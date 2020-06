`Trần Thiên Thiên trong lời đồn` đã hết, fan vẫn ấm ức vì loạt cảnh nóng hụt của cặp đôi chính

Được phát sóng vào các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên Tencent TV, "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" khiến bao khán giả mê mệt bởi nội dung hấp dẫn, bất ngờ với nhiều tình tiết hài hước và màn tung hứng cực kỳ ăn ý giữa các diễn viên.

Dù không quy tụ dàn sao đình đám, nhưng bù lại "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" lại toàn trai xinh gái đẹp, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa cặp đôi chính cực kỳ tự nhiên, ngọt ngào và đáng yêu hết nấc.

Khi đã gây sốt trên mạng, nhiều "mọt phim" đã không ngừng tiên đoán về một cái kết hợp lý nhất. Và không để khán giả sốt ruột, nhà mạng xứ Trung đã cho chiếu nguyên trọn bộ 24 tập phim chỉ trong một buổi tối.

Thế mà cả phim không có cảnh hôn nào trọn vẹn.

Cái kết của phim khá vui vẻ khi không nhuốm máu me chinh chiến, cũng chẳng có ai phải thiệt mạng cả. Tuy nhiên, khán giả vẫn khóc ròng vì hết phim để xem rồi còn đâu.

Phim hết là một chuyện nhưng nhiều người vẫn cảm thấy ấm ức vì cảnh hôn, cảnh "nóng" của đôi chính cứ dang dở mãi. Chẳng biết biên kịch có phải thuộc hội độc thân hay không mà không cho đôi trẻ nhà người ta hôn nhau trọn vẹn được một lần.

Lúc đầu hôn thì không hôn lại cứ đi trêu chọc con gái nhà người ta.

Mãi mới được lúc hôn thật.

Cặp đôi Hàn Thước (Đinh Vũ Hề) - Thiên Thiên (Triệu Lộ Tư) cứ thế 5 lần 7 lượt hễ cứ hôn là lại trêu nhau, hoặc bị phá đám. Nhiều khi đang ngọt ngào lắm rồi mà vẫn bị người ngoài cắt ngang. Chỉ khi vào nhà lao mới dám "hành động", nhưng thứ khán giả thấy chỉ là màn... cởi áo ngoài mà thôi!

Không biết người ta đang bận hay sao mà gọi?

Đang nóng lắm rồi mà bị bọn nô tài phá đám.

Đến khi Hàn Thước "hắc hóa" cũng bỏ cuộc giữa chừng vì nước mắt người thương.

Về hiện đại ôm ấp 1 tí cũng không yên.

Ta xem mà tức á.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST/Đêm Trăng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ