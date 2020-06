Trần Thiên Thiên trong lời đồn: Nữ chính gây `sốc visual` vì nhiều khoảnh khắc quá xinh

Phát sóng vào các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần trên Tencent TV, dù chỉ là một bộ phim chiếu mạng nhưng "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" đang "làm mưa làm gió" trên khắp các trang mạng xã hội bởi nội dung hấp dẫn, những tình tiết hài hước cùng màn tung hứng cực kỳ ăn khớp giữa các diễn viên.

Đặc biệt, đảm nhận vai nữ chính Trần Thiên Thiên trong phim là Trần Lộ Tư cũng là cái tên được nhiều người chú ý. Thời gian qua, Triệu Lộ Tư gây bão mạng xã hội với hàng loạt thông tin như thân thế khủng, gia tài diễn xuất đồ sộ.

Các fan đều có thể thấy, Triệu Lộ tư thường xuyên nhận những bộ phim đóng chính là những nhân vật dễ thương cùng cốt truyện đơn giản, lấy yếu tố hài hước làm chủ đạo. Đặc biệt, cô nàng còn được nhiều người đặt cho biệt danh "thánh nữ xuyên không" vì hầu hết phim nào Triệu Lộ Tư cũng "xuyên không như đi chợ".

Tuy nhiên, chính nét diễn tự nhiên, đáng yêu của sao nữ sinh năm 1998 lại rất phù hợp với những bộ phim mang tính giải trí . Đặc biệt ở "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", Triệu Lộ Tư vào vai cô nàng tam công chúa háo sắc, khiến khán giả cười lăn lộn với những khoảnh khắc "siêu nhây".

Trong "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", Triệu Lộ Tư còn khiến nhiều người choáng ngợp trước loạt ảnh và khoảnh khắc xinh hút hồn. Không thể phủ nhận, nàng "Trần Thiên Thiên" đã khiến nhiều người ngây ngất với những thước phim khoe trọn vẻ đẹp yêu kiều.





Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào cùng nét diễn ngây ngô đáng yêu, đây chính là lý do giúp Triệu Lộ Tư dễ dàng ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. Nhiều người khẳng định, Triệu Lộ Tư cùng những câu chuyện tình trong trẻo trên phim như một "làn gió tươi mới" thổi vào showbiz Hoa ngữ hiện tại.

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn OST/Đêm Trăng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ