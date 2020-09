Trấn Thành và hội bạn `Cờ cá ngựa` khiến khán giả ngán ngẩm khi thường xuyên chiếm sóng, làm lố

Trào lưu thành lập nhóm bạn thân showbiz đang lan tỏa trong thời gian gần đây, bắt đầu với gia đình Hoa Dâm Bụt mới đây tiếp nhận thêm hội bạn thân Cờ Cá Ngựa. Nhóm này bao gồm những gương mặt đình đám của làng giải trí như MC Trấn Thành , ca sĩ Trúc Nhân, Ali Hoàng Dương, diễn viên hài Quang Trung.

Nhóm Cờ Cá Ngựa

Bởi cả 4 thành viên đều là những gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt nên cũng không có gì lạ khi Cờ Cá Ngựa nhanh chóng "xâm chiếm" sóng truyền hình với tần suất nhiều tới mức... ngán ngẩm. Một bộ phận khán giả truyền hình từng than thở về việc lướt qua chương trình nào cũng thấy bóng dáng MC quốc dân Trấn Thành thì nay "rắc rối" đã nhân 4.

Tần suất lên sóng của bộ tứ khiến khán giả... "bội thực"

Không chỉ xuất hiện thoáng qua mà nhóm bạn thân này thường xuyên có những trò đùa thể hiện sự thân thiết trên sóng kết hợp cùng vô số những màn tương tác hài hước khác. Tuy nhiên có vẻ mọi chuyện đã đi quá giới hạn bởi mỗi khi Cờ Cá Ngựa tham gia show nào thì đều rất ồn ào và hỗn loạn dẫn đến nhiều người lướt thấy là bỏ qua luôn. Trong các show thì các thành viên nhóm còn thay nhau PR cho về các dự án, các sản phẩm mới.

Đỉnh điểm mới đây, gamehsow "Nhanh Như Chớp Nhí", là một show về trí tuệ, kiến thức cho các em bé. MC Trấn Thành và hai khách mời Quang Trung và Ali Hoàng Dương đã dành ra 8 phút để giao lưu với nhau. Sau khi Ali Hoàng Dương hát bài do Trấn Thành sáng tác thì bộ 3 này đã hát chung bài "Em Không Sai Chúng Ta Sai".

Nhóm bạn bị cho là làm lố quá nhiều.

Nhiều khán giả cho rằng việc chọn một bài hát liên quan đến tình yêu trong chương trình dành cho Trẻ em là không phù hợp và không cần thiết và phản cảm. Chưa kể trong lúc hội bạn "làm lố" thì các em nhỏ dường như bị bỏ lơ, đứng mỏi khụy gối và không biết chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời, nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành không nên hát nữa mà nên tập trung làm MC cho tốt hơn.

Phản ứng của khán giả. (Nguồn: Page này không hề trend)

Thời gian gần đây Trấn Thành đã gây ra rất nhiều tranh cãi xoay quanh năng lực làm MC. Trong chương trình hot hit "Rap Việt" ở những tập đầu tiên đã xuất hiện một bộ phận khán giả phản đối Trấn Thành cầm mic dẫn dắt chương trình bởi cho rằng anh không phù hợp.

Hiện hội bạn thân "Cờ cá ngựa" hiện vẫn chưa lên tiếng về những chỉ trích trên.

