tới một tiểu phẩm hài mang tên”Làm biếng”. Tuy nhiên, chính tiểu phẩm khiến NSƯT Đức Hải và Trấn Thành tranh cãi kịch liệt khi sở hữu những quan điểm khác nhau. Khi đó, Trấn Thành đã liên tục xen ngang và cãi lại vị tiền bối trong nghề là NSƯT Đức Hải khiến nhiều người ném đá.





Cười quá dễ dãi

Trấn Thành tham gia với vai trò giám khảo trong gameshow “Thách thức danh hài”, nhiều lần khiến khán giả không hài lòng vì cười quá dễ dãi. Tiêu biểu là trường hợp Lệ Rơi được giải 40 triệu và “Hot boy trà sữa” Tấn Lợi mang về 250 triệu.

Thách thức khán giả: “Nếu chúng tôi diễn hài nhảm thì hãy tắt tivi”

Tháng 3/2017, trong một buổi phỏng vấn với báo chí, khi phóng viên đề cập đến tình trạng gameshow hiện nay có phần nhảm nhí và rẻ tiền hơn trước thì Trấn thành đáp lại: “Chúng ta đang vơ đũa cả nắm. Game show hài dạo này xuống cấp, tôi đồng ý. Nhưng bản chất chúng không rẻ tiền và nhảm nhí. Bây giờ, ai cũng có tivi, vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt tivi. Còn các chương trình nào đầu tư về kịch mục, hãy đón nhận".

Chuyện tình ồn ào với HariWon





Dư luận từng dậy sóng trước thông tin Hari Won và bạn trai Đinh Tiến Đạt chia tay sau 9 năm gắn bó. Nhiều người cho rằng, Trấn Thành chính là người thứ 3 khiến chuyện tình này tan vỡ. Bởi trước đó, Trấn Thành từng dành nụ hôn ngọt ngào cho Hari Won trong chương trình “Ơn giời cậu đây rồi!” cũng như thường xuyên hẹn hò ăn cơm riêng với nhau.

Sau đó không lâu, bức ảnh Trấn Thành và Hari Won hôn nhau giữa đêm càng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chính điều này khiến cả 2 nhận phải nhiều làn sóng phản đối từ khán giả.

Liên quan đến vụ việc, Trấn Thành cho biết, anh yêu Hari Won và khẳng định không phải người thứ ba. Họ đến với nhau khi Hari đã chia tay bạn trai hai tháng. Anh chính là người chủ động theo đuổi khi biết Hari độc thân.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ